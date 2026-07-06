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InkaDays: lo que debes saber si buscas promociones en suplementos, vitaminas y cuidado personal

La campaña digital de Inkafarma se realizará del 6 al 9 de julio y concentrará precios y promociones en productos de salud, higiene y cuidado personal a través de su web y aplicación

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Imagen: Difusión
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La cadena de boticas Inkafarma anunció una nueva edición de los InkaDays, una campaña que se desarrollará del 6 al 9 de julio a través de sus canales digitales, con foco en productos de salud, bienestar y cuidado personal.

Según informó la empresa, la iniciativa se ejecuta exclusivamente mediante su sitio web y aplicación móvil, donde se concentrarán precios y promociones especiales en diversas categorías.

En esta edición, el énfasis estará puesto en productos como suplementos, vitaminas y artículos de cuidado personal, así como en otras categorías de alta demanda dentro de su portafolio.

Categorías y productos destacados

De acuerdo con lo señalado por Inkafarma, la campaña incluirá productos vinculados al cuidado del adulto mayor, así como líneas de dermocosmética y artículos para mamá y bebé. También se contemplan categorías de alta rotación como proteínas, creatina, bloqueadores solares y pañales.

Los InkaDays incorporan dinámicas como promociones especiales y packs, además de beneficios adicionales en compras realizadas con tarjetas Sip.

Imagen: Difusión
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Canales digitales y experiencia de compra

La compañía precisó que la campaña está diseñada para facilitar una experiencia de compra rápida y accesible a través de sus plataformas digitales, reforzando su canal online como principal punto de contacto con los usuarios durante estos días.

Asimismo, destacó que la propuesta se sustenta en la calidad y confiabilidad de los productos, como parte de su catálogo en salud y bienestar.

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