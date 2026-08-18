El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

Uno de los balnerarios del Imserso. (EUROPA PRESS)

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Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 podrán reservarse desde el 14 de septiembre, en un calendario escalonado por comunidades autónomas y con dos medidas que se mantienen tras su estreno el año pasado: plazas a 50 euros para pensionistas con menos recursos y la posibilidad de viajar con animales de compañía.

El Imserso ya ha comenzado a enviar un total de 2.938.156 cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo. Estas cartas incluyen cuatro dígitos, distintos cada temporada, que son los que permiten hacer las reservas o comprar los viajes.

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En las misivas también se explica a partir de qué fecha pueden las personas usuarias reservar o comprar sus viajes, así como las personas que pueden viajar que son siempre el titular del expediente y, en su caso, el acompañante (cónyuge, pareja de hecho…) o los hijos en situación de discapacidad.

Viajeros del Imserso (Europa Press)

Fechas clave; 14, 15, 16 y 17 de septiembre

Según detalla en un comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, el 14 de septiembre comenzará la comercialización de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes y el 15 de septiembre para no preferentes.

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En Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, C.Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco los y las usuarias del programa podrán acceder a la compra a partir del día 16 de septiembre para las personas usuarias preferentes y un día después, el 17, para no preferentes.

Viajes del Imserso en Navarra. (Pixabay)

La distribución de plazas vuelve a concentrarse en tres grandes bloques. 440.284 plazas se destinan al turismo de costa peninsular, el 50,1 % del total; 228.142 plazas, el 25,9 %, al turismo de costa insular; y 210.787 plazas, el 23,9 %, al turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta, Melilla y destinos de procedencia europea.

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El Ministerio detalla además que cada provincia dispone de un cupo de viajes en proporción al número de residentes censados mayores de 65 años. Entre el 14 y el 18 de septiembre, las personas solicitantes solo podrán reservar dentro del cupo asignado a su provincia para evitar sobrecargas en las centrales de reservas de las empresas contratistas.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

El reparto provincial y la venta durante toda la temporada

A partir del 19 de septiembre, el sistema permitirá acceder a los viajes que hayan quedado sin comercializar en cualquier provincia. El proceso de venta, en todo caso, permanecerá abierto durante toda la temporada, ya que cancelaciones, modificaciones y renuncias generan nuevas disponibilidades que se reincorporan de forma continua.

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Derechos Sociales ha indicado que el 36 % de las plazas de cada lote se ha distribuido de forma proporcional entre los distintos meses de campaña. El objetivo de esa planificación es evitar la concentración en pocas fechas, contribuir a la desestacionalización y sostener la actividad turística y el empleo también en los meses de menor afluencia.

Cómo se reservan los viajes

Los y las pensionistas podrán reservar su viaje para destinos de Costa Peninsular, Costa Insular o Turismo de Escapada bien a través de las páginas web www.turismosocial.es (en los casos de turismo de costa peninsular y de turismo de escapada) y www.mundicolor.es (en los casos de turismo de costa insular) con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI

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