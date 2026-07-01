El Club del DON: así funciona la campaña que premia a los colombianos

El Club del DON busca que los colombianos se pongan la 10 y participen por premios con productos participantes de Don Maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay tradiciones que reúnen a los colombianos alrededor de la mesa, y la arepa es una de ellas. Presente en desayunos, almuerzos y encuentros familiares, este alimento sigue siendo uno de los grandes símbolos de la cultura del país.

Con esa conexión como punto de partida, Don Maíz lanzó el Club del DON, una iniciativa inspirada en la pasión por el fútbol que busca reconocer esos talentos y habilidades que hacen especial a cada persona dentro de su grupo de amigos o familia. De acuerdo con voceros de la compañía “ Don Maíz busca que los colombianos ‘se pongan la 10’ y ganen grandes premios”.

La campaña de Don Maíz celebra los dones de quienes organizan planes, animan al grupo, narran el partido o reúnen a todos para compartir. (Don Maíz)

La campaña invita a identificar a esos protagonistas que siempre aparecen en cada encuentro: el que organiza los planes, el que anima al grupo, el narrador del partido o quien logra reunir a todos para compartir. La idea es celebrar esos “dones” que hacen única la dinámica de cada equipo, dentro y fuera de la cancha.

El lanzamiento llega en un momento en el que la arepa continúa ocupando un lugar privilegiado en los hogares colombianos. Según datos de Worldpanel by Numerator, el 85 % de los colombianos consume arepa al menos una vez por semana y los productos listos para preparar ya representan la mitad de las arepas que ingresan a los hogares.

¿Cómo participar en el Club del DON?

Los consumidores que quieran hacer parte de la iniciativa pueden adquirir productos participantes de Don Maíz, registrar los códigos a través de ‘Don Bot’ en WhatsApp y acumular puntos durante la campaña.

La arepa sigue como un símbolo de la cultura colombiana y mantiene un lugar central en desayunos, almuerzos y encuentros familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cinco participantes con mayor puntaje recibirán premios como un televisor con barra de sonido, un kit parrillero o un año de arepas gratis. De acuerdo con la compañía, la dinámica estará disponible únicamente en Colombia.

Una tradición que evoluciona con los colombianos

Desde 1983, Don Maíz ha acompañado la tradición de la arepa colombiana, combinando innovación y sabor para seguir haciendo parte de los momentos cotidianos de las familias.

El 85 % de los colombianos consume arepa al menos una vez por semana, según datos de Worldpanel by Numerator. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, mientras los hogares incorporan nuevas maneras de disfrutar este alimento, la arepa mantiene su valor emocional como un símbolo de identidad y conexión entre generaciones. De acuerdo con el mismo informe, en el 27 % de las ocasiones la arepa se disfruta en familia, generalmente con tres personas alrededor de la mesa, confirmando su papel como un punto de encuentro.

La tradición de este alimento también ha llegado a nuevos mercados. Actualmente, Don Maíz comercializa sus productos en Estados Unidos a través de su página web, acercando este sabor tradicional a colombianos que viven en el exterior y buscan mantener vivo el vínculo con sus raíces.