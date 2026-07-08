América Latina

Paraguay avaló nuevas condiciones regulatorias para el servicio de internet satelital de Starlink

La empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk, calificó el hecho como una “decisión histórica con un impacto generacional”

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Starlink con la bandera de Paraguay
Paraguay avaló nuevas condiciones regulatorias que permitirán aumentar la capacidad y velocidad del servicio de internet satelital de Starlink

Las autoridades paraguayas anunciaron este martes nuevas condiciones regulatorias que permitirán aumentar la capacidad y velocidad del servicio de internet satelital de Starlink, un hecho que la empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk, calificó como una “decisión histórica con un impacto generacional”.

Según un comunicado, la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -encargada de controlar y reglamentar las telecomunicaciones en el país- permitirá “que más paraguayos accedan a internet de alta velocidad, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso” y “fortalecerá la conectividad de escuelas, centros de salud e instituciones públicas”.

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“Con esta medida, Paraguay se posiciona entre los primeros países de la región en apostar por esta nueva generación de tecnología satelital”, detalló la nota difundida de forma conjunta por el Gobierno de Paraguay, el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación (Mitic), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Starlink.

Por su parte, en una publicación en su cuenta de X, el vicepresidente de política satelital de SpaceX, David Goldman, consideró este martes como “un día histórico para conectar a la población de Paraguay”.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)

Goldman resaltó que el Mitic y la Conatel “se encuentran entre los primeros de la región en autorizar a Starlink a operar por encima de los límites de potencia” establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo técnico de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación.

Según el ejecutivo de SpaceX, la decisión “permite multiplicar por ocho la capacidad y alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps (Gigabits por segundo)”.

A comienzos de junio pasado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció la entrega de 1.600 kits de internet de alta velocidad en el país. Esos equipos, según el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, permitirán que más de 50.000 estudiantes y docentes de zonas rurales se conecten a través de Starlink.

En octubre de 2023, meses después de la llegada de Peña al poder, Conatel otorgó a Starlink una licencia que habilitó sus servicios de acceso a internet y de transmisión de datos en esta nación sudamericana.

(Con información de EFE)

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