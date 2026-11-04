Estas son las empresas del sur y sureste de México que lideran en ambientes laborales en 2026

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La calidad de los ambientes laborales es un factor determinante tanto para la vida de los empleados como para el éxito de las empresas. Espacios de trabajo donde predomina la confianza, la equidad y la colaboración permiten a las personas desarrollarse plenamente, alcanzar un mayor bienestar y fortalecer su sentido de pertenencia.

Al mismo tiempo, las organizaciones que priorizan estas condiciones experimentan mejoras sustanciales en productividad, retención de talento y capacidad de innovación, creando un círculo virtuoso que impulsa su crecimiento y competitividad. La publicación oficial de los listados de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la región centro sur y sureste de México marca un hito para el talento y la cultura empresarial de este territorio.

Este año, 20 empresas han alcanzado un lugar destacado en el listado, sobresaliendo por sus ambientes laborales, estrategias de liderazgo y resultados en satisfacción y orgullo de sus colaboradores. La selección representa la voz y experiencia de más de 14.200 personas que, día a día, construyen organizaciones resilientes, inclusivas y orientadas al crecimiento.

El listado, que abarca entidades como Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, reconoce a empleadores que han logrado, a través de políticas y prácticas innovadoras, crear espacios donde la confianza, la equidad y el sentido de pertenencia son una realidad palpable. El reconocimiento responde a un riguroso modelo de evaluación, que prioriza la percepción de los colaboradores y la consistencia de la experiencia para todos los perfiles dentro de la empresa.

Por qué estas empresas forman parte del listado

La inclusión en el listado de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la región centro sur y sureste no es casualidad. Para obtener este reconocimiento, las organizaciones han demostrado fortalezas significativas en áreas clave evaluadas por el Modelo For All™, que considera no solo los promedios generales, sino también las brechas de experiencia entre diferentes segmentos de colaboradores.

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El Índice de Confianza Regional es una de las métricas más sólidas: con un 86% de favorabilidad, las empresas seleccionadas superan ampliamente el promedio nacional, evidenciando ambientes en los que la credibilidad, el respeto y la camaradería se viven a diario. Además, el orgullo de pertenencia alcanza niveles del 91%, mientras que la intención de permanencia se sitúa en el 92%, indicadores que reflejan el vínculo emocional y profesional que los colaboradores mantienen con sus lugares de trabajo.

“El 92% de quienes trabajan en estas empresas desea seguir ahí a largo plazo, y el 90% percibe su empleo como algo más que una simple ocupación,” destacan los resultados. Estas cifras validan la consistencia de ambientes laborales donde la satisfacción general y el propósito trascienden lo cotidiano.

Estadísticas clave que distinguen a las organizaciones como los mejores lugares para trabajar

El proceso de selección también resalta diferencias notables en indicadores estratégicos frente a la media de empresas en México. Entre los más destacados se encuentran:

Productividad : el 85% de los colaboradores considera que existen condiciones óptimas para desempeñar su trabajo, superando por 21 puntos porcentuales a la media nacional.

Reclutamiento y retención de talento : ambos rubros llegan a 91% y 92% respectivamente, con diferencias de 28 puntos respecto al promedio.

Servicio al cliente : 93% de favorabilidad, 23 puntos por encima de la media.

Agilidad: 89% frente a 61% en empresas promedio, lo que evidencia una capacidad superior de adaptación.

En cuanto a fortalezas culturales, el orgullo colectivo destaca con un 96% de colaboradores que se sienten identificados con los logros de la organización. El trato equitativo, la valoración de la diversidad y la contribución a la comunidad también figuran entre los aspectos mejor calificados, con resultados cercanos al 94%.

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Por otra parte, el análisis señala oportunidades de mejora en la percepción de equidad en decisiones de liderazgo y ascensos, donde los porcentajes bajan al 69% y 72% respectivamente. No obstante, la región sobresale por fomentar la colaboración, el equilibrio vida-trabajo y la participación en decisiones, con una brecha positiva de 14 puntos porcentuales frente a empresas no reconocidas.

Consulta el listado completo y conoce a las empresas líderes

La publicación del listado invita a descubrir cuáles son las organizaciones que encabezan la transformación laboral en la región sur y sureste de México. Cada una de ellas se convierte en referente de buenas prácticas, innovación y desarrollo humano, inspirando a otras compañías a fortalecer su cultura organizacional y priorizar el bienestar de sus equipos.

Quienes deseen conocer el listado completo y los detalles del proceso de selección pueden acceder al sitio oficial, donde encontrarán información detallada sobre cada empresa reconocida y los criterios que las posicionaron como líderes en el ámbito laboral.

“Una cultura de confianza impulsa el crecimiento, la permanencia y la innovación en las empresas de la región sur y sureste,” concluye el informe de Great Place To Work® México.

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Estas son las empresas mexicanas forman parte de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 zona Sur - Sureste:

Hasta 500 Colaboradores - Multinacional

1 Autotek Morelos

2 Capsugel Mexico- Lonza

3 KFC Centro Sur

4 Magna Seating

5 Vallourec

Hasta 500 Colaboraciones - Nacional

1 AVANZA SOLIDO

2 Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH)

3 Envíosperros.com

4 Kreston BSG

5 Deportivo Parque España II

6 Emprove

7 Grupo México Perforadora

8 Diquiba

9 SIM DATA

10 Grupo López Rosa

Más de 500 colaboradores

1 Diestra Hoteles

2 Cotemar

3 T Systems

4 Hoteles BF

5 CATALONIA HOTELS & RESORTS