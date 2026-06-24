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Honduras: recuperan segundo cuerpo tras derrumbe en bodegas

Equipos de rescate localizaron este miércoles el cuerpo sin vida de un segundo trabajador atrapado bajo los escombros

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El video documenta la respuesta a una emergencia en un sitio con escombros. Múltiples equipos de rescate y miembros de la policía militar, identificados con uniformes y equipos de protección como cascos y chalecos, trabajan en un terreno rocoso y desordenado. Se observa la manipulación de una camilla naranja en medio de restos de metal, roca y papeles dispersos. Esta filmación es una cobertura de evento que muestra esfuerzos de búsqueda y rescate tras un colapso estructural.

Las labores de búsqueda en Honduras dejaron este miércoles una segunda víctima mortal por el derrumbe que sepultó parcialmente una bodega. El Cuerpo de Bomberos confirmó la recuperación del cuerpo de un hombre identificado preliminarmente por sus familiares como Félix Núñez, mientras continúa la búsqueda de una tercera afectada.

Núñez se desempeñaba como administrador de la empresa propietaria de las instalaciones afectadas por el deslizamiento.

El cuerpo fue localizado luego de varias búsquedas en la que participaron rescatistas, personal de emergencia y operadores de maquinaria pesada, que permanecen en la zona desde que ocurrió la tragedia.

De acuerdo con las autoridades de socorro, el cuerpo fue localizado a distancia del punto donde previamente había sido encontrada la primera víctima, Claudia Suyapa Garay.

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Equipos de rescate y militares trabajan en la remoción de escombros tras un colapso estructural. Múltiples personas con uniformes, cascos y chalecos reflectantes naranjas, algunos con la inscripción 'RESCATE' y 'HONDURAS', movilizan una camilla naranja con una persona cubierta. La operación se desarrolla en una zona con grandes cantidades de tierra y restos de construcción, y posteriormente en una superficie pavimentada junto a edificios. Se observa el traslado de la camilla por diversos grupos de personal de emergencia.

Proceso de extracción

Tras ubicar el cuerpo, los equipos de rescate realizaron maniobras para extraerlo de forma segura entre los escombros. Luego fue entregado a funcionarios del Ministerio Público para el inicio de los procedimientos forenses y legales.

Con este hallazgo, la cifra de fallecidos por el derrumbe asciende a dos personas. Las autoridades mantienen la búsqueda de Karen Godoy, cuya ubicación sigue siendo desconocida.

Los organismos de emergencia señalaron que las labores continuarán de manera ininterrumpida hasta agotar todas las posibilidades de localización. Para eso, reforzaron los equipos de trabajo con maquinaria especializada para remover tierra y materiales pesados que dificultan el acceso a determinadas áreas.

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Las condiciones del operativo

La operación representa un desafío para los rescatistas por las condiciones del terreno. En varios sectores persiste el riesgo de nuevos desplazamientos de tierra, por lo que las tareas se ejecutan con cautela para evitar poner en peligro a quienes participan en el operativo.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de socorristas del cuerpo de bomberos de Honduras retomaron las labores de excavación y rastreo para encontrar indicios sobre el paradero de la persona desaparecida. Las acciones incluyen inspecciones manuales en puntos estratégicos, remoción controlada de escombros y monitoreo permanente de la estabilidad del terreno.

El derrumbe ocurrió cuando una gran cantidad de tierra cedió y cayó sobre la bodega, atrapando a varias personas que se encontraban en el lugar realizando actividades laborales.

El derrumbe deja una fallecida y mantiene a dos personas desaparecidas tras más de 24 horas
Las autoridades amplían la búsqueda en el Anillo Periférico por una posible cuarta víctima

La investigación sobre el derrumbe

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del derrumbe. Los análisis buscan determinar qué factores pudieron contribuir al colapso y si existían condiciones de vulnerabilidad en el terreno o en la infraestructura afectada.

Expertos en gestión de riesgos señalaron que este tipo de incidentes suele estar asociado a múltiples factores, entre ellos la saturación de los suelos, modificaciones en el terreno, condiciones climáticas adversas o problemas estructurales que aumentan la susceptibilidad a los deslizamientos.

Por el momento, las autoridades no emitieron conclusiones definitivas sobre las causas del derrumbe e indicaron que será necesario completar las inspecciones técnicas para establecer responsabilidades o recomendaciones.

El principal objetivo de los equipos de emergencia sigue siendo localizar a la persona desaparecida y dar respuestas a sus familiares. El Cuerpo de Bomberos reiteró que las operaciones no serán suspendidas mientras exista la posibilidad de encontrar a la víctima.

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