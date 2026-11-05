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Visita del Papa León XIV al Perú: así será el despliegue de telecomunicaciones en 17 sedes oficiales

Movistar es el auspiciador oficial de la visita del sumo pontífice. En ese sentido, anunció que brindará soporte tecnológico en 17 sedes oficiales de Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco

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Movistar suscribió un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para brindar soporte tecnológico durante la visita del Papa León XIV, que se realizará del 11 al 16 de noviembre. La compañía será auspiciador oficial y reforzará la conectividad en los puntos incluidos en la agenda del pontífice.

El despliegue comprenderá 17 sedes oficiales en Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco, con infraestructura destinada a atender los servicios de la comitiva papal, las salas de prensa nacional e internacional y la transmisión oficial.

Entre los puntos contemplados figuran la Base Aérea Las Palmas, el Swissôtel, el Gran Teatro Nacional, Palacio de Gobierno y la Nunciatura Apostólica, así como las Pampas de Pimentel, Sacsayhuamán y el Centro Histórico de Cusco. El operativo también incluye aeropuertos, plazas y otros puntos vinculados con las actividades previstas durante la visita.

Movistar informó que, como parte del refuerzo de la conectividad, desplegará unidades móviles 5G (COW, Cell on Wheels) para facilitar la conexión masiva en zonas de alta concentración de usuarios, como las Pampas de Pimentel, la fortaleza de Sacsayhuamán y la misa en la base aérea de Las Palmas.
Movistar informó que, como parte del refuerzo de la conectividad, desplegará unidades móviles 5G (COW, Cell on Wheels) para facilitar la conexión masiva en zonas de alta concentración de usuarios, como las Pampas de Pimentel, la fortaleza de Sacsayhuamán y la misa en la base aérea de Las Palmas.

Enlaces para la transmisión y la prensa

Los trabajos contemplan enlaces dedicados con velocidades de hasta 2 Gbps e infraestructura con respaldo energético para dar soporte a la transmisión oficial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y al trabajo de los medios nacionales e internacionales.

El apoyo de Integratel para el refuerzo de sus redes fijas y móviles para la visita del Santo Padre fue destacado por la Conferencia Episcopal Peruana, donde su presidente, Monseñor García Camader, señaló la importancia del apoyo de las empresas y enfatizó que “conectados y hermanados” se logrará el éxito de esta visita histórica.

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