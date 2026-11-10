La vez que Dustin Hoffman fumó marihuana con Paul McCartney y lo inspiró a escribir una canción

Dustin Hoffman reveló en su autobiografía el origen de la canción "Picasso's Last Words", de Paul McCartney. (EFE)

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Dustin Hoffman relató en su recientemente publicada autobiografía Look at Me cómo una tarde en Jamaica, en 1973, terminó siendo la semilla de “Picasso’s Last Words (Drink to Me)”, uno de los temas del álbum Band on the Run de Paul McCartney y su banda Wings.

El encuentro ocurrió de forma casual. Ambos coincidieron en la isla: Hoffman rodaba allí la película de aventuras históricas Papillon, mientras que McCartney había viajado para explorar la escena reggae local.

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Según el relato del actor, había escuchado que el músico quería conocerlo. “Me halagó, por supuesto, pero para serte honesto, en ese momento no era un gran fanático de los Beatles. Estaba metido en el jazz y me consideraba por encima de la música pop (...) Desde entonces he reconocido mi error”, declaró Hoffman en el libro.

Hoffman invitó a McCartney a almorzar en la casa donde lo había alojado la producción. Ese día, el anfitrión se ausentó unos minutos al baño y, al regresar, el músico había desaparecido.

El actor reconoció en sus memorias 'Look at Me' que en 1973 prefería el jazz y no escuchaba las canciones de The Beatles.

“Esperé lo que me pareció una eternidad; finalmente me levanté a buscarlo. Lo encontré en la cocina tocando su guitarra y cantando para el personal. Estaban completamente hipnotizados. Era un trovador del siglo XVI que tocaba la guitarra para cualquiera que quisiera escuchar”, narró el actor en sus memorias.

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Cuando McCartney regresó a la mesa, ambos encendieron un cigarrillo de marihuana. En ese estado, Hoffman comenzó a contarle anécdotas sobre Pablo Picasso, que había fallecido ese mismo año: su horario de vida inusual y las últimas palabras que, según se decía, había pronunciado ante sus amigos antes de morir: “Bríndame. Brinda por mi salud. Sabes que ya no puedo beber más”.

“Le conté todo esto a Paul McCartney, bastante fumado, mientras él estaba sentado escuchándome en silencio, con la guitarra en la mano”, recordó Hoffman en su autobiografía.

Y continuó en su relato: “Seguí hablando y hablando, hasta que finalmente dije: ‘Dios mío, ¿qué me pasa? Estoy aquí sentado con Paul McCartney y no he cerrado la boca en 20 minutos’”.

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El encuentro ocurrió en Jamaica durante el rodaje de la película 'Papillon' y el viaje musical de McCartney. (Foto AP/Richard Drew, archivo)

Cómo Dustin Hoffman inspiró a Paul McCartney a escribir “Picasso’s Last Words”

Lo que sucedió después dejó al actor sin palabras. McCartney tomó la guitarra “sin perder el ritmo” y transformó el relato en una canción.

“Fue como un pequeño milagro”, escribió Hoffman. Las estrofas que tomaron forma esa tarde pasarían, en su mayor parte, al tema definitivo:

“Three o’clock in the morning/ I’m getting ready for bed/ It came without a warning/ But I’ll be waiting for you, baby/ I’ll be waiting for you there/ So drink to me, drink to my health/ You know I can’t drink anymore”.

El propio McCartney recordó la escena en el documental Paul McCartney — Wingspan — An Intimate Portrait, donde señaló que escribir canciones le resultaba algo natural, aunque admitió que Hoffman quedó “completamente asombrado”.

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Cuando McCartney comenzó a improvisar, el actor exclamó: “¡Lo está haciendo! ¡Lo está haciendo!”

El álbum 'Band on the Run de Wings' obtuvo tres discos de platino en Estados Unidos y ganó un premio Grammy.

“Picasso’s Last Words (Drink to Me)” quedó incluida en Band on the Run, el álbum que Wings grabó ese mismo año en Nigeria y que alcanzó el triple platino en Estados Unidos, además de ganar un Grammy.

Para la grabación, McCartney eligió deliberadamente mantener cierta fragmentación en la estructura del tema, con la intención de evocar el cubismo de las pinturas de Picasso.

La estadía en Lagos tuvo otro capítulo: McCartney estableció contacto con el músico nigeriano Fela Kuti, quien al principio lo había acusado públicamente de pretender apropiarse de la música africana.

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“Dije ‘¿quién está diciendo eso?’ Porque estaba en el periódico, y era Fela, por supuesto. Así que conseguí su número, lo llamé y le dije: ‘Oye, no estoy aquí para eso, simplemente amo la música africana’”, relató McCartney.

Tras escuchar el material en el estudio, Kuti reconoció que no tenía similitud con la música africana y los dos se hicieron amigos. El baterista Ginger Baker, que trabajaba con Kuti en ese momento, terminó participando en la grabación de “Picasso’s Last Words (Drink to Me)”, donde se lo escucha en los shakers.