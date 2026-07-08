María Becerra habló de sus diferencias con las cantantes pop: “Es un ambiente donde juega mucho el ego”

A corazón abierto, María Becerra habló a fondo sobre su amistad con Tini Stoessel y cómo ve la división de la industria musical en Argentina (Los 40 de España)

A principios de este año, la escena artística argentina se vio envuelta en una grieta inesperada entre dos de sus máximos exponentes del pop: Tini Stoessel y Emilia Mernes. Sin declaraciones directas que confirmaran el conflicto y con el hermetismo habitual de ambas, las especulaciones y supuestas internas no tardaron en dividir al ambiente y movilizar a fanáticos, colegas y medios. El tema, lejos de disiparse, fue alimentado por los gestos, silencios y el posicionamiento de otras figuras, en un clima donde elegir bando se volvió casi inevitable. Ahora, en un contexto de aparente calma y sin que ninguna de las protagonistas haya dado detalles, María Becerra reavivó el debate durante una entrevista en Los 40 de España, donde habló de su lazo con Tini, la competencia en la industria y la compleja dinámica entre mujeres en la música.

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando Becerra recordó la grabación de “High Remix”, la colaboración que la reunió con Tini y Lola Índigo en 2020. Para la cantante, ese trabajo fue mucho más que un éxito profesional. “La amo. No sé la verdad cómo describirlo. Es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. Yo la conozco y sé lo sensible que es, y a veces me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que digan cosas que no son así”, confesó sobre su relación con La Triple T.

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Becerra profundizó sobre el vínculo: “No quiero hablar de más, pero me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es. Es más fácil decir que una pop star tiene problemas superficiales y es todo una pelot..., cuando en realidad todo es muchísimo más profundo. Ella es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una piba hecha y derecha y se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal. La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella y por lo que ella sufría también. Entonces, esa es la relación que tengo: la quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo y que ella es muy buena. No quiero decir que es frágil, pero es muy sensible. Siento que la debo proteger”.

"La quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo", expresó María Becerra sobre Tini Stoessel (Instagram)

La artista reconoció su rol protector y su carácter fuerte: “Si algo le pasa, enseguida voy y la defiendo. Le digo: ‘¿Quién te hizo esto?’. Soy muy así. Ese es nuestro vínculo”, resumió, dejando claro que el lazo con Tini es mucho más que profesional, y está atravesado por un profundo afecto y una lealtad inquebrantable.

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La entrevistadora resaltó el peso generacional de Tini, una artista que marcó a toda una camada de jóvenes. “Hay mucha gente que creció viéndola”, comentó, a lo que Becerra respondió: “Yo misma, sí”. Y agregó: “Está donde está por eso, porque la gente la quiere, los artistas la queremos y la bancamos. Por eso también hay gente que le debe querer hacer mal, porque tiene una luz, un ángel que no lo tiene nadie. Ella llega a cualquier lugar y, aunque no sepas quién es, te das cuenta de que hay algo distinto”.

El diálogo viró hacia el clima de la escena musical argentina, con mención a otros artistas como Milo J y Trueno, quienes también habían pasado por el programa. Becerra fue consultada sobre la famosa “división” interna: “Yo pienso que sí, que es verdad. Está dividida en varias cosas: géneros, estilos, movidas... Hay artistas que hacen una onda muy nueva, otros más pop, otros versátiles, otros más estancados, están los rockeros... Es muy variado”.

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La amistad entre Stoessel y Becerra comenzó en 2020 con la colaboración en High Remix (Instagram)

Pero también admitió que hay tensiones personales: “Es un ambiente donde se juega mucho el ego, hay mucha envidia, hasta el ‘se puso este vestido y yo me lo puse primero’. Imaginate qué pelotu... atómica. Pero bueno, así es. Y el público también quiere avivar la llama”.

La pregunta sobre si lo que pasa entre las mujeres de la escena está exagerado o es real fue directa. Becerra no esquivó el tema: “Por un lado está exagerado, por otro hay versiones que son un cuento de fantasía. Pero también hay una realidad: ciertas personas estamos divididas, y tenemos formas muy diferentes de pensar y de encarar la vida. Yo hay cosas que no pongo en duda, formas de actuar que no cambio ni pongo en juego. Soy de una forma y si no comparto la forma de ser con alguien, no compro y ya. Hay gente con la que no compro, se lo digo en la cara. Si no me gusta cómo actúa, lo que le hizo a tal persona, yo me paro del lado de esa persona. Es así”.

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"Hay gente con la que no compro, se lo digo en la cara", explicó Becerra ante la división en el mundo de la música (Instagram)

Sin mencionar a Mernes, Becerra dejó en evidencia que las diferencias y lealtades se sienten y se dicen, tanto en privado como en la industria: “Toda la gente que a mí no me cae bien lo sabe y lo he hablado con ellos, con ellas, y no tengo ningún drama. Es la situación que es y yo con vos no compro”.

Así, mientras Tini y Emilia eligen mantener el bajo perfil, María Becerra se posicionó como voz propia y leal, y dejó claro que, en la música argentina, las amistades y los bandos existen, y que la honestidad y la defensa de los valores personales siguen siendo moneda corriente, aun a riesgo de quedar en el centro de la tormenta.

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