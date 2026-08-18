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Passalacqua buscará beneficios concretos para Misiones en la negociación con la Casa Rosada por la eliminación de las PASO

El mandatario negociará con la ventaja de manejar votos claves para la iniciativa electoral de la administración de Javier Milei. La desregulación de la yerba mate es una de las prendas de cambio

Passalacqua concentra el control de la política misionera tras su disputa con Carlos Rovira y busca usar ese poder en su camino a la reelección (Guillermo llamos)
Passalacqua concentra el control de la política misionera tras su disputa con Carlos Rovira y busca usar ese poder en su camino a la reelección (Guillermo llamos)
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Al gobernador Hugo Passalacqua la perinola le cayó en “Toma Todo” en su disputa con el caudillo Carlos Rovira. Hoy, los controles de la política misionera están bajo su comando. Y, en busca de la reelección, los hará jugar.

En un escenario de estrechez de votos en el Congreso, el mandatario negociará con la Casa Rosada desde una posición de fuerza. Cuenta con dos senadores y cuatro diputados que pueden inclinar la balanza en cualquier votación.

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El primer punto que aparece en la charla es la eliminación (o al menos suspensión) de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El tema surgió durante la última cumbre de gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas. Lo puso sobre la mesa el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La respuesta que recibió fue que ese tema le interesaba al Gobierno nacional pero las provincias tienen otras necesidades.

Así fue como se gestó el encuentro de este martes a fin de avanzar en los cambios en la ley de zonas frías (que subsidia el gas en invierno para el sur) y la incorporación de zonas cálidas (una subversión de la tarifa de electricidad en verano para el norte).

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No será suficiente para Misiones. Uno de los principales alfiles de Passalacqua en el Congreso anticipó a Infobae cómo se dará la discusión por las PASO. “Vamos a ver bien. Nosotros necesitamos que se derogue el decreto que destroza la yerba mate. Escuchamos”, afirmó.

La referencia es al tramo del DNU 70/23, que quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) la capacidad de regular la producción y arbitrar los precios en toda la cadena del producto.

Si bien los números de ventas y exportación son positivos, en el último eslabón de la cadena (productores, cooperativas y trabajadores) hay problemas serios. El precio que se paga por la materia prima, aducen, no cubre los costos.

Santilli en Misiones con Passalacqua
La Casa Rosada negocia con Misiones cambios en la ley de zonas frías y la incorporación de zonas cálidas para revisar las tarifas de energía.

Passalacqua estuvo siempre en contra de las PASO. Pero su postura personal quedó relegada ahora por los intereses de la provincia que administra. Y donde espera ser reelecto el año próximo.

Durante las negociaciones por la ley de tierras, el gobernador misionero atendió un llamado de Sergio Tomás Massa. Si bien la posición de los representantes misioneros era conocida (darían quórum, aprobarían en general y rechazarían el capítulo de venta a extranjeros), el excandidato presidencial buscó reforzar esa postura.

Desde ese momento quedó abierta la línea. Y no sería de extrañar que vuelvan a hablar cuando se traten las PASO, una herramienta que el peronismo necesita para ordenar su interna. Uno de los deseos de Passalacqua es que el PJ misionero, que conduce Christian Humada tras vencer a los K, se sume a la alianza con el que buscará 4 años más al frente de la provincia.

Cuáles son los votos misioneros

El Congreso nacional también sintió el quiebre interno entre el Gobernador y el caudillo Rovira. Ambos formaban parte del Frente Renovador de la Concordia. Pero tras los magros resultados electorales del 2025 la relación se agrietó y terminó explotando a mediados de este año.

En el Senado Nacional, la primera en pasarse al bando del gobernador fue Sonia Rojas Decut. La legisladora rompió durante la discusión de la ley de tierras la bancada rovirista. Formó un monobloque passalacquista. Ahora quien dio el salto es Carlos Arce. Ambos conformarán el bloque Movimiento por Misiones. Rovira se quedó sin nada en la Cámara Alta.

Arce escenificó su pase durante el acto por el 176° del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Allí, dijo respecto a las PASO: “Estaremos a la expectativa con eso para ver en qué podemos, de acuerdo con lo que nos diga el Gobernador, tener la línea hacia este nuevo enfoque que hace el Gobierno nacional sobre las elecciones del 2027”.

En diputado se dio algo similar. Oscar Herrera Ahuad, ex gobernador de la tierra colorada, también se realineó bajo la conducción política de Passalacqua. Alberto Arrúa lo siguió poco después. Los otros dos legisladores roviristas, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, fueron los últimos en salir. En la Cámara baja, Rovira también perdió todo.

En Posadas corre la versión de que los cuatro diputados nacionales dejarán el bloque Innovación Federal para conformar otro. En esa construcción, tienen anotados con lápiz a los tres legisladores que responden al gobernador de Salta, Gustavo Saenz. La nueva bancada se habría terminado de perfilar durante la cumbre del Norte Grande. En ese encuentro, el salteño tuvo palabras elogiosas para Passalacqua y cuestionó a Rovira.

En un post-it pegado en una esquina del listado donde están los misioneros y al que podrían sumarse los salteños hay otros tres nombres. Son de representantes de dos provincias no incluidas en Innovación Federal pero podrían arrimarse y elevar el número de la bancada a 10. Todo a definir, por ahora.

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