Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 8 de julio, minuto a minuto

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El juicio por la muerte de Maradona se reanuda este miércoles con su audiencia N 26.

Los testigos convocados son personal de seguridad que integraban la custodia personal de Diego.

Julio Coria había sido protagonista en el proceso anulado en 2025, luego de que el tribunal decidiera detenerlo por falso testimonio. Luego, fue querellante en el juicio político a la exjueza Julieta Makintach.