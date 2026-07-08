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Un abrazo eterno y un recuerdo muy especial: el homenaje de Araceli González a su madre

La actriz compartió una conmovedora imagen junto a Rosa Monteferrario, fallecida en 2018, y provocó una ola de reacciones entre cariños y anécdotas

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A Solas, por Sebastián Soldano - Toto Kirzner - Abuelos
Araceli González y su madre, Rosa Monteferrario, fallecida en septiembre de 2018.

Araceli González conmovió a miles de seguidores al compartir una imagen junto a su madre, Rosa Monteferrario, en el día en que habría celebrado un nuevo cumpleaños. La actriz eligió una foto en la que se las ve abrazadas, acompañada por un mensaje breve y cargado de afecto: “¡Feliz cumple! Mamá bella, atesorando tu recuerdo”.

La imagen elegida para el homenaje, muestra a ambas abrazadas, con una expresión serena y cercana. Vestidas en tonos claros y con una iluminación suave, la fotografía transmite intimidad y ternura, reforzando el mensaje de afecto que acompañó la publicación en redes sociales. Este retrato, ahora compartido el día en que Rosa habría celebrado su cumpleaños, se convirtió en un símbolo del vínculo que las unía y del recuerdo imborrable que permanece tras la partida.

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Con un carrete de fotos en blanco y negro, Araceli González recordó a su madre en el aniversario de su fallecimiento (Instagram)
Araceli González recordó a su madre

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre los comentarios se leen tanto reacciones en tiempo real, como “Hermosa Rosita”, “Hermosa foto de ambas”, “Que mamá tan hermosa, besos al cielo”; y también las palabras de quienes conocieron a Rosa en vida: “Mi Rosita querida. Mujer tan completa, tan madre, hermana, abuela, amiga, aprendí tanto de ti, ¡siempre en mi corazón!”. La publicación generó una ola de mensajes, reflejando el cariño que la comunidad virtual aún guarda por la madre de la actriz.

El homenaje de Araceli no es solo una evocación pública, sino también una reafirmación del vínculo que la une a la memoria de su madre, fallecida el 10 de septiembre de 2018. La actriz suele recordar a Rosa en fechas significativas, manteniendo presente la huella que dejó en su vida y en la de quienes la rodearon. Su partida, lejos de diluirse con el paso de los años, marcó un hito en la historia personal de Araceli.

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araceli gonzalez
El mensaje de Araceli González para su madre, Rosa

La muerte de Rosa supuso un antes y un después para la actriz y empresaria. La ausencia materna la llevó a buscar respuestas y a replantear su propio recorrido vital. En declaraciones previas, reconoció que esa pérdida removió su historia y la llevó a indagar sobre sus orígenes. “Quería conocer ese lugar porque sentía la necesidad de saber de dónde vengo”, había contado sobre su viaje a Italia junto a sus hijos, Florencia y Tomás, en busca de las raíces familiares.

El trayecto hacia la reconstrucción del árbol genealógico familiar comenzó tiempo antes del fallecimiento de Rosa, pero adquirió un sentido especial tras su partida. A fines del siglo XIX, el bisabuelo de Araceli cruzó el océano desde Italia y se instaló en la provincia de Santa Fe. El deseo de conocer la tierra natal de sus antepasados se transformó en una búsqueda de identidad, una forma de darle sentido a los recuerdos y a la propia vida. Para Araceli, el regreso a sus raíces no es solo un acto simbólico, sino un proceso de reconstrucción interior.

A solas con Araceli Gonzalez
Araceli González y su madre, Rosita Monteferrario

Durante los últimos años de vida de Rosa, la familia atravesó momentos complejos. La mujer fue diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica que afecta a menos del siete por ciento de la población y golpea especialmente a mujeres. Los tratamientos y recaídas se sucedieron durante cuatro años. Dos semanas antes de su fallecimiento, la salud de Rosa se agravó y requirió internación. En ese período, Araceli acompañó a su madre de cerca, expresando su dolor y esperanza a través de las redes sociales.

Uno de los mensajes más sentidos que compartió la actriz durante la internación de su madre fue: “¡Ella, la más bella! Mamita linda. ¡La está peleando de nuevo! ¡Por favor, seguí siendo esa guerrera! Estamos todos acá juntitos para vos, esperando que te despiertes”. La frase, acompañada por una fotografía, sintetiza el clima de lucha, incertidumbre y amor que vivió la familia en esos días.

El desenlace llegó el lunes 10 de septiembre de 2018. La noticia de la muerte de Rosa Monteferrario se difundió primero entre allegados, y minutos después Araceli la hizo pública en su cuenta de Instagram. En la publicación, la actriz combinó el dolor de la despedida con palabras de admiración: “¡Luchadora, guerrera, madraza! ¡Cómo te voy a extrañar! ¡Tanto! ¡Sentimientos encontrados! Sonrío recordando nuestras carcajadas y emociones de vida, y te lloro porque no escucharte será muy doloroso”. El recuerdo, a casi ocho años de la partida, permanece más en alto que nunca.

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Araceli González

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