En fotos: Guillermo Francella y Adrián Suar celebraron el fin del rodaje de su primera película juntos

Dirigida por Ariel Winograd, Un funeral y medio logró el encuentro tan ansiado entre dos de los actores más reconocidos del país. El festejo con todo el elenco

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Fin rodaje Un funeral y medio
Guillermo Francella, protagonista y productor del filme, llegó acompañado de Arturo Puig (RSFotos)
Fin rodaje Un funeral y medio
Adrián Suar y su novia Rocío Robles en su llegada al restaurante. Luego de una amistad de años, el actor comparte pantalla por primera vez con Francella
Fin rodaje Un funeral y medio
La actriz Flavia Palmiero y su marido Luis Scalella, presidente de Argentina Sono Films
Fin rodaje Un funeral y medio
Ariel Winograd, es el director que logró unir a Suar y Francella por primera vez en la pantalla grande
Fin rodaje Un funeral y medio
Adrián Suar llegó junto a Rocío Robles para celebrar el final del rodaje de esta nueva apuesta cinematográfica
Fin rodaje Un funeral y medio
Juan Minujín fue el elegido por Francella para un rol clave en la trama
Fin rodaje Un funeral y medio
Agustina Cherri vuelve a la pantalla grande en la producción más esperada del 2027
Fin rodaje Un funeral y medio
Rocío Robles apostó por un look total black compuesto por un pantalón sastrero un blazer bordado con flores en las mangas y un body a juego
Fin rodaje Un funeral y medio
Pablo Codevilla, gran amigo de los protagonistas, forma parte del elenco
Fin rodaje Un funeral y medio
Rodrigo Noya, otro de los actores que participa en el filme, también apostó por un conjunto completamente negro
Fin rodaje Un funeral y medio
Desde que hicieron pública su relación la pareja se muestra feliz y acompañandose en cada uno de sus proyectos
Fin rodaje Un funeral y medio
Luis Scalella es el titular de Argentina Sono Film, una de las productoras que está detrás de este largometraje
Fin rodaje Un funeral y medio
Gustavo Bassani, que saltó a la fama con Iosi, el espía arrepentido, también será de la partida en esta comedia negra
Fin rodaje Un funeral y medio
Asi ingresaban Adrián Suar y Rocío Robles al restaurante ubicado en el bajo Belgrano
Fin rodaje Un funeral y medio
Codevilla, como gran parte del elenco, llegó con un conjunto completamente negro a tono con la temática de la película
Fin rodaje Un funeral y medio
Arturo Puig apostó por un look en gamuza en color camel y un pañuelo al cuello
Fin rodaje Un funeral y medio
Fernanda Mistral llevará adelante el rol de madre de la familia, que está llena de secretos y enredos
Fin rodaje Un funeral y medio
Daniel Araoz interpreta a un sacerdote particular, con su inconfundible pulso para la comedia
Fin rodaje Un funeral y medio
Arturo Puig y Guillermo Francella llevan a la pantalla grande una complicidad de años
Fin rodaje Un funeral y medio
Adrián Suar y Rocío Robles a pura sonrisa en el evento que reunió al equipo de la película
Fin rodaje Un funeral y medio
Flavia Palmiero decidió ir con un look relajado compuesto por un jean, un blazer y un tapado de color bordo

Fotos: RSFotos

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