La insólita promesa de Carmen Barbieri si Argentina gana el Mundial 2026: “Como el Diego”

Tras el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, Carmen Barbieri compartió cuál es su cábala en cada partido y, además, su promesa en caso de que salgan campeón del Mundial 2026 (Primicias Ya - América)

El triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, que selló su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, mantuvo en vilo a los fanáticos y alimentó la ilusión de una nueva hazaña albiceleste. Con la expectativa puesta en el partido del próximo sábado, las cábalas y promesas se multiplican en todo el país y el fervor atraviesa desde las calles hasta los estudios de televisión y las redes. En ese clima, Carmen Barbieri no solo se sumó a la ola de supersticiones, sino que redobló la apuesta al revelar la promesa que piensa cumplir si el equipo de Lionel Scaloni levanta la copa una vez más.

En una charla telefónica con el equipo de Primicias Ya (América), Carmen no dudó en mostrarse emocionada por el avance argentino. “El sufrimiento, la esperanza que teníamos todos, lo que yo he llorado... Escuchame, todo lo que tengo puesto no es mío, ojalá tuviese todas esas piedras”, bromeó junto a Marina Calabró, una de las conductoras del ciclo a la par de Luis Ventura, sobre su look cargado de brillos y accesorios que se viralizó en uno de sus posteos en las redes. Y, fiel a su sentido del humor, remató: “Sí, los pechos sí son míos y tengo un corset ahí”.

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Al ser consultada por sus cábalas, Carmen confesó que no faltan en su ritual futbolero: “Sí, me pinté la cara con la bandera y, desde el primer día que juega Argentina, me vuelvo a pintar. Me pongo la misma camiseta sin lavar y salgo a trabajar así. Tengo cábalas, siempre”, aseguró. Pero fue por más y reveló la promesa que la tiene entusiasmada: “Dije que, como tengo tan corto el pelo, si ganamos me lo tiño con la bandera. Total, quiero blanco. Ya el blanco lo tengo, lo que me falta es devenirlo celeste”.

El posteo de Carmen que hizo furor en las redes (Instagram)

Con el desparpajo que la caracteriza, Carmen se permitió una referencia futbolera y nostálgica. “Como el Diego”, dijo, evocando las épocas en que Maradona también apostaba a los cambios de look en los mundiales. Y, entre risas, aseguró que la promesa está hecha y que no piensa dar marcha atrás: “Si ganamos, lo hago. Ya está”.

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La energía de Carmen no se limita a la televisión. Tras la victoria argentina frente a Egipto, volcó toda su alegría en las redes sociales. “¡Vamos, muchachos, los mejores!”, escribió en Instagram junto a una imagen editada donde luce un look repleto de brillos y los colores nacionales. El posteo no tardó en recibir una catarata de mensajes de seguidores y fanáticos, que la llenaron de elogios y muestras de afecto: “¡Diosa! Te queremos”; “Qué hermosa, Carmen”; “Claro que sí, reina”; “Te amo, ídola”; “Hermosa siempre y adelantando a la Selección más”; “Te tenías mucha fe y decías que íbamos a ganar. Te adoro”; “Reina total”. En medio de la fiesta nacional, Carmen se convirtió una vez más en parte del folclore y la mística albiceleste.

Entre risas, la conductora aseguró que se teñirá el pelo en caso de ganar la Copa del Mundo (Captura de video)

A medida que se acerca el próximo partido ante Suiza, la promesa de Carmen ya se instaló como uno de los rituales más desopilantes de este Mundial. La propuesta de teñirse el pelo con los colores de la bandera, sumada a la camiseta sin lavar y al maquillaje patriota, forman parte de un repertorio de cábalas personales que para la conductora tienen un valor especial. De esa manera, la conductora no solo se suma al clima mundialista, sino también a todos los fanáticos del conjunto albiceleste que, a cambio de volver a levantar la copa, dejaron en claro que no tienen miedo a prometer cualquier cosa que se les pase por la cabeza.

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