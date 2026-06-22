Plataforma de innovación abierta de Misión 3 debuta con soluciones para desafíos municipales

Foto: Difusión

El Reto INNOVA Miraflores 2026 reconoció a nueve equipos ganadores por el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a responder desafíos concretos del distrito, en una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Miraflores en articulación con Misión 3 – Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad César Vallejo (UCV) y E-quipu.

La premiación se realizó durante la inauguración del Hub de Innovación Miraflores, un espacio orientado a impulsar el emprendimiento mediante mentorías, capacitación y articulación con actores del ecosistema.

Según informaron los organizadores, las propuestas destacaron por su potencial de impacto, viabilidad y capacidad de respuesta a necesidades específicas en ámbitos como la gestión urbana y los servicios ciudadanos.

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“El desarrollo de este primer reto a través de nuestra plataforma confirma que la innovación abierta es una herramienta efectiva para acercar el talento emprendedor a las necesidades reales de las instituciones y generar soluciones con potencial de impacto”, señaló Javier Salinas Malaspina, director de Misión 3.

Innovación abierta y colaboración interinstitucional

El programa marcó un hito para Misión 3 al convertirse en el primer desafío gestionado a través de su Plataforma de Innovación Abierta, un espacio diseñado para conectar organizaciones públicas y privadas con emprendedores capaces de generar soluciones a problemáticas concretas.

De acuerdo con las instituciones participantes, la experiencia permitió validar una metodología basada en la articulación entre academia, sector público y emprendimiento, orientada a identificar propuestas con potencial de implementación y generar impacto en la ciudadanía.

En esa línea, Salinas destacó que este tipo de iniciativas evidencia el valor de integrar conocimiento académico, capacidad emprendedora e innovación aplicada para responder a desafíos sociales.

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Proyección de nuevos desafíos

Tras el cierre del Reto INNOVA Miraflores 2026, Misión 3 proyecta la apertura de nuevos desafíos de innovación abierta, con el objetivo de seguir conectando talento emprendedor con organizaciones interesadas en innovar, validar soluciones y generar impacto sostenible en distintos sectores.

Misión 3 es la plataforma de emprendimiento e innovación de la Universidad César Vallejo, que impulsa programas de formación, incubación, aceleración e innovación abierta. Su objetivo es articular a la academia, el sector público, las empresas y el ecosistema emprendedor para generar soluciones de impacto.