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Caminos del Inca 2026 cierra sus 60 años de historia con la definición más ajustada de la carrera

Eduardo Castro Yangali consiguió su segundo triunfo en la competencia junto a Juan Pedro Cilloniz, quien alcanzó seis victorias y se convirtió en el copiloto más ganador. La edición 54 también dejó una destacada participación femenina y reunió a competidores de Ecuador, Chile, Argentina y Paraguay

Foto: Difusión
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La edición 54 de Caminos del Inca terminó con la definición más ajustada de su historia: apenas 36 segundos separaron a los dos primeros lugares. Eduardo Castro Yangali, acompañado por Juan Pedro Cilloniz, se impuso sobre André Martínez y el copiloto argentino Matías Aranguren después de seis etapas que concluyeron en Arequipa.

Castro llegó a la última etapa con dos minutos de ventaja sobre Martínez. Su rival salió a reducir la diferencia durante la jornada decisiva y logró acercarse en la clasificación, pero los 36 segundos finales fueron suficientes para que Castro consiguiera su segundo triunfo en Caminos del Inca, después del obtenido en 2024.

La victoria dejó además un nuevo registro para Cilloniz. El copiloto alcanzó su sexto triunfo y se convirtió en el más ganador de la historia de la competencia, al romper el empate que mantenía con César Vidaurre e Ive Bromberg.

El resultado se produjo en una edición que coincidió con los 60 años de la primera largada de Caminos del Inca, realizada el 29 de octubre de 1966. Henry Bradley y César Vidaurre fueron los ganadores de aquella primera competencia.

Foto: Difusión
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Una carrera que recorrió el Perú

Cien pilotos partieron desde Canta el sábado 10 de octubre para afrontar seis etapas que conectaron Lima con Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa. Esta última ciudad recibió por cuarto año consecutivo la meta de la competencia.

La edición contó además con pilotos y copilotos procedentes de Ecuador, Chile, Argentina y Paraguay. Entre los participantes extranjeros estuvieron Pablo Lizarsaburu, Jaime Galarza, Bradley Salazar y José Rojas, de Ecuador; Javiera Roman y José Aros, de Chile; Eugenio Arrieta, Fernando Mussano y Matías Aranguren, de Argentina; y Hernán Vargas, de Paraguay.

La exigencia estuvo marcada por el calor durante buena parte del recorrido y por tramos disputados a una altitud promedio superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Varias de las posiciones del podio se definieron durante los últimos sectores de la competencia.

Foto: Difusión
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Participación femenina e historias familiares

La participación femenina tuvo presencia en distintas categorías, con Fabiola y Keiko Medina, Annia Cilloniz, Thais Gutiérrez, Yomira Candia, Yessica Yucra, Alessandra Pinto, Javiera Roman, Karem Quispe e Isaura Huallpartupa entre las pilotos y copilotos que tomaron parte en la competencia.

Fabiola y Keiko Medina ganaron la categoría Camionetas y se convirtieron en la primera tripulación 100 % femenina en imponerse en una categoría de Caminos del Inca. Las hermanas consiguieron además una victoria de etapa, mientras que Fabiola Medina recibió la copa a la mujer mejor ubicada en la clasificación general. Diego Navea y Manuel Marengo terminaron segundos, mientras que Karem Quispe y Mario Velásquez completaron el podio.

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En la categoría Promocional, la representante de Cusco Isaura Huallpartupa obtuvo el primer lugar junto a su padre, Bernardino.

Annia Cilloniz también ganó en su debut en Caminos del Inca. Junto al copiloto argentino Eugenio Arrieta, consiguió el primer puesto en Súper 1600, por delante de los ecuatorianos Pablo Lizarsaburu y Jaime Galarza. Rolando Gutiérrez y su hija Thais completaron el podio.

El triunfo de Cilloniz tuvo además un vínculo con los 60 años de la prueba. Su abuelo, Dennis Gonzáles, participó en la primera edición de Caminos del Inca, por lo que seis décadas después su nieta tomó parte por primera vez en la competencia y ganó su categoría.

Foto: Difusión
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Los ganadores por categorías

En Súper 2000, Santiago Aguayo y Ricardo Rivera consiguieron el primer lugar, resultado con el que Aguayo alcanzó la victoria en su cuarto intento. Jimmy Marmanillo y Yomira Candia terminaron segundos, mientras que Mario Carbajal y Frammerd Pillaca completaron el podio.

Los hermanos Joel y Kennedy Chacón ganaron Súper Turismo, seguidos por Rubel Cáceres y Saúl Totos. Alex García y Franklin Sulcaray finalizaron en la tercera posición.

En Tracción Integral Nacional, Raúl Orlandini y Pedro La Cruz se impusieron sobre Ronmel Palomino y Willy Sierra, segundos, y Luis Alayza y Gabriel Lozada, terceros.

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José Carlos Vallejo y Miguel Makino consiguieron su primera victoria en T1. Jesús Jurado y Carlos Elías ocuparon el segundo lugar, mientras que Diego Málaga y Oswaldo Carbone finalizaron terceros.

En UTV, el ecuatoriano Bradley Salazar y el peruano José Carlo Espinoza lograron la victoria, por delante de Jimmy Chirinos y Juan Pablo Echegaray. Aníbal Aliaga y Javier Marchese completaron el podio.

Roberto Párraga y Ronald Uribe se llevaron el primer lugar en Tracción Integral Light. Ronald Lligua y Ricardo Paitán terminaron segundos, mientras que Roel Torres y Juan Chipa ocuparon la tercera posición.

En RC3, Eduardo Castro Yangali y Juan Pedro Cilloniz también terminaron en el primer lugar, seguidos por André Martínez y Matías Aranguren. Carlos Castro Yangali y el paraguayo Hernán Vargas completaron el podio.

En RC4, Raúl Coyo y Álvaro Cornejo consiguieron la victoria, seguidos por Rodrigo Coyo y Álvaro Chávez. José Frisancho y Francisco Tiravanti ocuparon la tercera posición.

Horacio Cánepa y Ricardo Figueroa finalizaron en el primer lugar de RC5.

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Una de las novedades de la edición fue la participación del primer automóvil de la categoría Rally 2 en Caminos del Inca. Jorge Martínez, acompañado por el copiloto chileno José Aros, logró completar las seis etapas.

La organización entregó además la Copa Clásicos a Isaac Paliza y Lino Bernachea, la Copa Tracción Simple a Santiago Aguayo y la Copa Máster a Jorge Martínez.

Tras completar la edición 54, el Automóvil Club Peruano anunciará próximamente las novedades correspondientes a la siguiente edición de Caminos del Inca.

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Caminos del Inca 2026Eduardo Castro YangaliJuan Pedro Cilloniz

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