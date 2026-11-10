La Policía desmantela una presunta red que fabricaba armas fantasma con impresoras 3D en República Dominicana

La Policía Nacional desmanteló una red dedicada a la fabricación y distribución de armas fantasma mediante impresoras 3D en República Dominicana./ (Acento)

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La Policía Nacional de República Dominicana informó el desmantelamiento de una presunta red transnacional dedicada al tráfico, la fabricación y la distribución ilegal de armas de fuego.

La estructura habría empleado impresoras 3D para producir componentes con los que ensamblaba armas sin número de serie ni registro oficial, conocidas como armas fantasma.

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Los procedimientos, realizados junto al Ministerio Público entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, terminaron con cinco detenidos y dos personas prófugas. En el conjunto de operativos fueron incautados seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 26 cargadores y 466 municiones de distintos calibres, según el medio dominicano Acento.

También fueron ocupados una impresora 3D, cinco armazones, 33 kits para ensamblar armas, dos chalecos antibalas, equipos electrónicos, herramientas y accesorios especializados. Las autoridades investigan el uso de esos materiales para fabricar y distribuir armamento de manera ilegal.

Uno de los allanamientos se realizó el 7 de noviembre en Los Alcarrizos, donde fue detenido el ciudadano argentino Matías Antonio Barrera. La Policía lo identifica como el presunto responsable de fabricar y ensamblar armas mediante impresión 3D.

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Los operativos coordinados con el Ministerio Público dejaron cinco personas detenidas y permitieron incautar cuatrocientas sesenta y seis municiones./ (Acento)

En ese inmueble fue ocupada una impresora marca Ender, junto con armazones y componentes para pistolas, piezas para fusiles AR-15, resortes, mecanismos de disparo, kits de ensamblaje y 16 cápsulas. El vocero policial, Diego Pesqueira, citado por Acento, explicó que la máquina producía piezas que luego se incorporaban a fusiles y pistolas.

“Este último es señalado como el responsable de fabricar y ensamblar armas de fuego mediante impresora 3D”, afirmó Pesqueira en declaraciones recogidas por Acento durante la presentación de los equipos incautados.

La investigación también identificó a dos presuntos distribuidores del armamento en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, aunque las autoridades no difundieron sus nombres. La modalidad bajo pesquisa permitiría producir armas sin los mecanismos tradicionales de identificación y registro.

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Las pesquisas comenzaron el 24 de octubre con intervenciones simultáneas en distintos sectores del Gran Santo Domingo. En esa etapa inicial, los agentes ocuparon cinco fusiles, una Uzi, siete cargadores, 118 cápsulas calibre 5.56 y tres teléfonos celulares.

El allanamiento en Mendoza y la ruta de los componentes

Otro procedimiento se llevó a cabo el 5 de noviembre en Mendoza, Santo Domingo Este, donde agentes de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva detuvieron a Juan Carlos Montilla Félix, de 34 años. En la vivienda encontraron un fusil Colt modelo M4 calibre 223, cinco cargadores para fusil y 14 cargadores para pistolas.

El vocero Diego Pesqueira señaló que varias de las piezas utilizadas para el ensamblaje ingresaron desde Estados Unidos./ (Acento)

El operativo también permitió incautar nueve pasamontañas, dos chalecos antibalas, dos cascos tácticos, una mira para fusil, una bomba lacrimógena, una balanza y otros accesorios. La intervención formó parte de las acciones para determinar las funciones de los integrantes de la presunta organización y su mecanismo de distribución.

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Pesqueira señaló que las autoridades todavía no cuentan con pruebas directas que permitan establecer por qué puertos o aeropuertos ingresaban los componentes al país. El vocero indicó que algunas piezas procedían de Estados Unidos y eran ensambladas en territorio dominicano.

“Nosotros no tenemos evidencia directa de que entren por determinado puerto o aeropuerto. Sí sabemos que estas piezas vienen, algunas de ellas, desde Estados Unidos. Y aquí son ensambladas”, dijo el representante policial.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las investigaciones para localizar a los dos prófugos, establecer la participación de todos los involucrados y profundizar la ruta de fabricación y distribución del armamento incautado.

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