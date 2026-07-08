Guatemala

Socorristas localizan dos cuerpos en bolsas en la colonia Juana de Arco, ciudad de Guatemala

El hallazgo ocurrió este miércoles 8 de julio en la zona 18 capitalina, frente a una iglesia, y la Policía Nacional Civil acordonó el área mientras el Ministerio Público abrió una investigación

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Ambulancia tipo van blanca, personal de emergencia agachado, objeto negro en el suelo, policías, motocicleta, calle y edificios
Dos cadáveres dentro de bolsas plásticas fueron hallados el 8 de julio en la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Dos cadáveres dentro de bolsas plásticas fueron localizados este miércoles 8 de julio en la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, en un hallazgo que se suma a una secuencia de casos similares que las autoridades investigan por su posible vínculo con estructuras criminales y disputas por el narcomenudeo.

En lo que va de 2026, los cuerpos de socorro han reportado al menos 31 cadáveres envueltos en bolsas, sábanas o costales en distintos puntos del país.

De ese total, los Bomberos Voluntarios registraron 12 en 10 ubicaciones, los Bomberos Municipales Departamentales 13 en diferentes municipios y los Bomberos Municipales otros seis en cuatro sectores.

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Bomberos Voluntarios de la 50 Compañía atendieron la alerta y confirmaron que los cuerpos estaban abandonados frente a una iglesia ubicada en el lote 5, manzana 25 de la colonia. Al momento del hallazgo, las autoridades no habían establecido el sexo, la edad ni la identidad de las víctimas.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena y fiscales del Ministerio Público iniciaron las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Los análisis forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses serán los que permitan precisar la identidad de las personas fallecidas.

Foto de archivo para ilustrar: Una unidad de la 117 Compañía localizó a una persona sin vida en el kilómetro 10.3 de la ruta a San Pedro Ayampuc, a un costado de la vía y entre la maleza (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)
Foto de archivo para ilustrar: Una unidad de la 117 Compañía localizó a una persona sin vida en el kilómetro 10.3 de la ruta a San Pedro Ayampuc, a un costado de la vía y entre la maleza (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

Las autoridades concentran los hallazgos en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y la capital

Las operaciones de levantamiento se han concentrado principalmente en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y la capital. También se reportaron casos en sectores como El Fiscal, en Palencia; Bárcena, en Villa Nueva; y la ruta entre San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal.

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Según Prensa Libre, investigadores de la PNC vinculan muchos de estos hechos con rivalidades entre estructuras criminales por el control del narcomenudeo en áreas urbanas y periurbanas. La publicación indicó que las pesquisas han encontrado similitudes en la modalidad de varios crímenes.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, dijo al medio que el Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal trabaja junto con el MP para identificar a los responsables. “Se ha logrado determinar que algunas de las personas fallecidas tienen ingresos a los centros carcelarios, antecedentes y relación con estructuras criminales. Se lamenta este tipo de hechos porque son vidas humanas, pero las investigaciones apuntan a pugnas entre pandillas”, afirmó Aguilar.

Las pesquisas apuntan a disputas entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18

Las líneas de investigación señalan principalmente conflictos entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, además de disputas asociadas al narcomenudeo. De acuerdo con reportes de la Dirección General de Inteligencia Civil, desde inicios de 2025 se detectó una serie de pugnas y alianzas entre pandillas por el dominio del tráfico de droga al menudeo en la ciudad.

En marzo de ese año, esos reportes identificaron una alianza entre integrantes de la MS-13 y pandilleros salvadoreños que llegaron a Guatemala después del régimen de excepción en El Salvador, con el objetivo de apoderarse de territorios controlados por los Caradura.

Uno de los antecedentes más graves de esta cadena de violencia ocurrió el 21 de diciembre de 2025, cuando los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de 10 cadáveres y dos osamentas en un barranco de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25. Las primeras investigaciones apuntaron a que las víctimas habrían trabajado como seguridad en puntos de venta de droga en las zonas 18 y 25 de la capital.

En ese caso, los cuerpos presentaban características similares a otros hallazgos recientes: estaban envueltos en sábanas y plástico, con lazos y señales de violencia. En la colonia Juana de Arco, la PNC y el MP continúan las diligencias para establecer la identidad de las víctimas y determinar las causas y circunstancias de las muertes.

Los socorristas hallan ocho cadáveres en bolsas bajo un puente en Palencia

El 27 de octubre de 2025, al menos ocho cadáveres encontrados bajo puente fueron hallados en el municipio de Palencia, al este de la capital de Guatemala, envueltos en bolsas plásticas, según informaron socorristas. El vocero de Bomberos Voluntarios Hans Lemus confirmó a periodistas: “Se confirman ocho cadáveres en bolsas” plásticas debajo del puente San Juan.

El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación (Interior), tras la destitución de Francisco Jiménez en medio de una crisis política por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.

De acuerdo con imágenes de la televisión local, los cuerpos fueron abandonados entre la maleza en bolsas de distintos colores, amarradas en la parte superior. Lemus dijo que se desconoce el sexo de las víctimas y si presentan señales de violencia, ya que el Ministerio Público será el encargado de procesar la escena.

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