A dos años del Pacto de Mayo, Milei reunirá a 13 gobernadores en Tucumán y evalúan una cumbre clave con Karina, Santilli y Caputo

(Captura de video)

A dos años de la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei volverá a viajar esta noche a Tucumán para estar presente en la vigilia por el 9 de julio y, al mismo tiempo, estar acompañado por un número significativo de gobernadores de diferentes extracciones políticas, según confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada a Infobae.

El Presidente arribará a la capital tucumana horas antes de las 23, momento en el que comenzará el acto formal en conmemoración por el Día de la Independencia. Se espera que, momentos antes de ir hacia la Casa Histórica de Tucumán, Milei se reuna con todos los gobernadores que asistirán a la cumbre de esta noche.

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“Habría un encuentro en la previa de la vigilia en Tucumán entre el Presidente Milei y los 13 mandatarios”, confirmaron desde el Gobierno. También comunicaron que, por parte de Nación, estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El listado de los gobernadores que estarán en Tucumán esta noche y que el Gobierno tiene confirmados son:

Osvaldo Jaldo (Tucumán) Alfredo Cornejo (Mendoza) Juan Pablo Valdés (Corrientes) Marcelo Orrego (San Juan) Gustavo Sáenz (Salta) Raúl Jalil (Catamarca) Carlos Sadir (Jujuy) Rogelio Frigerio (Entre Ríos) Rolando Figueroa (Neuquén) Ignacio Torres (Chubut) Claudio Vidal (Santa Cruz) Leandro Zdero (Chaco) Elias Suárez (Santiago del Estero)

La gestualidad no es menor y difiere a lo que Milei hizo en 2024, la única vez que asistió a Tucumán para una celebración de estas características. En ese entonces, el libertario llegó por su cuenta al aeropuerto capitalino y directamente se dirigió al acto en la antigua casona en la que se declaró la Independencia de las Provincias Unidas de Sud América, el 9 de julio de 1816. Solo se limitó a saludar a los mandatarios una vez comenzada la ceremonia y a firmar el Pacto.

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La cantidad de gobernadores que fueron dos años atrás fue mayor. Un total de 18. Aun así, el convenicimiento que ellos tenían sobre el sentido de la convocatoria era mínimo. Consideraban que el pacto de diez consensos que impulsaba el Presidente no tenía como correlato un verdadero espíritu dialoguista.

(Nicolás Nuñez)

Aunque algunos siguen escépticos, otros creen tener motivos para pensar que esta vez será diferente. Y es que desde el Gobierno afirman que tienen intenciones de mejorar el vínculo con los jefes provinciales. En particular, con aquellos que tienen fortaleza parlamentaria y en sus respectivas provincias.

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Los primeros son clave para las reformas que quiere sacar el oficialismo (en particular la política, que contiene la eliminación o suspensión de las PASO), mientras que con los segundos se busca coordinar acuerdos para no entorpecer la marcha de la reelección de Milei de cara a las presidenciales del 2027.

Respecto al 2024 no estarán presentes Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

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El porteño tendrá un izamiento a la bandera en Plaza de Mayo y mañana por la mañana se encargará de estar presente en el tedeum que se oficiará en la Catedral Metropolitana. El cordobés mandará a su vicegobernadora Myrian Prunotto, mientras que por el lado de los otros tres mandatarios no dieron motivos particulares por su ausencia. En tanto, Pullaro se encargó de estar en Casa Rosada este miércoles para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para poner en la mesa los diferentes puntos de acuerdo que existe entre ambas administraciones en las reformas legislativas como en los reclamos por fondos que está haciendo la Provincia.

Y es que, mientras tanto, el Gobierno está condicionando los acuerdos electorales de cara a 2027 al apoyo legislativo de los gobernadores aliados en la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, que incluye la eliminación de las PASO. Desde Casa Rosada advierten que los mandatarios provinciales que no acompañen esa iniciativa “no serán tenidos en cuenta para el armado”, aunque el mensaje aún no fue comunicado formalmente a los gobernadores.

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Entre los posibles aliados electorales, el oficialismo evalúa acuerdos con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y, potencialmente, Claudio Poggi (San Luis). Al mismo tiempo, descuenta presentar candidatos propios en todos los distritos donde gobierna el peronismo: La Pampa, La Rioja, Buenos Aires, Formosa y Tierra del Fuego.

Dentro del espacio libertario persisten diferencias sobre los criterios para negociar con las provincias. Mientras el sector de los Caputo apuesta por alianzas amplias que abarquen los planos legislativo, de gestión y electoral, Karina Milei prefiere acordar solo “con los que valga la pena”. Para seducir a los gobernadores sin eliminar las PASO, el oficialismo también estudia un esquema similar al de las “colectoras” que les permita anexar sus listas a las candidaturas nacionales.

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