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El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

Se mantienen las novedades introducidas el año pasado con plazas a 50 euros para los jubilados con menos recursos y la posibilidad de viajar con animales de compañía

Uno de los balnerarios del Imserso. (EUROPA PRESS)
Uno de los balnerarios del Imserso. (EUROPA PRESS)
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Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 podrán reservarse desde el 14 de septiembre, en un calendario escalonado por comunidades autónomas y con dos medidas que se mantienen tras su estreno el año pasado: plazas a 50 euros para pensionistas con menos recursos y la posibilidad de viajar con animales de compañía.

El Imserso ya ha comenzado a enviar un total de 2.938.156 cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo. Estas cartas incluyen cuatro dígitos, distintos cada temporada, que son los que permiten hacer las reservas o comprar los viajes.

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En las misivas también se explica a partir de qué fecha pueden las personas usuarias reservar o comprar sus viajes, así como las personas que pueden viajar que son siempre el titular del expediente y, en su caso, el acompañante (cónyuge, pareja de hecho…) o los hijos en situación de discapacidad.

Viajeros del Imserso (Europa Press)
Viajeros del Imserso (Europa Press)

Fechas clave; 14, 15, 16 y 17 de septiembre

Según detalla en un comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, el 14 de septiembre comenzará la comercialización de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes y el 15 de septiembre para no preferentes.

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En Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, C.Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco los y las usuarias del programa podrán acceder a la compra a partir del día 16 de septiembre para las personas usuarias preferentes y un día después, el 17, para no preferentes.

Viajes del Imserso en Navarra. (Pixabay)
Viajes del Imserso en Navarra. (Pixabay)

La distribución de plazas vuelve a concentrarse en tres grandes bloques. 440.284 plazas se destinan al turismo de costa peninsular, el 50,1 % del total; 228.142 plazas, el 25,9 %, al turismo de costa insular; y 210.787 plazas, el 23,9 %, al turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta, Melilla y destinos de procedencia europea.

El Ministerio detalla además que cada provincia dispone de un cupo de viajes en proporción al número de residentes censados mayores de 65 años. Entre el 14 y el 18 de septiembre, las personas solicitantes solo podrán reservar dentro del cupo asignado a su provincia para evitar sobrecargas en las centrales de reservas de las empresas contratistas.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

El reparto provincial y la venta durante toda la temporada

A partir del 19 de septiembre, el sistema permitirá acceder a los viajes que hayan quedado sin comercializar en cualquier provincia. El proceso de venta, en todo caso, permanecerá abierto durante toda la temporada, ya que cancelaciones, modificaciones y renuncias generan nuevas disponibilidades que se reincorporan de forma continua.

Derechos Sociales ha indicado que el 36 % de las plazas de cada lote se ha distribuido de forma proporcional entre los distintos meses de campaña. El objetivo de esa planificación es evitar la concentración en pocas fechas, contribuir a la desestacionalización y sostener la actividad turística y el empleo también en los meses de menor afluencia.

Cómo se reservan los viajes

Los y las pensionistas podrán reservar su viaje para destinos de Costa Peninsular, Costa Insular o Turismo de Escapada bien a través de las páginas web www.turismosocial.es (en los casos de turismo de costa peninsular y de turismo de escapada) y www.mundicolor.es (en los casos de turismo de costa insular) con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI

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