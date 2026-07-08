Ángela Torres compartió las primeras fotos de las grabaciones de Popstars: “Qué ganas”

Ángela Torres compartió las primeras fotos de las grabaciones de Popstars (Instagram)

Ángela Torres será parte del jurado de Popstars 2026, la nueva edición del reality que en 2001 fue furor en la televisión argentina y del que nació Bandana. La cantante de “Vértigo” compartió las primeras imágenes desde las grabaciones y confirmó así su participación en un programa que todavía no tiene fecha de estreno.

El formato vuelve con Nico Vázquez en la conducción y con Ángela y Nicki Nicole como dos de los tres integrantes del jurado. Las grabaciones ya arrancaron: el guion del episodio 1, titulado “Bienvenidos a Popstars”, aparece en una de las fotos del posteo con el nombre de Ángela escrito a mano en tinta roja en el margen superior de la primera página.

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Las imágenes que eligió para la publicación cuentan, en conjunto, una jornada de trabajo. En la primera, Torres posa apoyada contra una pared de bloques de cemento, con la mano derecha cubriendo sus ojos y los labios fruncidos hacia la cámara. Lleva una campera de cuero negra sobre una remera corta del mismo color, gorra de cuero y el pelo castaño largo suelto. Los anillos en sus dedos y el collar fino completan un look monocromático que se repite en todas las tomas.

Ángela eligió un maquillaje tranquilo para que el look sea el protagonista

"Bienvenidos a Popstars", se llama el primer episodio del reality que fue furor en el 2001

Las fotos siguientes la muestran en el exterior de un predio de grandes dimensiones, con la estructura de hormigón de lo que parece un estadio como fondo. En una de ellas, Torres está de pie bajo una escalera de cemento, con botas altas de cordones negros y una campera oversized con botones dorados. La luz del mediodía entra desde el fondo del plano y recorta su silueta contra el paisaje abierto.

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Otra toma es un primer plano: Torres mira directo a la cámara con unos anteojos de marco verde oscuro, la gorra de cuero y la campera negra. Detrás de ella se distinguen cables y equipos de producción, lo que ubica la foto en pleno rodaje.

El guion que aparece fotografiado sobre una mesa lleva en su portada, además del nombre del episodio, la referencia al lugar de grabación: “Que Roca”, que asoma en el margen inferior de la hoja y permite ubicar las tomas en ese predio. Torres acompañó el carrusel con una frase que resumió el momento: “Popstars 2026, ¡qué ganas!”.

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Ángela apostó por un look con botas altas, unas bermudas y una campera de cuerina, todo en color negro

Todavía no se sabe la fecha en la que Popstars se estrenará (Instagram)

Semanas atrás, la artista palpitó su estreno como jurado del programa y contó sus sensaciones por ser parte del esperado ciclo. Si bien no se conoce una fecha exacta, ella ya vive la previa del ciclo en carne propia. En ese momento, a horas del partido de Argentina contra Argelia, la cantante habló de su rol en el programa tras ser consultada por Marley. “¿Vos vas a estar también en Popstars?”, le preguntó el conductor. Con suma emoción, la joven respondió: “Sí, gordo, ¿lo vamos a decir? ¿Lo vamos a contar?”.

Luego, Marley continuó: “Has ganado Tu cara me suena también en Telefe”. Con una sonrisa en su cara, Ángela contó su experiencia en el ciclo “Los mejores recuerdos tengo de ese programa, lo que me he divertido... Vuelven a hacer Tu cara me suena y si no me llaman se pudre el rancho mal. Yo fui la última edición, ¿o no?”.

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Acto seguido, Marley se refirió a la posibilidad de incluir a su novio, Marcos Giles, en alguna instancia del ciclo. “Ponele que me llaman a mí para hacer un personaje y lo llamo a él para que hagamos un dúo”, comentó Ángela en referencia a la chance de cantar con su pareja.

Ángela Torres habló de su debut como jurado en Popstars

Para cerrar, la joven expresó sus sensaciones: “Lo de Popstars, impresionante. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Siento que me voy a divertir mucho. Y también siento que va a ser muy especial, porque yo soy muy maricona para esas cosas, como que siempre ando llorando. Cuando miro La voz Argentina también. Imaginate que son chicas que sueñan con lo mismo que sueño yo. Entonces, va a haber ahí como una cosa que va a ser sincera. Con mucha ilusión y con muchas ganas de descubrirme en ese rol, porque es la primera vez que voy a cumplir ese”.

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