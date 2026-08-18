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Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 18 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este martes 18 de agosto monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

06:23 hsHoy

Un sismo de magnitud 5.8 sacudió el Pacífico mexicano a las 23:02 horas del 17 de agosto, con epicentro a 156 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y una profundidad focal de 3 kilómetros, según el Servicio Sismológico Nacional.

El Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina descartó la generación de un tsunami, aunque advirtió que podrían registrarse variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en zonas costeras cercanas al epicentro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, hasta el momento, no se reportan daños estructurales ni afectaciones a la población. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona ante la posibilidad de réplicas.

El sismo ocurre en una zona con actividad sísmica sostenida desde julio

El movimiento se produce en la misma región costera de Chiapas donde el 17 de julio de 2026 se registró un sismo de magnitud 7.4. Desde entonces, el SSN ha contabilizado más de 1,782 réplicas, la mayor de ellas con magnitud 6.5.

La profundidad de apenas 3 kilómetros del sismo del 17 de agosto pudo intensificar su percepción en las comunidades costeras más cercanas al punto de origen.

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