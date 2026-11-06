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“Formamos profesionales para el mundo”: universidad peruana analizó modelo de Oxford durante cumbre que reunió a sus 14 campus

La VII Cumbre de Académicos de la Universidad César Vallejo reúne del 5 al 7 de noviembre a representantes de todas sus sedes y especialistas de la Universidad de Oxford. Durante tres días, el encuentro aborda modelos de enseñanza, el impacto de la inteligencia artificial y la elaboración de propuestas para la formación académica

VII Cumbre Académicos 2026. Foto: Infobae Perú
VII Cumbre Académicos 2026. Foto: Infobae Perú
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La Universidad César Vallejo (UCV) analiza, junto con especialistas de la Universidad de Oxford, aspectos de su modelo académico y las posibilidades de adaptar a su realidad experiencias y metodologías de enseñanza presentadas durante la VII Cumbre de Académicos 2026.

El encuentro se desarrolla del 5 al 7 de noviembre en el campus Los Olivos bajo el lema “Universidad en transformación: gestión con propósito e impacto”. Entre los especialistas invitados figuran Jonathan Trevor, profesor de Management Practice y associate dean for Practice and Affiliates de Saïd Business School, y Charles Boyle, responsable de Oxford Lifelong Learning.

El programa está centrado en el alineamiento entre la estrategia institucional y la formación académica. Las jornadas examinan el currículo, los métodos de enseñanza y las capacidades organizacionales, así como su relación con el perfil del egresado y las necesidades de estudiantes, empleadores y sociedad.

En ese contexto, Tania Ruiz Gómez, directora general del campus UCV Los Olivos, explicó que uno de los objetivos es analizar las experiencias y modelos de enseñanza y aprendizaje presentados por los especialistas de Oxford para determinar qué elementos pueden adaptarse a la realidad de la universidad.

César Acuña, fundador de la UCV. Foto: Infobae Perú
César Acuña, fundador de la UCV. Foto: Infobae Perú

Ruiz señaló que uno de los aspectos que buscan examinar es la forma de medir el impacto de los egresados en la sociedad.

“Ellos tienen un modelo de enseñanza-aprendizaje muy estructurado, orientado a medir el impacto en la sociedad. Nosotros también tenemos egresados y debemos preguntarnos: ¿cómo vamos a medir ese impacto? ¿Estamos haciendo las cosas bien o no?”, señaló.

La directora sostuvo que la formación profesional debe considerar un escenario que trascienda el mercado laboral local. “Nosotros formamos profesionales para el mundo, ya no solo para nuestro país o nuestra ciudad. Entonces, nuestro estudiante tiene que estar preparado para desenvolverse en cualquier país del mundo”, manifestó.

Dra. Tania Ruiz, directora general del campus UCV Los Olivos. Foto: Infobae Perú
Dra. Tania Ruiz, directora general del campus UCV Los Olivos. Foto: Infobae Perú

De las ponencias a posibles cambios académicos

La Cumbre combina conferencias con grupos de trabajo integrados por representantes de diferentes campus. Según explicó Ruiz, los equipos son organizados de manera multisede, con participantes de distintas regiones, para analizar conjuntamente los contenidos abordados y determinar qué aprendizajes pueden aplicarse en la universidad.

Cada grupo deberá elaborar una propuesta a partir de lo trabajado durante las jornadas. De acuerdo con Ruiz, estas iniciativas quedarán posteriormente sujetas a evaluación de la UCV para determinar cuáles podrían ser adoptadas.

Ruiz situó además a los docentes como actores centrales del proceso de transformación académica y vinculó su capacitación con el impacto que los cambios puedan tener posteriormente en los estudiantes.

“El protagonista principal de esa transformación es definitivamente el docente; todos los demás apoyamos ese proceso. Por eso los capacitamos”, afirmó.

Durante la inauguración, la rectora de la UCV, Jeannette Tantaleán, señaló que los participantes deben asumir compromisos y compartirlos con sus equipos para que la estrategia institucional se refleje en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje.

Foto: Infobae Perú
Foto: Infobae Perú

Inteligencia artificial y pensamiento crítico

El impacto de la inteligencia artificial en los modelos educativos es otro de los asuntos abordados durante el encuentro. Al ser consultada sobre los aspectos que considera más urgentes dentro de la transformación universitaria, Ruiz sostuvo que la IA debe ser utilizada como una herramienta y no ser asumida con temor ante la rapidez de su avance.

“La inteligencia artificial ha venido a modificar todos nuestros modelos y lo que tenemos que hacer es utilizarla como una herramienta, no tenerle miedo, porque avanza muy rápido”, indicó.

Frente a ese escenario, Ruiz sostuvo que los estudiantes deben desarrollar capacidades para analizar, evaluar y formular propuestas. “Él tiene que tener esa capacidad de análisis crítico”, agregó.

Durante la inauguración, el fundador de la UCV, César Acuña Peralta, también vinculó la transformación universitaria con los cambios tecnológicos y puso el énfasis en la dimensión humana de la formación.

“Vale la pena transformar la universidad. En esta cumbre, el reto es ser más humanos para responder a los desafíos de la tecnología en la actualidad”, expresó.

Ruiz sostuvo, en la misma línea, que aunque actualmente los conocimientos pueden encontrarse en distintos espacios, capacidades humanas como la cercanía, la resiliencia y el acompañamiento mantienen un papel en el proceso formativo.

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