Daniel Muñoz es el nuevo embajador de Chery Colombia

La marca busca aprovechar la conexión de los colombianos con el fútbol para construir una relación más cercana con los consumidores mediante esta alianza con Daniel Muñoz. (Chery)

Mientras concentra su atención en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, Daniel Muñoz suma un nuevo reto a su carrera.

El lateral colombiano fue presentado como nuevo embajador de Chery Colombia, una alianza con la que la marca automotriz busca fortalecer su posicionamiento en el país y acercarse a los consumidores a través de una de las figuras más reconocidas del fútbol nacional.

La vinculación llega en un momento clave para ambas partes. Por un lado, Muñoz atraviesa uno de los mejores capítulos de su carrera deportiva, consolidado como pieza fundamental de la Selección Colombia y reciente campeón de la Conference League con el Crystal Palace.

Chery Colombia explicó que eligió a Daniel Muñoz como embajador por valores compartidos como la disciplina, la perseverancia y la superación de desafíos. (Chery)

Por otro lado, Chery avanza en su estrategia de expansión en Colombia, impulsada por el crecimiento de la movilidad electrificada y el interés de los consumidores por nuevas alternativas de transporte.

Alianza entre Chery y Daniel Muñoz en un momento clave

Según la compañía, la elección del futbolista como embajador responde a valores compartidos como la disciplina, la perseverancia y la capacidad de superar desafíos para alcanzar objetivos cada vez más ambiciosos.

“Daniel se ha convertido en un referente para millones de colombianos gracias a una historia construida con trabajo, pasión y compromiso. Su trayectoria demuestra que los grandes sueños pueden convertirse en grandes logros cuando existe constancia y determinación", afirmó Paola Vivas, directora de Mercadeo de Chery Colombia.

El lateral de la Selección Colombia asume el rol de embajador de Chery Colombia mientras mantiene su foco en la ruta al Mundial de 2026. (Chery)

La directiva agregó que en el jugador ven una figura capaz de inspirar a nuevas generaciones. “En Chery Colombia nos sentimos orgullosos de contar con él para acompañar esta nueva etapa de crecimiento de la marca e inspirar a más personas a creer en sus metas y trabajar para alcanzarlas”, señaló.

La alianza se consolida en un momento de alta conexión de los colombianos con el fútbol, una pasión que trasciende generaciones y que encuentra en Muñoz a uno de sus principales referentes. A través de esta colaboración, la marca busca construir una relación más cercana con los consumidores mediante una narrativa asociada al esfuerzo, la superación personal y el orgullo de representar al país.

Por su parte, Muñoz destacó la afinidad entre su historia personal y la visión de la compañía: “Me emociona unirme a Chery porque compartimos esa visión de creer en el trabajo constante y en la importancia de seguir adelante en cada etapa del camino”.

Según Fenalco, Chery se ubicó entre las tres marcas con más matrículas de vehículos electrificados entre enero y mayo, con 1.218 unidades registradas en Colombia. (Chery)

Crecimiento de Chery en el mercado colombiano

La llegada de Muñoz coincide con resultados positivos para la marca. El informe más reciente de Fenalco ubica a Chery entre las tres marcas con mayor número de matrículas de vehículos electrificados entre enero y mayo, con 1.218 unidades registradas.

Además, la marca se mantuvo dentro del top 10 de ventas de vehículos híbridos durante mayo, consolidando su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento de la industria automotriz nacional.

Respaldada por el Grupo Vardí, la compañía continúa fortaleciendo su portafolio de nuevas energías con una apuesta enfocada en innovación, tecnología y alternativas de transporte alineadas con las tendencias del mercado colombiano.