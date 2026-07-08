El mar se calienta y los corales “huyen”, la evacuación ya comenzó en los Cayos de Florida ante un escenario que recuerda al récord de 2023

El aumento del calor en los océanos redefine los desafíos para la supervivencia de los arrecifes de coral (NOAA)

El aumento sostenido de la temperatura marina en los Cayos de Florida forzó a los equipos de restauración a realizar la evacuación de corales ante una amenaza inminente para la vida de estos organismos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta oficial por blanqueamiento, mientras los registros indican que el agua sigue igualando o superando el récord de calor de 2023.

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Esa ola previa dejó secuelas graves: dos especies clave fueron declaradas “funcionalmente extintas” y la situación actual puede agravar ese escenario.

La agencia estadounidense desempeña un papel clave en la vigilancia y gestión de los ecosistemas marinos (REUTERS/Marco Bello)

Alerta roja por blanqueamiento: las cifras y el contexto

La NOAA elevó a los Cayos de Florida a “nivel de alerta 1” por blanqueamiento coralino, lo que implica que una porción significativa de los corales comenzará a expulsar las algas simbióticas de las que dependen para alimentarse y protegerse de la radiación solar.

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De acuerdo con Miami Herald, aunque algunos corales pueden resistir algunas semanas sin estas algas, el riesgo de muerte crece rápidamente si el calor no se reduce.

Las mediciones actuales muestran que la temperatura del agua en el arrecife de Florida iguala o supera la marca de 2023, el año más cálido registrado.

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Ken Nedimyer, técnico de Reef Renewal USA, advirtió que la advertencia oficial “no refleja la magnitud real de la amenaza” y calificó la situación como “extrema”. Nedimyer sostuvo que “vamos camino de estar más calientes que en 2023”, un año que marcó un punto de quiebre para la supervivencia de los corales en la región.

Los episodios de blanqueamiento coralino reflejan el impacto directo del cambio climático sobre la biodiversidad marina (EFE/NOAA)

Maniobras de emergencia: traslado y protección de corales

Ante la alerta, los equipos de restauración implementaron sus planes de emergencia. La Coral Restoration Foundation (CRF) trasladó 246 corales de cuerno de alce y cuerno de ciervo a instalaciones en tierra para protegerlos del calor extremo.

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Además, la organización preparó ubicaciones alternativas y zonas de resguardo en aguas profundas, listas para su uso si las condiciones empeoran.

Phanor Montoya-Maya, gerente de programa de CRF, explicó al Miami Herald que “estos dispositivos adicionales ya están listos para activarse si el panorama lo exige”.

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Estas especies son indicadores fundamentales de la salud de los arrecifes en el Atlántico occidental (Center For Biological Diversity)

El mismo martes, el equipo de Reef Renewal USA embarcó hacia su vivero para rescatar 400 corales de las mismas especies.

Parte de estos ejemplares serán reubicados en viveros profundos y otra parte será trasladada a instalaciones especializadas en West Palm Beach y Tampa. Nedimyer anticipó que la próxima semana se intentará salvaguardar otro centenar de corales de mayor tamaño.

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La estrategia incluye dejar en el agua los corales más grandes, de hasta 45 pulgadas de ancho (unos 114 cm), porque los investigadores esperan que desoven en la primera semana de agosto.

El objetivo es recolectar el material reproductivo y llevarlo a tanques de laboratorio con aguas más frías, donde se busca obtener una nueva generación de corales que luego pueda ser replantada en el arrecife.

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Las técnicas de restauración incluyen el traslado de corales a entornos más estables dentro del océano (Reef Renewal USA)

Especies al borde y experiencia acumulada

Los corales que se intenta proteger pertenecen a las dos especies ya declaradas funcionalmente extintas en Florida: Acropora palmata (conocido como coral cuerno de alce) y Acropora cervicornis (coral cuerno de ciervo).

Nedimyer afirmó que estos ejemplares “están justo al borde de la extinción. Se sostienen de un hilo”. El técnico recordó que, durante 2023, a pesar del blanqueamiento total, algunos corales lograron reproducirse, lo que deja una última esperanza de obtener descendencia aun si las temperaturas siguen elevadas.

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Montoya-Maya, desde la CRF, subrayó que la ola de calor de 2023 permitió preparar una respuesta más efectiva para la crisis actual.

El directivo remarcó que “la experiencia de 17 años en restauración permitió salvar más de 17.000 colonias de 23 especies diferentes”, una cifra que demuestra la escala del esfuerzo y el aprendizaje acumulado tras las pérdidas sufridas.

La conservación coralina depende de la adaptación constante de estrategias y del conocimiento científico acumulado (Reef Builders)

Claves para entender la crisis del coral en Florida

El blanqueamiento coralino ocurre cuando el coral expulsa las algas que le aportan energía y color, generalmente a causa del estrés por altas temperaturas.

El arrecife de Florida es el tercero más grande del mundo y el único coralino de aguas continentales en Estados Unidos.

Las especies cuerno de alce y cuerno de ciervo , ahora consideradas funcionalmente extintas, son esenciales para la estructura y biodiversidad del arrecife.

El fenómeno El Niño puede reducir la frecuencia de huracanes pero suele elevar la temperatura de las aguas superficiales, agravando los episodios de blanqueamiento.

La restauración coralina en Florida depende en gran medida de viveros y técnicas de reproducción asistida, ya que la regeneración natural se ha vuelto insuficiente frente al ritmo de las pérdidas.

La interacción entre factores ambientales, biológicos y humanos condiciona el futuro de los ecosistemas coralinos (NOAA)

La situación en los Cayos de Florida representa una prueba crítica para los esfuerzos de conservación coralina. Las organizaciones reforzaron la vigilancia de las condiciones y mantienen listos sus recursos para actuar frente a cualquier agravamiento.

Nedimyer consideró que esta temporada podría ser “el último suspiro” para varias colonias, mientras que Montoya-Maya insistió en que cada oportunidad cuenta para preservar la diversidad biológica del arrecife.

La emergencia pone a prueba tanto la resiliencia de los corales como la capacidad de respuesta de los equipos de restauración, que buscan mantener vivas especies amenazadas en un escenario marcado por el cambio climático y las temperaturas récord.