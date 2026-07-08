Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 8 de julio, minuto a minuto

El juicio por la muerte de Maradona se reanuda este miércoles con su audiencia N 26.
Los testigos convocados son personal de seguridad que integraban la custodia personal de Diego.
Julio Coria había sido protagonista en el proceso anulado en 2025, luego de que el tribunal decidiera detenerlo por falso testimonio. Luego, fue querellante en el juicio político a la exjueza Julieta Makintach.
A casi tres meses de su inicio, el juicio por la muerte de Maradona comenzó a transitar su tramo final. Las partes creen que faltan poco más de 10 audiencias para terminar con el debate donde hay siete trabajadores de la salud imputados por su responsabilidad en el fallecimiento del Diez. Y en este contexto, varias cuestiones sobre los últimos días del astro del fútbol ya comenzaron a esclarecerse.