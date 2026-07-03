La transformación de las finanzas personales impulsa nuevos hábitos entre los peruanos

El trabajo remoto impulsa nuevas formas de cobrar desde distintos países (Takenos)

La transformación digital también modifica la forma en que las personas administran sus finanzas. La posibilidad de trabajar para empresas de otros países, viajar con mayor frecuencia o realizar operaciones en distintas monedas impulsó nuevas necesidades que hoy encuentran respuesta en herramientas cada vez más completas.

En ese escenario, la plataforma Takenos ocupa un lugar dentro de esta evolución de las billeteras digitales. La plataforma permite recibir pagos internacionales y realizar operaciones desde una misma aplicación, en línea con las demandas de una economía cada vez más conectada.

Según datos de esta compañía correspondientes a los primeros cinco meses de 2026, pueden identificarse tres comportamientos que reflejan esta evolución en Perú: el crecimiento de los pagos realizados en viajes fuera del país, el aumento de los cobros desde el extranjero y una mayor utilización de herramientas para administrar fondos en diferentes monedas.

Pagar con Pix en viajes: herramientas financieras más flexibles

El primer comportamiento está vinculado con el turismo, especialmente en Brasil. Allí se registró una parte importante de las operaciones efectuadas por usuarios mediante la billetera digital. Las tarjetas internacionales conviven con sistemas de pago locales integrados a las plataformas digitales. Opciones como PIX en Brasil o los pagos mediante QR interoperable en distintos países de la región permiten realizar compras de manera sencilla.

Cada vez más personas integran cobros, pagos, ahorro e inversiones en una misma aplicación (Takenos)

El análisis permite observar que esos movimientos no responden únicamente a gastos de hospedaje. Muchas de las transacciones corresponden a compras y consumos cotidianos: una señal de que los viajeros peruanos buscan desenvolverse con mayor comodidad durante su estadía.

“A medida que crecemos, en Takenos confirmamos que el desafío ya no es solo acceder a dólares o recibir pagos del exterior. Los usuarios buscan resolver toda su vida financiera desde una misma plataforma, ya sea para cobrar, pagar, invertir o enviar dinero entre países”, explica Tobias Frieder, director del área de Expansión de la compañía.

En lugar de depender exclusivamente del efectivo o de tarjetas tradicionales, cada vez más personas eligen soluciones que facilitan pagos similares a los de un residente local. Esa modalidad reduce la necesidad de realizar conversiones y aporta mayor transparencia para administrar los gastos diarios.

El trabajo remoto impulsa los cobros internacionales

El segundo flujo identificado está relacionado con el crecimiento de los ingresos provenientes del exterior. La expansión del trabajo remoto y de los servicios digitales abrió oportunidades para que profesionales peruanos presten servicios a clientes ubicados en distintos mercados.

Entre esos perfiles aparecen freelancers, consultores, desarrolladores, diseñadores, creadores de contenido y especialistas que comercializan su trabajo a través de plataformas internacionales. Para todos ellos, recibir pagos de manera simple representa una necesidad cada vez más importante.

Desde Takenos buscan facilitar la recepción de fondos desde distintos países y permitir una administración más eficiente de esos recursos. De esa forma, los usuarios pueden disponer de su dinero con mayor rapidez.

Invertir y hacer rendir el dinero desde una única plataforma

El tercer comportamiento observado tiene relación con la necesidad de realizar una gestión completa desde un solo lugar. Las herramientas digitales dejaron de ser solamente un espacio para recibir dinero y pasaron a convertirse en una experiencia más completa de administración de fondos. Esa integración simplifica procesos que hasta hace pocos años requerían varios intermediarios.

Los pagos internacionales forman parte de una nueva forma de administrar el dinero (Takenos)

La posibilidad de convertir dinero de dólar digital a distintas divisas o de invertir en empresas internacionales responde a una necesidad creciente de las personas de administrar su dinero de manera eficiente. Contar con una plataforma que reúna esas funciones permite organizar mejor cada operación y adaptarse a distintos escenarios.

Al analizar los tres comportamientos de manera conjunta, aparece una tendencia más amplia. Las soluciones financieras digitales dejaron de atender una necesidad específica para transformarse en herramientas capaces de acompañar distintas etapas de la vida económica de las personas.

Este cambio también refleja una modificación en la relación de los peruanos con el sistema financiero. Las operaciones internacionales ya no aparecen como situaciones excepcionales; ahora forman parte de prácticas cada vez más habituales dentro de una economía conectada con el mundo.

En definitiva, los datos muestran que los nuevos hábitos financieros en Perú acompañan transformaciones laborales, tecnológicas y sociales presentes en la vida cotidiana. La expansión de las billeteras digitales refleja cómo las personas buscan administrar su dinero con mayor libertad y alcance internacional, en respuesta a necesidades que hace algunos años tenían alternativas mucho más limitadas.