Política

Senado: habrá sesión el jueves 16 para aprobar la ley de propiedad privada, aunque siguen las dudas por el número

Fue acordado este mediodía, en Labor Parlamentaria. Cruces por la venta de tierras a extranjeros y ansiedad por pliegos judiciales. Por las dudas y, como plan “b”, los legisladores ya dejaron en agenda otro encuentro en el recinto para el 6 de agosto, post receso invernal

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina
El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (NA)

A pesar de que continúan las dudas en varios despachos, los jefes del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron este mediodía sesionar el jueves 16 para intentar aprobar la ley de propiedad privada. La iniciativa del Ejecutivo fue dictaminada desde hace semanas, pero ya sufrió modificaciones extra que derivaron en 13 borradores nuevos.

La definición se consumó en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó en sus oficinas la vicepresidenta, Victoria Villarruel. De hecho, la titular de la Cámara alta advirtió su desacuerdo en el capítulo de venta de tierras a extranjeros que incluye el proyecto que desea la Casa Rosada.

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El convite de la semana próxima tendría el aval de un voluminoso ramillete de pliegos judiciales que interesan a casi todos -ansiedades varias para acelerar esto- y, de ocurrir el milagro, ascensos diplomáticos frenados desde hace largos meses que generaron un problema no menor en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

Como todavía hay legisladores que toman entre pinzas la convocatoria para sesionar en los próximos días y, para evitar una acusación de “vacaciones anticipadas”, las bancadas se adelantaron y ya dejaron un plan “b”: anunciaron que la idea es regresar al recinto el 6 de agosto.

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La titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni
La titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni

Las caras post Labor Parlamentaria no aparentaron ser las mejores. Algunos de los participantes fueron la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); la referente cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires); los titulares de la UCR y del PRO, Eduardo Vischi (Corrientes) y Martín Goerling (Misiones), respectivamente, y silvestres provinciales.

Fue la propia Bullrich quien confirmó la agenda para la eventual sesión del jueves 16. La porteña también informó lo del hipotético 6 agosto, donde se podría tratar un proyecto con penas graves ante falsas denuncias -muchos creen que el texto de Carolina Losada implosionará el recinto y desde hace años rehúsan debatirla- y la denominada ley “Hojarasca” que elimina normativas vetustas.

Dicho articulado es promocionado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Además, es el ideólogo de propiedad privada y fue a defenderla al Senado, donde recibió -de manera llamativa- pocas preguntas de las diferentes bancadas.

La iniciativa sobre expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, entre otras cuestiones, fue desplumada por los aliados en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ocurrió en mayo pasado. Bullrich apuró un despacho -varias modificaciones sin resistencia- y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un articulado final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la decimotercera versión.

Reunión de la Comisión de Legislación General con la participacion del Ministro Federico Sturzenegger en el salón Illia del Senado de la Nacion. Buenos Aires, 24 de junio de 2026. Fotos: Santiago Pezzini / Comunicación Senado.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (Prensa Senado)

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Ante medios acreditados en el Senado -entre los que se encontraba Infobae-, la porteña reconoció que el resto de la ya amplia mochila de leyes sigue demorada -dosis variadas, según el texto en análisis- y aspira, en el mejor de los escenarios, a llegar a septiembre con la reforma política, que incluye derogar o suspender las PASO. No es lo que piensan los bloques dialoguistas, quienes creen que esto no ocurrirá hasta octubre o noviembre, de mínima. En el mientras tanto, a la ex ministra de Seguridad le gustaría acelerar el proyecto sobre salud mental. Se busca un consenso amplio, hoy alejado.

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