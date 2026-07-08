América Latina

La producción de vehículos de Brasil en el primer semestre de 2026 fue la mayor en los últimos siete años

La industria automotriz alcanzó su mejor desempeño desde 2019, con un crecimiento del 8,8% frente al mismo periodo del año pasado

Guardar
Google icon
Fotografía de archivo de trabajadores en una planta automotriz (EFE/Caetano Barreira)
Fotografía de archivo de trabajadores en una planta automotriz (EFE/Caetano Barreira)

Brasil, octavo mayor fabricante automotor mundial, produjo en los primeros seis meses del año 1,37 millones de vehículos, un 8,8% más que en el mismo período del año pasado y el mayor volumen para un primer semestre desde 2019, según informó la patronal de los fabricantes.

Igor Calvet, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), señaló en rueda de prensa: “No habíamos alcanzado una producción de ese nivel desde la pandemia del COVID-19, es decir en los últimos siete años”.

PUBLICIDAD

El crecimiento estuvo liderado por la producción de automóviles particulares y comerciales ligeros, que aumentó un 10,2% en el semestre y alcanzó 1,3 millones de unidades, según los datos de la patronal. En contraste, la producción de autobuses creció un 3,2% (16.241 unidades) y la de camiones descendió un 14,4% (56.798 unidades).

Este desempeño llevó a la Anfavea a ajustar su pronóstico anual para la producción de vehículos en Brasil a 2,8 millones de unidades, lo que representa un aumento del 5,8% respecto a 2025. Si la proyección se cumple, la producción de 2026 quedará cerca de la de 2019 (2,95 millones), aunque todavía distante del récord de 2013 (3,74 millones), previo a la recesión de 2014 y 2015.

PUBLICIDAD

Según Calvet, “es una buena y una mala noticia al mismo tiempo. Buena porque mejoramos nuestra proyección y ahora esperamos un crecimiento del 5,8%, pero mala porque, por primera vez, la fabricación no acompañará a las ventas, que crecerán 12,1%. Y eso es consecuencia del fuerte aumento de las importaciones, principalmente de las procedentes de China”.

Trabajadores en una planta automotriz en Sao Bernardo do Campo, Brasil (EFE/Caetano Barreira/Archivo)
Trabajadores en una planta automotriz en Sao Bernardo do Campo, Brasil (EFE/Caetano Barreira/Archivo)

Los eléctricos impulsan las ventas

En cuanto a las ventas, la patronal informó un incremento del 18,5% en el primer semestre, con 1,42 millones de unidades comercializadas. El impulso principal provino del crecimiento del 114,8% en ventas de automóviles eléctricos (importados y nacionales), que sumaron 245.000 unidades en el semestre.

La proyección de ventas para este año también fue ajustada al alza: se espera un aumento del 12,1%, hasta 3,014 millones de unidades. Calvet celebró: “Por primera vez nuestras ventas superarán los 3 millones de unidades en un año desde 2019”. Si se confirma la previsión, las ventas de vehículos nuevos en Brasil en 2026 serán las mayores desde 2014 (3,5 millones), aunque aún por debajo del récord de 2012 (3,8 millones).

En contraposición al crecimiento en producción y ventas, las exportaciones de vehículos brasileños disminuyeron un 21,2%, hasta 216.623 unidades en el semestre. En términos de valor, las exportaciones generaron 5.411 millones de dólares, una caída del 23,4% respecto al mismo período del año anterior.

Calvet explicó que la baja en las exportaciones responde principalmente a “la disminución del ímpetu del mercado argentino”, principal destino de los vehículos brasileños, donde los envíos se redujeron un 35,4% (106.000 unidades). La participación de Brasil en las importaciones argentinas pasó del 82% en el primer semestre del año pasado al 56% en los primeros seis meses de este año.

La patronal estima para el cierre de 2026 una caída de las exportaciones del 12,8%, hasta 462.000 unidades.

Al mismo tiempo, Anfavea advirtió que mientras las exportaciones bajaron, las importaciones crecieron un 22,8%, hasta 281.000 unidades en el semestre, la mitad provenientes de China (140.800 unidades). Las importaciones desde Argentina bajaron un 16% (86.400 unidades) y las de México subieron un 33,9% (20.100 unidades).

Temas Relacionados

BrasilvehículosproducciónÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador reactiva negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Canadá, según COEXPORT

Las exportaciones salvadoreñas muestran crecimiento en valor y volumen, mientras empresas buscan consolidarse en destinos emergentes con apoyo de innovación y mejoras logísticas

El Salvador reactiva negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Canadá, según COEXPORT

Definen estrategia “Hambre Cero al 2035” para reforzar la seguridad alimentaria en Honduras

La iniciativa será ejecutada de manera conjunta por 13 instituciones del Estado y contempla inversiones en producción agrícola, sistemas de riego, nutrición, financiamiento y comercialización de alimentos

Definen estrategia “Hambre Cero al 2035” para reforzar la seguridad alimentaria en Honduras

El Salvador: Instalan la audiencia preliminar contra el expresidente de Bandesal por actos arbitrarios y cohecho impropio

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador evalúa si los indicios presentados por la Fiscalía General de la República permiten enviar a juicio al exfuncionario

El Salvador: Instalan la audiencia preliminar contra el expresidente de Bandesal por actos arbitrarios y cohecho impropio

Socorristas localizan dos cuerpos en bolsas en la colonia Juana de Arco, ciudad de Guatemala

El hallazgo ocurrió este miércoles 8 de julio en la zona 18 capitalina, frente a una iglesia, y la Policía Nacional Civil acordonó el área mientras el Ministerio Público abrió una investigación

Socorristas localizan dos cuerpos en bolsas en la colonia Juana de Arco, ciudad de Guatemala

Paraguay avaló nuevas condiciones regulatorias para el servicio de internet satelital de Starlink

La empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk, calificó el hecho como una “decisión histórica con un impacto generacional”

Paraguay avaló nuevas condiciones regulatorias para el servicio de internet satelital de Starlink
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Para qué sirve poner papel aluminio al tronco del limonero en invierno

Para qué sirve poner papel aluminio al tronco del limonero en invierno

A partir de esta medianoche, 219 municipios y 24 comarcas de Cataluña activarán el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal: actualmente hay nueve activos

Juicio por Loan en vivo: terminó la novena audiencia y se reanuda el 28 de julio, luego de la feria judicial

Isaac del Toro finalizó en el lugar 32 de la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

Amenazan de muerte a profesora si no aprueba a presunto criminal: “Tiene que graduarse cueste las vidas que cuesten”

INFOBAE AMÉRICA

Organizaciones evangélicas rechazan impugnación al artículo 78 del Código Civil con relación al matrimonio igualitario en Guatemala

Organizaciones evangélicas rechazan impugnación al artículo 78 del Código Civil con relación al matrimonio igualitario en Guatemala

El Salvador reactiva negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Canadá, según COEXPORT

Seis puntos del corredor seco en El Salvador cumplen más de dos semanas sin lluvias por la influencia de la canícula

Definen estrategia “Hambre Cero al 2035” para reforzar la seguridad alimentaria en Honduras

El Salvador: Instalan la audiencia preliminar contra el expresidente de Bandesal por actos arbitrarios y cohecho impropio

ENTRETENIMIENTO

Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras casi tres años de matrimonio

Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras casi tres años de matrimonio

El parecido entre Russell Crowe y su hijo Tennyson que sorprendió en redes sociales

Premios Emmy 2026: lista completa de nominados a la gala más importante de la televisión

Murió Connor Murphy, influencer fitness que sumó millones en YouTube, tras ahogarse en un lago de Tailandia

Tom Holland dice adiós a los personajes adolescentes con ‘La Odisea’: “Es mi última oportunidad de interpretar a un niño”