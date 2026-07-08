La producción de vehículos de Brasil en el primer semestre de 2026 fue la mayor en los últimos siete años

Fotografía de archivo de trabajadores en una planta automotriz (EFE/Caetano Barreira)

Brasil, octavo mayor fabricante automotor mundial, produjo en los primeros seis meses del año 1,37 millones de vehículos, un 8,8% más que en el mismo período del año pasado y el mayor volumen para un primer semestre desde 2019, según informó la patronal de los fabricantes.

Igor Calvet, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), señaló en rueda de prensa: “No habíamos alcanzado una producción de ese nivel desde la pandemia del COVID-19, es decir en los últimos siete años”.

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El crecimiento estuvo liderado por la producción de automóviles particulares y comerciales ligeros, que aumentó un 10,2% en el semestre y alcanzó 1,3 millones de unidades, según los datos de la patronal. En contraste, la producción de autobuses creció un 3,2% (16.241 unidades) y la de camiones descendió un 14,4% (56.798 unidades).

Este desempeño llevó a la Anfavea a ajustar su pronóstico anual para la producción de vehículos en Brasil a 2,8 millones de unidades, lo que representa un aumento del 5,8% respecto a 2025. Si la proyección se cumple, la producción de 2026 quedará cerca de la de 2019 (2,95 millones), aunque todavía distante del récord de 2013 (3,74 millones), previo a la recesión de 2014 y 2015.

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Según Calvet, “es una buena y una mala noticia al mismo tiempo. Buena porque mejoramos nuestra proyección y ahora esperamos un crecimiento del 5,8%, pero mala porque, por primera vez, la fabricación no acompañará a las ventas, que crecerán 12,1%. Y eso es consecuencia del fuerte aumento de las importaciones, principalmente de las procedentes de China”.

Trabajadores en una planta automotriz en Sao Bernardo do Campo, Brasil (EFE/Caetano Barreira/Archivo)

Los eléctricos impulsan las ventas

En cuanto a las ventas, la patronal informó un incremento del 18,5% en el primer semestre, con 1,42 millones de unidades comercializadas. El impulso principal provino del crecimiento del 114,8% en ventas de automóviles eléctricos (importados y nacionales), que sumaron 245.000 unidades en el semestre.

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La proyección de ventas para este año también fue ajustada al alza: se espera un aumento del 12,1%, hasta 3,014 millones de unidades. Calvet celebró: “Por primera vez nuestras ventas superarán los 3 millones de unidades en un año desde 2019”. Si se confirma la previsión, las ventas de vehículos nuevos en Brasil en 2026 serán las mayores desde 2014 (3,5 millones), aunque aún por debajo del récord de 2012 (3,8 millones).

En contraposición al crecimiento en producción y ventas, las exportaciones de vehículos brasileños disminuyeron un 21,2%, hasta 216.623 unidades en el semestre. En términos de valor, las exportaciones generaron 5.411 millones de dólares, una caída del 23,4% respecto al mismo período del año anterior.

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Calvet explicó que la baja en las exportaciones responde principalmente a “la disminución del ímpetu del mercado argentino”, principal destino de los vehículos brasileños, donde los envíos se redujeron un 35,4% (106.000 unidades). La participación de Brasil en las importaciones argentinas pasó del 82% en el primer semestre del año pasado al 56% en los primeros seis meses de este año.

La patronal estima para el cierre de 2026 una caída de las exportaciones del 12,8%, hasta 462.000 unidades.

Al mismo tiempo, Anfavea advirtió que mientras las exportaciones bajaron, las importaciones crecieron un 22,8%, hasta 281.000 unidades en el semestre, la mitad provenientes de China (140.800 unidades). Las importaciones desde Argentina bajaron un 16% (86.400 unidades) y las de México subieron un 33,9% (20.100 unidades).

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