El Salvador: Instalan la audiencia preliminar contra el expresidente de Bandesal por actos arbitrarios y cohecho impropio

La audiencia preliminar contra Juan Pablo Durán Escobar por actos arbitrarios y cohecho impropio fue instalada en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Instalan audiencia preliminar en contra del expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán Escobar, quien enfrenta acusaciones de actos arbitrarios y cohecho impropio.

El proceso se desarrolla en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, tres años después de la detención del exfuncionario por presuntos hechos de corrupción al frente de la institución.

La diligencia judicial comenzó el 7 de julio de 2026 y tiene como objetivo determinar si existen elementos para que el caso avance a la etapa de juicio.

Tras varias horas de audiencia, el tribunal declaró un receso a las 6:00 pm y la continuación fue fijada para este 8 de julio. La audiencia tuvo un retraso inicial debido a problemas de conectividad en el centro penal donde Durán permanece bajo detención provisional, según datos de La Prensa Gráfica.

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El expresidente de Bandesal fue capturado el 30 de septiembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Comalapa. Según la Fiscalía General de la República (FGR), la detención de Durán se dio tras arribar al país y a los pocos días la Fiscalía, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó allanamientos en seis empresas en las que el imputado posee acciones.

Desde ese momento, solo se había realizado la audiencia inicial, en la que se le decretó detención provisional, hasta la actual audiencia preliminar.

La captura del expresidente de Bandesal ocurrió el 30 de septiembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, según la FGR. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El caso se remonta a hechos ocurridos entre 2019 y 2022. La FGR sostiene que durante ese periodo, el exfuncionario autorizó el manejo de fondos millonarios para obtener beneficios económicos personales, para terceros y “para un banco comercial con el que ha estado relacionado hace varios años y además tiene participación accionaria”, según la acusación.

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La investigación formal comenzó en marzo de 2022, luego de que el gobierno proporcionara información al Ministerio Público, en coincidencia con la salida de Juan Pablo Durán de Bandesal.

Posteriormente, al frente de la institución se nombró, como nuevo presidente, a Mario Salazar, quien se desempeñó como Viceministro de economía.

Durante la instrucción del expediente, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó la detención provisional de Durán el 17 de octubre de 2023 y el caso pasó a la etapa de instrucción con reserva de información. El tribunal ahora debe evaluar si los indicios presentados por la Fiscalía son suficientes para que el proceso.

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(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El desarrollo de la audiencia y los argumentos de las partes

La defensa de Durán, encabezada por el abogado Óscar Argueta, informó, a La Prensa Gráfica, que el exfuncionario se encuentra bien de salud y animado, y que tuvo la oportunidad de conversar con él antes de la audiencia. El abogado declaró que Durán está plenamente consciente de la importancia de esta etapa y aguarda los resultados con serenidad.

El desarrollo de la audiencia preliminar responde a la necesidad de definir si los cargos por cohecho impropio y actos arbitrarios se sostienen con la prueba reunida hasta el momento. El tribunal deberá considerar la documentación y los argumentos de ambas partes para decidir si la causa pasa a juicio.

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