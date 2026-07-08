Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 8 de julio

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con la novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes.

Está previsto que declaren Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, y las tías del niño Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera.

La fiscalía incorporó como prueba una llamada del 14 de junio de 2024 entre Laudelina Peña y Gabina Noguera, sargento de la Policía de Corrientes, en la que Laudelina aseguró haber encontrado el botín del menor.

Lidia Noguera declaró en la instrucción que le llamó la atención ver a Antonio Benítez sin remera durante la búsqueda. Según la requisitoria de elevación a juicio, la fiscalía valoró ese y otros testimonios para sostener que el acusado cambió su vestimenta en varias oportunidades durante la tarde de la desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio.