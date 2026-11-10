El jefe de la NASA detalló la nueva estrategia para llegar a la Luna: “Estamos en un camino mucho más viable que antes”

Jared Isaacman pidió lanzamientos anuales de grandes cohetes para mantener la capacidad de la NASA en vuelos tripulados al espacio profundo - REUTERS/Jonathan Ernst

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El regreso de astronautas a la superficie de la Luna ya tiene una posible fecha y un nuevo esquema de pruebas.

La NASA proyecta un alunizaje tripulado con Artemis IV en 2028. Antes, Artemis III realizará en 2027 una misión en órbita terrestre destinada a evaluar los sistemas técnicos del programa.

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Artemis III reunirá tres naves en la órbita terrestre antes del viaje lunar

El cambio redefine el objetivo de cada vuelo y aplaza el descenso lunar hasta que las naves privadas de SpaceX y Blue Origin demuestren que pueden operar de forma integrada con la cápsula Orion.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ubicó ese cambio dentro de una estrategia de largo alcance. Su prioridad, según expuso en una entrevista abierta, pasa por sostener una cadencia de vuelos del Sistema de Lanzamiento Espacial, conocido como SLS, antes de ampliar la presencia humana sobre la Luna. Para la agencia, cada despegue de ese cohete constituye una prueba de capacidad operativa, además de un paso hacia futuras misiones a Marte.

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La NASA apunta a un alunizaje tripulado en 2028 con Artemis IV, tras una prueba de sistemas de encuentro y acoplamiento en 2027 en órbita terrestre - NASA/Handout via REUTERS

Isaacman expresó confianza tras el resultado de Artemis II, la misión que rodeó la Luna en abril de 2026. Aquel vuelo devolvió a una tripulación estadounidense al espacio profundo y funcionó como antecedente inmediato para la nueva arquitectura. “Me siento bien. Creo que hoy estamos en un camino mucho más factible hacia la superficie lunar que antes”, declaró el administrador.

La reformulación del calendario responde a una realidad técnica: llegar a la Luna exige coordinar varios vehículos, transferir combustible fuera de la Tierra, reunir naves en órbita y garantizar que la tripulación pueda pasar de Orion a un módulo de descenso. La NASA decidió separar esas comprobaciones del alunizaje, con el propósito de reducir riesgos antes de enviar astronautas a la superficie.

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Artemis III despegará en 2027 con cuatro astronautas a bordo de Orion y tendrá una duración estimada de 14 días en órbita terrestre. El SLS impulsará a la cápsula desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, pero la misión no seguirá rumbo a la Luna. Su tarea será validar procedimientos de encuentro y acoplamiento entre vehículos, una condición necesaria para las operaciones que vendrán después.

Un acoplamiento es la unión controlada de dos naves en el espacio. Esa maniobra permite el traslado de personas, equipos o recursos entre ambos vehículos. En este caso, también permitirá comprobar que los diseños de empresas distintas pueden trabajar dentro de una misma secuencia de vuelo, bajo los requisitos de seguridad de la agencia estadounidense.

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NASA Administrator Jared Isaacman speaks during NASA's Max Power event at the Kennedy Space Center, in Merritt Island, Florida, US, November 6, 2026.

El plan contempla varios lanzamientos. Blue Origin enviará primero a la órbita terrestre un prototipo de su módulo Blue Moon. Luego partirán el SLS y Orion con la tripulación, que se conectará con esa nave de prueba. Más tarde, SpaceX lanzará un prototipo de la versión 3 de Starship. Orion se separará de Blue Moon y realizará un segundo acoplamiento, esta vez con el vehículo de SpaceX.

Así, la misión reunirá a Orion, Blue Moon y Starship sin abandonar la vecindad de la Tierra. La operación permitirá revisar comunicaciones, navegación, sistemas de conexión, procedimientos de transferencia y respuesta de las tripulaciones ante una secuencia compleja. La NASA considera que esas validaciones deben ocurrir antes del vuelo que transporte astronautas hacia la órbita lunar y, desde allí, hasta la superficie.

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Isaacman sostuvo que la frecuencia de los lanzamientos resulta tan relevante como la disponibilidad inmediata de los módulos de alunizaje. “Ya sabes, mucha gente, sobre todo en la comunidad espacial, se preocupa por si los módulos de aterrizaje están ahí o no. A mí, la verdad, no me importa eso ahora mismo. Lo que me importa es que lanzamos grandes cohetes al menos una vez al año. Creo que es fundamental que la NASA realice estas misiones de vuelos espaciales tripulados al espacio profundo en este momento. Tuvimos una gran misión en abril de 2026. Volveremos a lanzar en 2027”, añadió Isaacman.

La luna llena se eleva sobre el cohete del programa Artemis II en la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, preparándose para una futura misión a la Luna. (Ben Smegelsky / NASA)

El administrador planteó que una misión anual representa un mínimo para preservar la experiencia de la agencia, la industria y sus equipos. “Tenemos que seguir ejercitando esos músculos (en referencia a los lanzamientos del SLS). Y, sinceramente, una vez al año tampoco es ideal. Es decir, no creo que volvamos a los primeros tiempos del transbordador espacial, ya saben, cuatro misiones al año. No creo que volvamos a donde estábamos con el programa Apolo, pero una vez al año es lo mínimo. Testificaré sobre esto ante el Congreso en este cargo dentro de unos años”, agregó el jefe de la NASA.

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La agencia informó que el hardware de Artemis III se ajusta al calendario previsto y que redujo cerca de la mitad los tiempos de procesamiento. Entre sus trabajos recientes, rediseñó, construyó y probó en cinco meses un componente crítico de una línea de combustible. El costo rondó una décima parte de la estimación inicial que había elaborado un proveedor externo.

El programa también suma cambios en el equipo personal de los astronautas. La NASA trabaja con Axiom Space en un segundo traje para las primeras caminatas lunares, llamado Sortie suit.

El nuevo traje tendrá cerca de la mitad del peso del modelo principal de Axiom, diseñado para expediciones posteriores, más largas y con mayores exigencias. La reducción de masa busca agilizar las misiones iniciales sin reemplazar el equipo destinado a estadías de mayor duración.

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Artemis IV dependerá de módulos privados y de dos opciones para el SLS

La NASA redujo cerca de la mitad los tiempos de procesamiento del hardware de Artemis III, incluido un componente crítico de combustible

El destino de esas pruebas es Artemis IV, la misión que la NASA prevé para el alunizaje tripulado de 2028. La tripulación viajará en Orion a bordo de un SLS desde Florida. Una vez en el entorno lunar, los astronautas deberán usar un módulo desarrollado por SpaceX o Blue Origin para descender y regresar a la cápsula.

Cada empresa propone una arquitectura diferente. SpaceX planea abastecer de combustible a Starship en órbita terrestre antes del encuentro con Orion. El repostaje orbital consiste en transferir propulsante entre naves que ya se encuentran fuera de la Tierra. Ese método permite cargar una cantidad mayor de combustible sin depender de un único lanzamiento desde la superficie.

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Blue Origin propone que etapas de transferencia impulsen su Blue Moon Mark 2 desde la órbita terrestre hasta la Luna. El módulo se encontraría con Orion en una órbita lunar más cercana y luego iniciaría el descenso. Ambos sistemas modificaron sus diseños para simplificar las misiones y ampliar el margen de maniobra frente a los planes originales. La meta es que las dos compañías puedan respaldar un alunizaje en 2028.

Artemis II rodeó la Luna en abril de 2026 y abrió una etapa de pruebas que busca culminar con astronautas en la superficie dos años después (NASA)

La NASA, además, estudia dos configuraciones para la etapa superior del SLS en Artemis IV. Una opción mantiene la etapa criogénica provisional de la versión actual del cohete. La otra utiliza una variante alargada del Centaur V, de United Launch Alliance, con más capacidad para transportar propulsante. La coexistencia de ambas alternativas busca evitar que un inconveniente técnico o una demora de fabricación afecte por sí solo todo el calendario lunar.

Para Isaacman, Artemis III servirá para elevar la complejidad del programa antes de Artemis IV. “Si la NASA va a realizar misiones complejas en el espacio profundo, deberíamos lanzar al menos una vez al año y sacar el máximo provecho de ello, considerando el riesgo que implica y el dinero de los contribuyentes, y así construir algo más ambicioso. Eso es lo que estamos haciendo con Artemis III, y eso es lo que nos preparará mejor para Artemis IV”, añadió el experto.

La nave Orion inicia su recorrido fuera de la órbita terrestre, superando las primeras pruebas vitales antes de adentrarse en el espacio profundo. (NASA)

El administrador rechazó una comparación lineal con el programa Apolo, aunque destacó una continuidad entre ambas épocas. “Artemis II es muy diferente de Apolo 8, y Artemis III será muy diferente de Apolo 9. Nuestro enfoque no es exactamente el mismo que antes. Pero, ¿qué sigue igual ahora? El espíritu, la energía, el potencial dentro de la NASA. El talento de la fuerza laboral y la industria no ha cambiado desde la década de 1960”, sostuvo.

La agencia prevé que las misiones posteriores operen en el polo sur lunar, una región de interés por sus recursos y condiciones ambientales. Artemis III tendrá la función de comprobar en órbita terrestre que la arquitectura puede sostener ese objetivo. Artemis IV deberá convertir esas pruebas en el primer regreso de astronautas a la superficie de la Luna desde el cierre del programa Apolo.