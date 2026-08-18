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Terremoto en Colombia: pérdidas por daños llegarían a $30 billones, según estimación preliminar

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, una firma privada calculó el impacto en edificaciones e infraestructura de cinco departamentos, aunque el monto todavía está sujeto a ajustes conforme avance la evaluación de los daños

El presidente explicó que una firma privada calculó pérdidas físicas directas cercanas a $30 billones en cinco departamentos afectados por el sismo. - crédito Presidencia
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Las pérdidas físicas directas ocasionadas por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto llegarían a cerca de $30 billones, de acuerdo con una primera estimación técnica presentada por el presidente Abelardo de la Espriella durante su alocución presidencial de este lunes 17 de agosto.

El mandatario explicó que la estimación fue realizada por una firma privada y contempla los daños registrados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos incluidos en el cálculo preliminar sobre el impacto económico del sismo.

De acuerdo con la información entregada por el presidente, de los cerca de $30 billones estimados en pérdidas físicas directas, aproximadamente $24,5 billones corresponden a edificaciones, mientras que otros $5,5 billones corresponden a infraestructura.

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“Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los treinta billones de pesos, más o menos veinticuatro punto cinco billones en edificaciones y cinco punto cinco billones en infraestructura”, señaló De la Espriella durante su intervención.

El presidente aclaró que los $30 billones no constituyen todavía una cifra definitiva. Según explicó, se trata de una primera aproximación que deberá ser revisada a medida que los equipos desplegados en las regiones avancen en la verificación y caracterización de los daños provocados por el terremoto.

“Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones los daños que se han presentado por cuenta de este terremoto”, afirmó.

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El departamento presenta la mayor afectación proporcional, según la estimación preliminar presentada por el presidente. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El departamento presenta la mayor afectación proporcional, según la estimación preliminar presentada por el presidente. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Chocó, con la mayor afectación proporcional

Al referirse a la distribución de los daños, el presidente destacó particularmente la situación del Chocó. Aunque señaló que el valor absoluto de las pérdidas en ese departamento es menor frente a otras zonas, aseguró que allí la afectación proporcional es la más alta.

Por esta razón, De la Espriella planteó la necesidad de darle una consideración especial al departamento dentro de las acciones de reconstrucción y propuso lo que denominó un “Plan Marshall” para todos, orientado a saldar las deudas históricas con Chocó.

La estimación económica fue presentada por el Gobierno mientras continúan las labores de evaluación de los efectos del terremoto. De acuerdo con el balance citado por el presidente durante la alocución, la emergencia afecta a 450 municipios de 15 departamentos.

El ministro Rodrigo Lara visitó un colegio en Unión Panamericana, Chocó, que evidencia daños estructurales y colapsos parciales derivados del sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X
La estimación contempla afectaciones en edificaciones e infraestructura de cinco departamentos. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Daños en viviendas, salud y educación

El reporte entregado por el mandatario también da cuenta de la magnitud de los daños materiales que han sido identificados hasta el momento.

Según las cifras mencionadas, 26.945 viviendas fueron destruidas y más de 127.557 resultaron averiadas. Además, se registran afectaciones en 285 centros de salud y más de 2.838 establecimientos educativos.

El balance también incluye daños en vías, puentes y otras instalaciones consideradas indispensables para la vida cotidiana de las comunidades afectadas.

En cuanto a las personas damnificadas, el presidente informó que hasta el momento han sido registradas 120.328 familias afectadas. El reporte citado durante la alocución señala además 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos.

El Valle del Cauca y Risaralda fueron señalados por el mandatario como los departamentos que concentran las consecuencias humanas más graves. En el Valle del Cauca se reportaron 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos, mientras que en Risaralda se registraron 104 fallecidos, 565 heridos y 61 desaparecidos.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que las pérdidas físicas directas se estiman en cerca de $30 billones. - crédito Reuters y Colprensa
El presidente Abelardo de la Espriella informó que las pérdidas físicas directas se estiman en cerca de $30 billones. - crédito Reuters y Colprensa

El Gobierno prepara la reconstrucción

La estimación preliminar de las pérdidas fue presentada en el contexto de las medidas que el Gobierno prepara para atender la emergencia y avanzar posteriormente hacia la reconstrucción de las zonas afectadas.

De la Espriella anunció que decretará el estado de emergencia económica y confirmó la creación del Fondo Milagro, desde el cual se estructurará el plan de reconstrucción anunciado por su administración.

Además, señaló que el Ministerio de Vivienda, encabezado por Jaime Andrés Beltrán, tendrá a su cargo el Plan Milagro de Reconstrucción, iniciativa que busca articular al Gobierno nacional con constructores, sector financiero, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

El presidente también informó que el Ministerio de Hacienda activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares, recursos que, según explicó, estarán destinados a atender las necesidades más apremiantes de las víctimas del terremoto.

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