Los pagos transfronterizos se convierten en la nueva batalla por las pymes en América Latina

El estudio en Colombia, Brasil y México muestra que las pymes ya no concentran sus pagos internacionales en una sola entidad y distribuyen operaciones entre distintos proveedores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos transfronterizos se están convirtiendo en uno de los principales frentes de competencia entre bancos y fintechs en América Latina y el Caribe. A medida que más pequeñas y medianas empresas participan en el comercio global, también aumentan sus exigencias sobre la forma en que envían y reciben dinero desde otros países.

Una investigación de Mastercard, realizada en colaboración con FXC Intelligence, encontró que nueve de cada diez pymes están dispuestas a cambiar de proveedor de pagos internacionales si encuentran mejores condiciones de servicio. La cifra pone en riesgo hasta el 70% de los volúmenes de pagos transfronterizos que manejan las empresas hoy en una industria que mueve cerca de USD 23.000 millones al año en ingresos generados por bancos y por fintechs de pago en la región.

El estudio, realizado con empresas de Colombia, Brasil y México, revela además un cambio en el comportamiento de las pymes: cada vez menos concentran sus operaciones en una sola entidad y optan por distribuir sus pagos entre distintos proveedores según la eficiencia, transparencia y confiabilidad que encuentran en cada servicio.

Investigación cualitativa. (Mastercard)

¿Qué buscan hoy las pymes al elegir un proveedor?

Durante años, el costo fue uno de los factores determinantes al momento de seleccionar un proveedor de pagos internacionales. Sin embargo, la investigación muestra que las prioridades están cambiando.

Las empresas consultadas señalaron que la transparencia en las comisiones, la posibilidad de rastrear una transacción y la certeza sobre los tiempos de entrega tienen cada vez más peso en la toma de decisiones.

Detrás de esta tendencia hay un problema recurrente: muchas compañías aún enfrentan dificultades para saber cuándo llegará un pago, cuánto dinero recibirá finalmente el destinatario o qué cargos se descontarán durante el proceso.

Mastercard define como "impuesto de la incertidumbre" a la falta de previsibilidad sobre plazos, cargos e importes finales en los pagos internacionales de las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mastercard denomina este fenómeno como el “impuesto de la incertidumbre”, una carga que genera costos adicionales y dificulta la planificación financiera de las empresas que operan en mercados internacionales.

Obstáculos que enfrentan las pymes

El crecimiento de las operaciones entre países también ha incrementado la complejidad de los procesos de pago.

Según el estudio, una transferencia internacional suele involucrar múltiples validaciones, coordinación entre distintas áreas y procesos manuales que aumentan el riesgo de retrasos o errores operativos.

Una de cada nueve transacciones internacionales requiere investigación, correcciones o seguimiento adicional, y resolver esos problemas puede demandar hasta tres horas y media de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cerca de una de cada nueve transacciones requiere investigación, correcciones o seguimiento adicional antes de completarse. Resolver estos inconvenientes puede demandar hasta tres horas y media de trabajo por parte del personal de una empresa, afectando la productividad y elevando los costos administrativos.

Las pymes ya no dependen de un solo proveedor

Frente a estas dificultades, las empresas están optando por diversificar sus herramientas financieras. La investigación muestra que muchas pymes utilizan varios proveedores de manera simultánea y asignan cada operación según el nivel de confianza que tienen en cada plataforma o corredor comercial.

Esto significa que una empresa puede mantener su banco habitual para servicios como créditos, nómina o recaudo, mientras utiliza otras entidades para gestionar pagos internacionales.

Para Mastercard, esta tendencia está modificando la dinámica tradicional del sector financiero. Las instituciones pueden conservar la relación principal con sus clientes, pero perder parte de los servicios que generan ingresos y fortalecen la vinculación comercial.

Intención de cambio. (Mastercard)

El impacto económico de estos cambios es considerable. Según las estimaciones del estudio, cada punto porcentual de migración en los flujos de pagos internacionales equivale a cerca de USD 230 millones en ingresos anuales dentro de América Latina y el Caribe.

Por esta razón, bancos, fintech y proveedores especializados enfrentan una presión creciente para modernizar sus capacidades tecnológicas y responder a las nuevas expectativas empresariales.

“Los pagos transfronterizos ya no son solo una transacción; se han convertido en un momento decisivo dentro de la relación con el cliente”, señaló Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Productos Comerciales y Nuevos Flujos de Pagos para Mastercard Latinoamérica y el Caribe.

Según el directivo, cuando las empresas perciben falta de previsibilidad en sus operaciones internacionales comienzan a reasignar sus flujos de pago, un cambio que eventualmente puede extenderse a otros servicios financieros.

Las pymes priorizan la transparencia en las comisiones, el rastreo de transacciones y la certeza en los tiempos de entrega al elegir un proveedor de pagos transfronterizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, Daniel Webber, CEO de FXC Intelligence, aseguró que los pagos internacionales se han convertido en uno de los puntos más sensibles dentro de la relación entre las pymes y las entidades financieras. “Los pagos transfronterizos son el punto donde muchas relaciones bancarias con las pymes comienzan a fragmentarse”.

Para Webber, cuando los procesos son lentos, poco transparentes o difíciles de resolver, las empresas tienden a redirigir sus operaciones hacia proveedores que les ofrecen mayor previsibilidad y certidumbre.

Tecnología clave para retener a las pymes

En este contexto, las instituciones financieras enfrentan el desafío de modernizar sus capacidades para responder a las nuevas expectativas de las pymes, que buscan experiencias de pago más simples, predecibles y eficientes.

Desde Mastercard señalan que esta transformación es una de las razones detrás del desarrollo de herramientas como Mastercard Move, una plataforma orientada a facilitar los pagos transfronterizos y mejorar la experiencia de empresas y entidades financieras.

Las instituciones financieras buscan modernizar sus capacidades con tecnología como Mastercard Move para mejorar la visibilidad, la liquidación y la transparencia de los pagos transfronterizos. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

A través de la plataforma, las instituciones financieras y los proveedores de pagos pueden ayudar a abordar estos desafíos:

Mejorar la visibilidad y el seguimiento de pagos.

Aumentar la certidumbre en la liquidación de los pagos.

Reducir procesos manuales y tasas de excepciones.

Mejorar la transparencia sobre las comisiones y los importes de los pagos finales.

Al permitir una experiencia transfronteriza más fluida y fiable, Mastercard ayuda a las instituciones a fortalecer las relaciones, mantener los flujos de pagos y apoyar el crecimiento de las pymes en América Latina y el Caribe.