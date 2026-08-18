Murió trabajador durante las obras del Metro de Bogotá tras accidente en la Estación 8: esto se sabe

El concesionario deberá reforzar las medidas de seguridad en las obras, según la exigencia de la Empresa Metro de Bogotá. - crédito @CarlosFGalan / X

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó este lunes 17 de agosto el fallecimiento de David Gordillo, trabajador que se desempeñaba como soldador en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El accidente ocurrió hacia el mediodía, durante actividades desarrolladas en la Estación 8, uno de los puntos clave del trazado del nuevo sistema de transporte de la capital colombiana.

Según el comunicado oficial, David Gordillo formaba parte del equipo que participa en la construcción del proyecto desde noviembre de 2025. La entidad expresó sus condolencias a los familiares, en especial a su hermano, su pareja y sus compañeros de trabajo, así como a las demás personas cercanas al trabajador. La comunicación institucional señala que la compañía acompaña a los allegados de Gordillo en esta situación y lamenta profundamente lo ocurrido en el marco de la obra.

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La EMB detalló que el accidente se produjo en medio de las labores ordinarias que se llevaban a cabo en la Estación 8. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas exactas del incidente, ya que el asunto es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. La empresa indicó que facilitará toda la colaboración necesaria a las instancias responsables para que se establezcan con claridad las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La Empresa Metro de Bogotá confirmó el fallecimiento de David Gordillo y anunció su colaboración con la investigación. - crédito EMB

En el pronunciamiento oficial, la Empresa Metro de Bogotá exigió al concesionario Metro Línea 1 reforzar de manera inmediata los protocolos de seguridad industrial. La compañía solicitó garantizar que todas las actividades relacionadas con la construcción del metro se realicen bajo el cumplimiento estricto de los procedimientos, protocolos y controles de protección para los trabajadores. La entidad enfatizó que la protección de la vida y la integridad de quienes participan en la ejecución del proyecto constituye una prioridad institucional.

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La EMB informó además que, con el acompañamiento de la Interventoría, se realizará un seguimiento riguroso a las acciones adoptadas por el concesionario para fortalecer la prevención y evitar que hechos similares puedan repetirse en el futuro. Según la empresa, el proceso de supervisión incluirá la revisión de los protocolos existentes y la implementación de medidas adicionales que garanticen la seguridad en todos los frentes de trabajo.

El fallecimiento de David Gordillo se conoció mientras continúan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, considerada una de las iniciativas de infraestructura más relevantes para la movilidad urbana en la ciudad. El proyecto involucra la intervención simultánea de varios puntos de la capital y la participación de un número significativo de trabajadores especializados en áreas técnicas, operativas y de soporte logístico.

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David Gordillo se desempeñaba como soldador en las obras de la Línea 1 desde noviembre de 2025. - crédito Colprensa

La Empresa Metro de Bogotá reiteró su disposición de acompañar a la familia del trabajador fallecido y de colaborar plenamente con las investigaciones oficiales, las cuales buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La entidad comunicó que el caso seguirá bajo análisis de las autoridades y que informará oportunamente sobre los avances y las decisiones que se tomen en relación con las medidas de seguridad laboral.

El comunicado subraya que la EMB ha exigido al concesionario la adopción de acciones inmediatas para fortalecer el compromiso con la protección de los trabajadores e implementar las medidas que sean necesarias para prevenir accidentes laborales. La intervención de la Interventoría permanecerá activa, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de los protocolos y de contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad en la obra.

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Las obras de la Línea 1 continúan bajo seguimiento de la Empresa Metro de Bogotá y la Interventoría. - crédito Metro de Bogotá

Las autoridades avanzan en el proceso de investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el fallecimiento de David Gordillo y adoptar las acciones pertinentes en materia de prevención y control de riesgos.