Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 8 de julio, minuto a minuto

Se trata de Julio Coria, que en el debate nulo terminó preso por decisión de la ex jueza Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso. También citaron a sus compañeros Julio Soria y Martín Domínguez

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Juicio por la muerte de Maradona
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El juicio por la muerte de Maradona se reanuda este miércoles con su audiencia N 26.

Los testigos convocados son personal de seguridad que integraban la custodia personal de Diego.

Julio Coria había sido protagonista en el proceso anulado en 2025, luego de que el tribunal decidiera detenerlo por falso testimonio. Luego, fue querellante en el juicio político a la exjueza Julieta Makintach.

11:42 hsHoy

Fin de una disputa clave en el juicio de Maradona: una testigo reveló quién eligió la casa donde murió

El domicilio de Tigre donde se montó la internación domiciliaria en la que falleció el Diez fue altamente cuestionado en el debate. Este lunes, Vanesa Morla, su asistente, arrojó claridad en este aspecto

La casa donde murió Maradona
La casa donde murió Maradona

A casi tres meses de su inicio, el juicio por la muerte de Maradona comenzó a transitar su tramo final. Las partes creen que faltan poco más de 10 audiencias para terminar con el debate donde hay siete trabajadores de la salud imputados por su responsabilidad en el fallecimiento del Diez. Y en este contexto, varias cuestiones sobre los últimos días del astro del fútbol ya comenzaron a esclarecerse.

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