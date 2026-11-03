Cumbre Iberoamericana: CAF se cita en Madrid con la ciencia, la cooperación y el liderazgo juvenil ante el reto de los desastres naturales y el desarollo sostenible

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Sergio Díaz-Granados, en una imagen de archivo durante una intervención. (EFE/Carlos Lemos)

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La semana después del puente de Todos los Santos arranca en Madrid una agenda internacional repleta de eventos y marcada por la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana con la presencia confirmada de al menos una decena de líderes de la región y actos previos como un foro digital y un encuentro empresarial. Entre todos ellos, CAF -el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- desplegará en la capital una agenda de cuatro encuentros entre el 3 y el 5 de noviembre en los que se pondrá en valor el desarrollo sostenible y el poder de la cooperación iberoamericana.

La institución, presidida por Sergio Díaz-Granados, combinará en estos tres días la presentación de iniciativas en gestión de riesgos y desastres medioambientales con la inauguración de una nueva oficina en la capital española; un proyecto de cooperación científica en la Antártica; y la entrega de un premio al liderazgo juvenil. Al mismo tiempo y en paralelo, la Cumbre de Madrid estará centrada en la búsqueda de soluciones para hacer frente a los grandes desafíos globales bajo el lema Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo. La presidirá el rey Felipe VI como Jefe del Estado español.

La resiliencia ante desastres y amenazas climáticas

El primer encuentro se celebrará este martes, de 17:00 a 18:00, en el Salón Antoñete de la Plaza de Toros de Las Ventas. Esta será la sede del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

Bajo el título Iberoamérica resiliente: acción CAF en gestión del riesgo de desastres, el público podrá conocer el trabajo de CAF en la reducción de riesgos frente a amenazas naturales y climáticas, además de las oportunidades para que el sector empresarial participe en inversiones que refuercen infraestructuras, servicios y comunidades.

Se ahondará en la cita en la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, pensada como plataforma de cooperación, tecnología y financiamiento entre los países de la región. La Red permitirá conectar capacidades nacionales, intercambiar conocimiento y avanzar hacia una gestión del riesgo más preventiva, coordinada y resiliente. Más de 670 millones de personas quedarán integradas bajo su paraguas. Para CAF, la primera Conferencia de Autoridades Nacionales de esta Red (que celebró este octubre su reunión constitutiva en Madrid) es muy necesaria para dar una respuesta oportuna para América Latina y el Caribe, especialmente ante la creciente complejidad de los desastres y los riesgos asociados a los terremotos en Venezuela, Colombia y Panamá y al fenómeno de El Niño”.

En la presentación participarán el presidente ejecutivo de CAF, Díaz-Granados, y Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de la entidad.

Una nueva oficina

El miércoles 4 de noviembre, entre las 09:00 y las 11:00, CAF inaugurará su nueva sede en Madrid, ubicada en la planta 19 de la Torre Picasso. La oficina albergará la Vicepresidencia de Cooperación, Alianzas y Movilización, creada con el objetivo de vincular capital, conocimiento y socios internacionales con oportunidades de inversión en América Latina y el Caribe. El corte de cinta está previsto para las 09:50 y las intervenciones institucionales comenzarán a las 10:00, también encabezadas por Díaz-Granados y Montalvo. La apertura de esta sede busca ampliar la capacidad de la institución para movilizar recursos y consolidar su papel como puente de inversión entre Europa y la región latinoamericana.

La Antártica, escenario de un proyecto de cooperación científica

El jueves 5 de noviembre, de 09:00 a 13:00, CAF llevará su agenda al Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid-CSIC, donde presentará Perla Antártica, su primera expedición al continente antártico, programada del 10 al 14 de febrero de 2027. El encuentro, con registro desde las 09:00 y programa institucional a partir de las 09:30, impulsará una agenda iberoamericana de cooperación científica, observación del clima e infraestructura digital.

Entre los temas centrales que se abordarán figurará el proyecto de un cable submarino entre Chile y la Antártica, orientado a conectar instalaciones científicas y facilitar el intercambio de datos. La jornada incluirá también la presentación de la obra audiovisual inmersiva Antártica del artista visual Nod y un recorrido informativo bajo el nombre Iberoamérica mira al sur. La experiencia inmersiva combina cuatro proyecciones simultáneas y un diseño sonoro envolvente con imágenes reales del territorio antártic mezclado con paisajes generados mediante inteligencia artificial y visiones surrealistas. Esta propuesta busca acercar al público la fragilidad del ecosistema antártico y traducir en una experiencia sensorial lo que los datos científicos describen en cifras.

La muestra invita a reflexionar sobre los efectos del cambio climático y la urgencia de proteger la Antártica.

Hielo marino antártico (Universidad de Leicester/Europa Press)

Premio Enrique García

La agenda de CAF en Madrid se cerrará ese mismo jueves, entre las 12:00 y las 14:30 horas, con la entrega de la tercera edición del Premio Enrique García al Liderazgo, dedicada en esta ocasión a la cultura como motor de desarrollo sostenible. El reconocimiento distinguirá a jóvenes de entre 18 y 30 años que impulsan proyectos culturales con capacidad de generar empleo, fortalecer identidades, recuperar espacios públicos y promover la inclusión en la región.

El jurado del premio está presidido por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y seleccionará una iniciativa ganadora, que recibirá 7.000 dólares (6.256 euros al cambio). La ceremonia incluirá relatos de liderazgo juvenil vinculados a las artes, la creatividad y el patrimonio como herramientas de transformación comunitaria.

Los cuatro encuentros de CAF se enmarcan en el programa oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reunirá en Madrid a más de 2.000 participantes de 42 países.

España fue elegida por consenso en el año 2024 como sede para albergar la Cumbre Iberoamericana este 2026 y la de este año será la cuarta Cumbre Iberoamericana que acoja, tras las celebradas en 1992, 2005 y 2012.

La reunión de este año es especialmente simbólica por ser la trigésima y por celebrarse 35 años después de la I Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en México en 1991.