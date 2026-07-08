Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 8 de julio

Hoy testificarán en Corrientes, Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez. Y Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, tías del niño desaparecido

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El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con la novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes.

Está previsto que declaren Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, y las tías del niño Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera.

La fiscalía incorporó como prueba una llamada del 14 de junio de 2024 entre Laudelina Peña y Gabina Noguera, sargento de la Policía de Corrientes, en la que Laudelina aseguró haber encontrado el botín del menor.

Lidia Noguera declaró en la instrucción que le llamó la atención ver a Antonio Benítez sin remera durante la búsqueda. Según la requisitoria de elevación a juicio, la fiscalía valoró ese y otros testimonios para sostener que el acusado cambió su vestimenta en varias oportunidades durante la tarde de la desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio.

10:40 hsHoy

Juicio por Loan Peña: declaran el padre del imputado Antonio Benítez y dos tías del niño

La novena jornada del debate podría aportar nuevos datos sobre el accionar de uno de los principales acusados de la sustracción del menor. También serán escuchadas dos tías de Loan, cuyos testimonios forman parte de las pruebas reunidas por la fiscalía

Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición
Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con la novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. Luego de ocho jornadas de debate, el Tribunal Oral Federal volverá a escuchar a familiares y allegados del entorno del niño de cinco años, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

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10:37 hsHoy

Juicio por Loan: las contradicciones de un testigo, los “pies descalzos” y un inesperado debate por el estado de las naranjas

Tres familiares declararon en la octava audiencia del debate oral. La mayor parte de la jornada estuvo atravesada por la declaración de Diego “Huevo” Peña, que motivó contrapuntos entre las partes y hasta un cuarto intermedio

El naranjal del paraje Algarrobal, Corrientes
El naranjal del paraje Algarrobal, Corrientes

La octava audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña terminó este martes con las declaraciones de tres familiares centradas en las primeras horas de la búsqueda del niño, visto por última vez el 13 de junio de 2024.

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10:35 hsHoy

Juicio por Loan: la llamativa aparición de Benítez “encapuchado” y las huellas en el barro, los ejes de la octava audiencia

Tres nuevos familiares declararon ante el TOF de Corrientes. Uno de ellos aseguró que el marido de Laudelina le salió al cruce con una linterna y un buzo con capucha durante la búsqueda, mientras otro reconstruyó cómo encontró las huellas en el barro

Comparece ante el juez el primo de Loan, Diego "Huevo" Peña (Captura de video)
Comparece ante el juez el primo de Loan, Diego "Huevo" Peña (Captura de video)

Hoy se desarrolló la octava audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, con tres testigos convocados para profundizar la reconstrucción de las primeras horas de búsqueda del niño visto por última vez el 13 de junio de 2024, una etapa clave porque todavía persisten interrogantes sobre qué ocurrió después de ese momento.

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