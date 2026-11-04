Gas natural en Perú: conexiones llegan a 2,6 millones, pero nuevos usuarios conectados cayeron en 2025

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El número de conexiones de gas natural en Perú se duplicó en los últimos cinco años, al pasar de 1,2 millones a cerca de 2,6 millones. El avance acumulado contrasta con la evolución de 2025, cuando se incorporaron alrededor de 147.000 nuevos usuarios, una cifra 47 % menor a la del año anterior, según datos presentados por Promigas.

En 2024 se habían sumado unos 279.000 nuevos usuarios y en 2023 otros 288.000. Actualmente, la cobertura del servicio alcanza al 25 % de la población, de acuerdo con el XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026.

Presentación del XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026. Video: Infobae

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, vinculó parte de la desaceleración con las condiciones regulatorias del sector. “Sin previsibilidad regulatoria no hay inversión y sin inversión no hay nuevas familias conectadas al servicio, ni comercios ni industrias”, afirmó.

El informe señala como uno de los casos la Concesión Norte, donde, durante la primera revisión tarifaria para el periodo 2025-2028 no se reconoció cerca del 45 % de las inversiones eficientes realizadas hasta ese momento. La compañía sostiene que esta situación llevó a Gases del Pacífico a frenar inversiones destinadas a ampliar la cobertura.

InfoGas también menciona dificultades en otras concesiones. En Lima y Callao, el reporte señala que el regulador reconoció cerca de 20 % menos inversiones de las sustentadas por Cálidda para 2026-2030, mientras que en Ica identifica como antecedente la fijación tarifaria de 2022 y una posterior caída de nuevas conexiones de Contugas.

A las revisiones tarifarias se suma la reducción de conexiones financiadas mediante Bonogas. Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y administrativo de Promigas, indicó que el programa financió 94.000 conexiones en 2025, frente a 241.000 en 2024. El ejecutivo señaló que el costo de conexión constituye una de las principales barreras para los hogares que buscan acceder al servicio.

“La masificación avanza, sin lugar a dudas. Se sigue trabajando, pero se debe retomar la tendencia porque se ha ido bajando un poco el ritmo al que se venía trabajando”, sostuvo Mercado.

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La brecha regional y el caso del norte

La cobertura presenta diferencias entre Lima y las regiones. Rojas señaló que, fuera de Lima y Callao, el acceso al gas natural bordea el 7 % de la población, mientras Mercado indicó que aproximadamente 18 puntos porcentuales de la cobertura nacional corresponden a Lima y Callao.

En ese escenario, Promigas Perú reportó cerca de 400.000 clientes conectados en cinco regiones del norte, entre hogares, comercios, industrias y usuarios del sector movilidad.

Juan Martín Castro, gerente general de Promigas Perú, informó que la compañía ha invertido más de US$700 millones en su red de distribución en esta zona norte, que también abastece a más de 130 industrias, 1.000 comercios y 22.000 vehículos.

Según Castro, el uso del gas natural entre estos usuarios ha generado US$325 millones en ahorros acumulados. La empresa calcula además que el cambio de matriz energética en el norte permitió evitar emisiones por más de 600.000 toneladas de CO2.

“La masificación no se logra de un día para otro. Requiere de proyectos de largo plazo y decisiones que permitan que estos proyectos sean sostenibles para garantizar su viabilidad”, señaló.

Una de las medidas que el Informe del Sector, presentado por Promigas, plantea para reducir las diferencias entre Lima y las regiones es modificar el mecanismo de tarifa nivelada. Mercado sostuvo que una tarifa nacional nivelada podría reducir entre 20 % y 50 % las tarifas regionales, mientras que, según sus cálculos, el incremento en Lima no superaría el 2 %.

La propuesta busca aprovechar el consumo de grandes usuarios para distribuir los costos de infraestructura y operación entre mayores volúmenes. InfoGas considera que la actual norma quedó limitada al excluir parte de estas denominadas “demandas ancla”.

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Cerca de US$4.000 millones para ampliar la cobertura

Mientras persisten las diferencias de acceso entre Lima y las regiones, El Informe del Sector Gas Natural identificó cuatro proyectos para ampliar el servicio hacia el centro y sur del país, que en conjunto representarían inversiones cercanas a US$4.000 millones. Las iniciativas corresponden a distintos actores y se encuentran en diferentes etapas.

El proyecto que el informe identifica como más avanzado es la adenda al contrato de Cálidda, que contempla llevar gas natural a 15 localidades de siete regiones del centro y sur, con la misma tarifa de Lima y Callao. La inversión estimada asciende a aproximadamente US$600 millones y alcanzaría inicialmente a más de 200.000 usuarios.

También figura la extensión hacia el sur del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), con un ramal hacia Tacna. Mercado situó la inversión en aproximadamente US$2.100 millones, con cerca de 1.000 kilómetros de extensión y un alcance estimado de 160.000 usuarios. La iniciativa se encuentra bajo evaluación del ministerio.

Los otros proyectos son el gasoducto regional del Cusco, para el cual Mercado mencionó una inversión aproximada de US$1.000 millones y un potencial de 35.000 usuarios, y la nueva Concesión Suroeste, con unos US$236 millones y un alcance estimado de 225.000 usuarios. Esta última tendría prevista su adjudicación para 2028.

En conjunto, Mercado señaló que estas iniciativas representarían inversiones cercanas a US$4.000 millones y podrían beneficiar a más de 1,5 millones de peruanos. El ejecutivo vinculó su ejecución con las condiciones que encuentren los inversionistas.

“Con incertidumbre, se erosiona la confianza del inversionista y estos proyectos pudieran quedar como están en este momento, en planos, en papeles y sustentados debidamente por los inversionistas que aspiran a realizarlos”, afirmó.

Reservas para 13 años y el desafío de asegurar el suministro

La ampliación de la cobertura enfrenta además otro desafío: asegurar suficiente oferta de gas. Perú registra 6.639 Gpc de reservas probadas, equivalentes a un Índice de Autonomía de Reservas de 13 años. En 2025 se perforaron 69 pozos, todos de desarrollo y ninguno exploratorio.

La inversión en exploración alcanzó US$10 millones, dentro de los US$467 millones destinados a actividades de exploración y explotación. Mercado señaló que las reservas disminuyeron 8 % entre 2021 y 2025 y que la inversión exploratoria cayó 75 % frente a 2024.

El ejecutivo precisó que el índice de 13 años toma como referencia las reservas existentes frente a la demanda considerada y advirtió que una mayor penetración del gas natural incrementaría el consumo.

La producción también presenta una alta concentración: Camisea representa el 95 % de la producción nacional, que alcanza aproximadamente 1.353 millones de pies cúbicos diarios. El estudio plantea agilizar los trámites para exploración, revisar las condiciones para nuevas inversiones y modernizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

A la disponibilidad futura del recurso se suma la seguridad del suministro. Mercado señaló que la afectación del sistema principal de transporte ocurrida en marzo de 2026 dejó 14 días con suministro restringido y puso en evidencia la dependencia de Camisea y de la infraestructura de transporte existente.

Entre las alternativas analizadas para aumentar la capacidad de respaldo figuran nuevos sistemas de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), además de una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) conectada al sistema de transporte.

Según Mercado, esta última alternativa permitiría disponer, cuando fuese necesario, de hasta 400 millones de pies cúbicos diarios de gas importado, volumen que situó en alrededor del 50 %-55 % de la demanda interna.

“El gas más caro es el gas que no se tiene”, afirmó.