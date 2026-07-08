En fotos: Guillermo Francella y Adrián Suar celebraron el fin del rodaje de su primera película juntos
Dirigida por Ariel Winograd, Un funeral y medio logró el encuentro tan ansiado entre dos de los actores más reconocidos del país. El festejo con todo el elenco
08 Jul, 2026 11:47 a. m. EST
Guillermo Francella, protagonista y productor del filme, llegó acompañado de Arturo Puig (RSFotos) Adrián Suar y su novia Rocío Robles en su llegada al restaurante. Luego de una amistad de años, el actor comparte pantalla por primera vez con Francella La actriz Flavia Palmiero y su marido Luis Scalella, presidente de Argentina Sono Films Ariel Winograd, es el director que logró unir a Suar y Francella por primera vez en la pantalla grande Adrián Suar llegó junto a Rocío Robles para celebrar el final del rodaje de esta nueva apuesta cinematográfica Juan Minujín fue el elegido por Francella para un rol clave en la trama Agustina Cherri vuelve a la pantalla grande en la producción más esperada del 2027 Rocío Robles apostó por un look total black compuesto por un pantalón sastrero un blazer bordado con flores en las mangas y un body a juego Pablo Codevilla, gran amigo de los protagonistas, forma parte del elenco Rodrigo Noya, otro de los actores que participa en el filme, también apostó por un conjunto completamente negro
Desde que hicieron pública su relación la pareja se muestra feliz y acompañandose en cada uno de sus proyectos Luis Scalella es el titular de Argentina Sono Film, una de las productoras que está detrás de este largometraje Gustavo Bassani, que saltó a la fama con Iosi, el espía arrepentido, también será de la partida en esta comedia negra Asi ingresaban Adrián Suar y Rocío Robles al restaurante ubicado en el bajo Belgrano Codevilla, como gran parte del elenco, llegó con un conjunto completamente negro a tono con la temática de la película Arturo Puig apostó por un look en gamuza en color camel y un pañuelo al cuello Fernanda Mistral llevará adelante el rol de madre de la familia, que está llena de secretos y enredos Daniel Araoz interpreta a un sacerdote particular, con su inconfundible pulso para la comedia Arturo Puig y Guillermo Francella llevan a la pantalla grande una complicidad de años Adrián Suar y Rocío Robles a pura sonrisa en el evento que reunió al equipo de la película Flavia Palmiero decidió ir con un look relajado compuesto por un jean, un blazer y un tapado de color bordo
Fotos: RSFotos