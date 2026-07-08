AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Compresores de aire puro respirable para siete aeropuertos del país

Aeropuerto de Tarapoto. Foto: Aeropuertos del Perú

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la Licitación Pública Internacional LPI N° 004-2026-AdP. El objetivo es seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para la Adquisición de Compresores de aire puro respirable para los aeropuertos de Anta, Chachapoyas, Chiclayo, Pisco, Pucallpa, Tarapoto y Tumbes.

El valor referencial máximo para esta convocatoria es de US$ 1,286,541.86 (Un millón doscientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y uno con 86/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el total de la obra.

La inscripción de postores en el registro de participantes se realizará hasta el 22 de julio de 2026 a través del correo concursos.compras@adp.com.pe. Además, las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el viernes 11 de setiembre de 2026, siguiendo el procedimiento indicado en las bases, indica AdP.

La información sobre esta convocatoria y el cronograma del proceso están disponibles en: https://www.adp.com.pe, en la ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > Red ADP > Adquisiciones > LPI-004-2026-AdP”.

El aviso oficial fue publicado el 08 de julio de 2026 por el comité encargado de la licitación pública.