Atacaron a tiros un jardín de infantes en La Matanza

El Jardín Universo Infantil

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Un jardín de infantes de La Matanza fue blanco de un ataque a tiros este martes, cuando un grupo de sospechosos dispararon contra el frente del establecimiento Universo Infantil, ubicado en la localidad de Rafael Castillo. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, no se registraron heridos, solo faños en la fachada del edificio.

El hecho ocurrió en el jardín situado en la esquina de Intendente Russo y Aguapey. Al lugar acudió personal de la Comisaría Sur 2ª de González Catán, que se desplazó a la zona tras recibir un llamado al 911. En la institución se entrevistaron con la directora, de 61 años, que dio detalles de lo sucedido.

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En la denuncia, la mujer relató que momentos antes de la llegada policial varias personas que aún no fueron identificadas efectuaron disparos hacia el frente del edificio y escaparon de la zona. Hasta el momento no se informó de qué manera huyeron los agresores ni se precisó cuántos tiros fueron realizados.

En el establecimiento, los agentes verificaron daños en la fachada de Universo Infantil. La inspección inicial no arrojó personas lesionadas, por lo que no fue necesario trasladar a nadie a un centro de salud.

Tampoco trascendieron, por ahora, detalles sobre la presencia de alumnos, docentes o familias en el jardín al momento del ataque. La investigación busca establecer la secuencia completa del episodio y determinar si los autores apuntaron de manera directa contra el establecimiento educativo o si los disparos estuvieron vinculados con otro hecho ocurrido en las inmediaciones.

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La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito” y la fiscalía a cargo del expediente dispuso las diligencias de rigor. Entre las medidas previstas se encuentran el relevamiento de la escena, la búsqueda de elementos de interés y la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad públicas o privadas que puedan haber registrado el paso de los responsables.

El Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la dependencia policial quedó a cargo de las tareas para identificar a los atacantes. Los investigadores intentarán obtener testimonios de vecinos y analizar registros de video de las calles cercanas al jardín.