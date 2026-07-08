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La Barby recibió el alta después de la cirugía para mejorar la movilidad: “La operación fue un éxito, estoy feliz”

La comunicadora, en diálogo con Teleshow, dio detalles de la intervención programada que tuvo. Luego de unos días de recuperación en el Hospital Bazterrica, regresó a su casa

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La Barby informó que la operación de cadera fue un éxito y que solo siente dolor en la zona intervenida

La recuperación de La Barby, reconocida panelista de televisión y figura de LAM, avanza favorablemente tras la cirugía de cadera realizada este lunes.

En charla con Teleshow, La Barby contó que este miércoles recibió el alta del Sanatorio Bazterrica, y dio detalles de su estado de salud. “Lo único que tengo ahora, recién ahora...es que se está despertando todo. Tengo un poco de dolor, pero estoy muy bien y muy feliz de haber podido operarme. La intervención quirúrgica estaba programada, aunque hubo una modificación en la fecha prevista: “Era para el 29 de Julio, pero al final resultó el 6 de julio.”

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La Barby avanza en su recuperación tras la cirugía de cadera realizada este lunes

La operación fue un éxito, me dijo el médico. Estoy feliz”, expresó La panelista a través de un video que difundió desde su habitación, sonriendo y visiblemente aliviada. El procedimiento, que se concretó luego de meses de dolor intenso y limitaciones físicas, marca el inicio de una etapa de recuperación que la mantendrá alejada de los medios durante varias semanas.

La comunicadora, de 59 años, grabó un mensaje desde la clínica para transmitir tranquilidad sobre su estado y agradecer al equipo médico que la asistió durante toda la jornada.

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En las primeras horas tras la intervención, la panelista relató que ya experimentaba mejoras: “De a poco estoy moviendo un poco los pies, pero fue todo genial. Todos fueron un amor”, detalló, enfatizando la dedicación del personal sanitario y el apoyo recibido. A pesar de la evolución positiva, los médicos recomendaron que permanezca internada hasta el miércoles para un seguimiento exhaustivo.

La Barby fue operada con éxito
La recuperación de La Barby la mantendrá alejada de Radio Pop, Bondi y su programa con Pampito durante varias semanas

En los últimos meses, los dolores en la cadera se habían intensificado, obligando a La Barby a utilizar un bastón para desplazarse. La cirugía se convirtió en una necesidad ineludible, especialmente después de haber sido operada de la otra cadera tiempo atrás y de notar un aumento en las molestias diarias.

Durante la recuperación, La Barby no podrá cumplir con sus compromisos habituales en Radio Pop, Bondi y el programa televisivo que comparte con el periodista Pampito. El equipo de producción ya reorganizó sus tareas: en el ciclo Ángel Responde de Bondi Live, su lugar será cubierto temporalmente por Ronnie Arias hasta que pueda reincorporarse, después de la recuperación.

Además relató a Teleshow: “La realidad es que, por el dolor no podía estar en ningún lado”, al describir cómo el sufrimiento fue cercando cada aspecto de su rutina. La imposibilidad de cumplir con sus tareas laborales se convirtió en un límite infranqueable. “No podía ir a trabajar, el dolor, ya el bastón no me servía ”, explicó desde la clínica.

La Barby fue agredido de manera violenta a la salida de la radio
Los médicos indicaron que La Barby permanezca internada hasta el miércoles para seguir su evolución después de la cirugía

El deterioro progresivo es palpable en sus declaraciones. El bastón, que simbolizaba cierta autonomía, dejó de cumplir su función. La vida laboral, muchas veces asociada a la identidad y la rutina, se volvió inaccesible.

La realidad que describe La Barby es la de quienes enfrentan dolor crónico: no solo se trata del sufrimiento físico, sino también del desgaste emocional, la frustración y la sensación de que la vida se reduce a sobrellevar el malestar.

La Barby fue agredido en la vía pública
La panelista de LAM grabó un mensaje desde el Sanatorio Hospital Bazterrica para llevar tranquilidad sobre su estado

Según sus propias palabras, el dolor no solo inmovilizaba el cuerpo, sino que también transformaba la vida en una sucesión de obstáculos que parecían insalvables. Esa etapa marcó un antes y un después, una línea que separa el tiempo del sufrimiento de la búsqueda de alivio y recuperación.

La intervención quirúrgica obligó a la panelista a priorizar el reposo y la rehabilitación. Se espera que la recuperación demande cerca de un mes, periodo en el que seguirá estrictas indicaciones médicas para evitar complicaciones y garantizar un regreso seguro a su rutina profesional en los diferentes medios.

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