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Receta de budín de mandarina húmedo, rápida y fácil

Preparar este clásico de la pastelería hogareña permite disfrutar de un postre simple y fresco, ideal para acompañar infusiones o sumar un toque dulce a cualquier momento del día

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Un budín de mandarina entero y una porción en un plato, rodajas de mandarina, azúcar impalpable, tazas de té, jarras de leche y mermelada sobre una mesa de madera.
Un budín húmedo de mandarina, recién salido del horno y listo para compartir en la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma cítrico y fresco de la mandarina, mezclado con la dulzura del azúcar y la suavidad de la manteca, trae recuerdos de tardes otoñales en la cocina familiar. Ese perfume inconfundible que invade la casa cuando sale del horno un budín húmedo es el anticipo de un placer simple, casero y siempre bienvenido.

El budín de mandarina se transformó en un favorito de las meriendas argentinas por su practicidad y sabor, ideal para aprovechar la fruta en temporada. Es perfecto para compartir en ronda de mate, acompañar un café o mimar con un toque casero cualquier desayuno.

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Receta de budín de mandarina húmedo

El budín de mandarina húmedo es un bizcocho simple y esponjoso, con mucho sabor a fruta fresca y una textura bien húmeda. Se prepara en minutos, usando mandarinas enteras y sin batidora. Es una de las recetas más fáciles y rendidoras de la pastelería casera argentina.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

Tres mandarinas, dos huevos, azúcar, aceite en vaso medidor, harina en tazón, sal en plato, esencia de vainilla y azúcar impalpable en cuchara.
La merienda perfecta: budín de mandarina casero, simple y lleno de aroma. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 mandarinas medianas (bien lavadas, con cáscara fina)
  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar (200 gr)
  • 1/2 taza de aceite neutro (120 ml)
  • 2 tazas de harina leudante (240 gr)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Cómo hacer budín de mandarina húmedo, paso a paso

  1. Lavar muy bien las mandarinas y cortarlas en cuartos, retirando las semillas.
  2. Colocar las mandarinas (con cáscara) en el vaso de la licuadora o procesadora. Agregar los huevos, el azúcar y el aceite. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea y sin trozos grandes de cáscara.
  3. Volcar la mezcla en un bol grande. Agregar la esencia de vainilla si se desea.
  4. Incorporar la harina leudante y la pizca de sal, mezclando con espátula o batidor de mano, sin batir en exceso para mantener la textura húmeda.
  5. Volcar la preparación en un molde de budín inglés (de unos 24 cm) previamente enmantecado y enharinado.
  6. Llevar a horno precalentado a 170°C durante 40 minutos. El budín estará listo cuando al pinchar con un palillo, salga apenas húmedo, no completamente seco.
  7. Dejar entibiar en el molde antes de desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

Un budín de mandarina en fuente blanca, una porción servida en plato, azúcar glas, rodajas de mandarina, hojas de menta y una cuchara en mesa de madera.
Ideal para el mate o el café, este budín de mandarina conquista a grandes y chicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 39 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien envuelto, hasta 4 días. Se puede freezar cortado en porciones, en film, hasta 2 meses.

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