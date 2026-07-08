Economía

Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 en julio 2026

Los bancos que operan en el país ofrecen diferentes tasas de interés para depósitos a plazo fijo. El monto necesario para obtener un rendimiento de cien mil pesos puede variar considerablemente según la entidad financiera y la tasa consignada para el mes de julio

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Las tasas de interés para plazos fijos presentan diferencias de hasta siete puntos porcentuales entre bancos (Reuters)
Las tasas de interés para plazos fijos presentan diferencias de hasta siete puntos porcentuales entre bancos (Reuters)

En el contexto actual de entidades bancarias argentinas, la consulta sobre el monto que se debe invertir para obtener $100.000 en intereses en un plazo fijo genera un interés particular. La amplia variedad de tasas informadas por los bancos muestra diferencias notables entre las opciones disponibles, tanto en entidades tradicionales como en alternativas financieras más nuevas. El análisis de los datos proporcionados ofrece un panorama exhaustivo sobre las condiciones vigentes para quienes buscan aprovechar estas inversiones.

El relevamiento abarcó tanto a las instituciones más reconocidas como al conjunto de bancos que, sin pertenecer a los grupos más grandes, también ofrecen la posibilidad de constituir un plazo fijo online, incluso para quienes no poseen cuenta en esa entidad. La diversidad de tasas, que oscila entre el 16 % y el 23 %, marca diferencias sustanciales en el capital necesario para alcanzar un rendimiento de $100.000 solo por concepto de intereses. En la actualidad, la tasa más baja reportada corresponde a Banco Santander Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A., ambos con un 16 %, mientras que la más alta la ofrecen Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A., con un 23 %.

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Para quienes consideran invertir en Banco Santander Argentina S.A. o Banco Patagonia S.A., la tasa del 16 % implica que el capital requerido para obtener $100.000 en intereses asciende a $7.604.166,67. En contraste, en las entidades donde la tasa alcanza el 23 %, como Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A., el monto a invertir desciende a $5.289.855,07. Esta diferencia superior a $2.300.000 refleja la importancia de comparar las condiciones de cada banco antes de decidirse por una opción.

La lista de entidades incluye a nombres tradicionales como Banco de la Nación Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario S.A., junto a bancos de perfil más regional, cooperativo o digital, como Banco Bica S.A., Banco CMF S.A., Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A., Bibank S.A. y las mencionadas compañías financieras.

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Banco de la Nación Argentina utilizó una tasa del 19 %, lo que llevó el monto requerido para la ganancia de $100.000 en intereses a $6.403.508,77. Por su parte, Banco Macro S.A. propuso una tasa del 19,5 %, con lo cual el inversor necesita $6.239.316,24 para alcanzar el mismo objetivo. En el caso de Banco BBVA Argentina S.A., la tasa seleccionada fue del 18,75 %, resultando en un monto de $6.488.888,89.

La tasa de Banco de la Provincia de Buenos Aires se ubicó en el 21 %, al igual que la de Banco Mariva S.A., Banco del Sol S.A. y Bibank S.A.. En estos casos, el monto necesario para alcanzar el objetivo de los $100.000 en intereses es de $5.793.650,79. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. se acercó a ese nivel con una tasa del 20,75 %, lo que implica una inversión de $5.863.453,82.

Los bancos con tasas intermedias, como Banco Credicoop Cooperativo Limitado y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., establecieron tasas del 17,5 %. Para estos, la inversión necesaria asciende a $6.952.380,95. Por otro lado, entidades como Banco de Comercio S.A., Banco Julio Sociedad Anónima, Banco Masventas S.A. y Banco Provincia de Tierra del Fuego fijaron su tasa en 19 %, igual que Banco de la Nación Argentina, por lo cual el capital requerido se mantiene en $6.403.508,77.

Al observar la oferta de bancos digitales y compañías financieras, se advierte que estas entidades suelen presentar tasas superiores. Así, Banco Meridian S.A. propuso una tasa del 22,5 %, que implica una inversión de $5.407.407,41 para lograr $100.000 en intereses. Banco Bica S.A., Banco CMF S.A. y Banco Voii S.A. se ubicaron en el 22 %, con un monto de $5.530.303,03.

En la franja de tasas más bajas, además de Banco Santander Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A., figuran Banco Comafi Sociedad Anónima y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ambos con una tasa del 17 %. Esto obliga a un desembolso superior a $7.000.000 para quienes busquen generar $100.000 en intereses únicamente a través de un plazo fijo.

Dentro de este abanico, Banco Hipotecario S.A. aplicó una tasa del 20,5 %, que exige una inversión de $5.934.959,35. Banco Dino S.A. propuso un 20 %, con un monto necesario de $6.083.333,33. Banco de Formosa S.A. y Banco del Chubut S.A. ofrecieron una tasa del 18,5 %, que demanda $6.576.576,58.

El análisis de las tasas revela la relevancia que adquiere la comparación entre entidades. Cada punto porcentual de diferencia produce un impacto directo en el capital necesario para obtener un rendimiento de $100.000. En ese sentido, la variabilidad entre bancos tradicionales, regionales y digitales se traduce en un abanico de posibilidades para los ahorristas, que pueden seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus objetivos y a su capacidad de inversión.

Las entidades que informaron tasas iguales, como Banco Mariva S.A., Banco del Sol S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Bibank S.A., permiten a los usuarios comparar otras características además de la tasa, como la accesibilidad de los canales digitales, la reputación institucional y los requisitos para constituir el plazo fijo.

En síntesis, la información detalla cómo el monto de inversión requerido para alcanzar una ganancia de $100.000 varía según la tasa ofrecida por cada banco. Los valores pueden oscilar desde más de $7.600.000 en instituciones con tasas del 16 %, hasta poco más de $5.200.000 en el caso de las compañías financieras con tasas del 23 %. Esta diferencia en el capital necesario subraya la importancia de examinar las condiciones de cada banco antes de tomar una decisión.

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