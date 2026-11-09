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Cumbia, A.CHAL y una tienda convertida en experiencia de marca: la apuesta por sacar al whisky de sus espacios tradicionales

Johnnie Walker transformó una tienda Tambo de Lima como parte de “Siempre Adelante, Cumbia Elegante”, una campaña que incorpora al artista peruano A.CHAL y la reinterpretación de “El Cervecero” como “El Whiskero”

Foto: Difusión
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La tienda Tambo ubicada en la avenida La Encalada N°395, en Santiago de Surco, fue transformada como parte de “Siempre Adelante, Cumbia Elegante”, la campaña con la que Johnnie Walker busca acercarse a nuevas audiencias mediante la cumbia y ampliar las ocasiones asociadas al consumo de whisky.

Según la información proporcionada por la marca, se trata del primer takeover integral realizado por Johnnie Walker en una tienda Tambo en Perú. La intervención trasladó elementos de la campaña al punto de venta para convertir el establecimiento en una experiencia vinculada con su propuesta musical y de consumo.

Johnnie Walker busca acercarse a nuevas audiencias mediante la cumbia. Video: Infobae

Tambo es considerado por la compañía un aliado estratégico dentro de esta iniciativa. Aracelly Vera, gerente de marketing de Johnnie Walker para la región sur de Latinoamérica, explicó que la intervención responde a la intención de trasladar la campaña desde los formatos habituales de comunicación hacia el espacio donde se realiza la compra.

“Nosotros lo que buscamos con la campaña Siempre Adelante Cumbia Elegante es tratar de llevar la comunicación tradicional a una experiencia de compra”, señaló Vera.

Foto: Difusión
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De “El Cervecero” a “El Whiskero”

El componente musical de la campaña tiene como protagonista a A.CHAL, artista y productor peruano nacido en Huamachuco, La Libertad, y criado en Queens, Nueva York. Junto con la marca presentó “El Whiskero”, una reinterpretación de “El Cervecero” que combina elementos de la cumbia tradicional con el sonido urbano del artista.

“Crecí escuchando este tema, así que trabajar en ‘El Whiskero’ fue una gran responsabilidad que me retó a construir sobre el legado de quienes vinieron antes, respetando su historia y dándole una identidad propia. Para mí, esta colaboración con Johnnie Walker es una forma de mostrar cómo la música peruana puede seguir evolucionando y conectando distintas generaciones a través de la música”, explicó A.CHAL.

El artista señaló que durante el proceso creativo se combinaron elementos característicos de la cumbia tradicional con el sonido urbano que desarrolla en su propuesta musical. Según A.CHAL, la colaboración busca mostrar cómo la música peruana puede evolucionar y conectar a distintas generaciones.

La participación de A.CHAL da continuidad a un acercamiento de Johnnie Walker a la cumbia que, según Vera, comenzó en 2025 con Los Mirlos y prosiguió este año con el cantante y productor peruano.

Foto: Difusión
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Nuevas audiencias y ocasiones para el whisky

La estrategia tiene también un objetivo comercial: ampliar las audiencias de la marca y presentar el whisky en nuevas ocasiones de consumo, según explicó Vera.

“Estamos buscando nuevas audiencias, estamos buscando reinterpretar el whisky también en nuevas ocasiones de consumo y definitivamente el Whiskero es un ejemplo de eso”, afirmó.

“El Whiskero” da nombre tanto a la reinterpretación musical como al trago promovido dentro de la campaña. Su preparación consiste en 30 % de Johnnie Walker, 70 % de gaseosa cola y hielo.

Vera señaló que la estrategia busca además ampliar los espacios de acercamiento a potenciales consumidores. Al referirse a los objetivos de la iniciativa, planteó la intención de “ampliar audiencias, reclutar en nuevos espacios, salirnos de lo tradicional para empezar a construir el futuro de la marca”.

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Una campaña prevista por tres meses

“Siempre Adelante, Cumbia Elegante” comenzó en octubre y tendrá una duración prevista de tres meses, según Vera. Durante ese periodo, la compañía prevé presentar novedades semanalmente que no estarán limitadas a A.CHAL y “El Whiskero”.

La ejecutiva indicó que la marca estableció también colaboraciones con distintas figuras vinculadas con la industria de la cumbia, a las que denominó “cumbia icons”, como parte de las acciones previstas alrededor de la campaña.

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