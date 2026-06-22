Formación médica con enfoque internacional: universidad peruana desarrolla jornadas académicas para fortalecer la educación en salud

Foto: Difusión

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) informó que viene fortaleciendo la formación académica de los estudiantes y docentes de su Facultad de Medicina a través de experiencias de aprendizaje con enfoque internacional, orientadas a incorporar metodologías innovadoras y buenas prácticas en educación médica.

Como parte de esta iniciativa, la UTP desarrolló jornadas académicas dirigidas a su comunidad universitaria, en las que, según indicó la institución, se abordaron temas clave para la formación de futuros profesionales de la salud. Estas sesiones contaron con la participación del Dr. Jeremy Richards, profesor asistente de Harvard Medical School, quien compartió conocimientos y experiencias vinculadas con los fundamentos de la educación médica.

UTP desarrolla jornadas académicas para fortalecer la educación en salud. Video: Difusión

El rector de la UTP, Jonathan Golergant, señaló que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la formación médica en el país y permite acercar a la comunidad universitaria a prácticas académicas de alto nivel. “Estas iniciativas son fundamentales para fortalecer la Facultad de Medicina de UTP y, al mismo tiempo, son muy importantes porque permiten que alumnos y docentes se expongan a algunas de las prácticas médicas más modernas y relevantes que se desarrollan actualmente en el mundo”, afirmó.

Capacitaciones para docentes y estudiantes

Durante tres jornadas con docentes de la Facultad de Medicina de la UTP, el Dr. Richards abordó temas como metodologías innovadoras de enseñanza, aprendizaje basado en problemas, inteligencia artificial aplicada a la educación médica y tecnologías inmersivas para la formación de futuros profesionales de la salud. Además, lideró sesiones prácticas con estudiantes centradas en el análisis y diagnóstico de casos clínicos.

En ese contexto, el Dr. Jeremy Richards destacó la visión formativa que impulsa la Facultad de Medicina de la UTP. “Me ha impresionado la comunidad que han desarrollado y el enfoque en formar a los médicos del futuro de una manera humana, profesional y eficaz”, sostuvo.

Foto: Difusión

Experiencias de participantes

Los estudiantes y docentes de la UTP también valoraron el impacto de estas jornadas. “Este tipo de experiencias representa una gran oportunidad para ampliar conocimientos y generar conexiones internacionales”, comentó Sayuri Melgarejo, estudiante de la Facultad de Medicina de la UTP.

Por su parte, el Dr. Walter Cáceres, docente de la Facultad de Medicina de la UTP, resaltó el valor de este intercambio académico. “Permitirá incorporar nuevas metodologías y herramientas aplicadas a la enseñanza médica en beneficio de los estudiantes y de la salud de la población peruana”, indicó.

Foto: Difusión

Formación de la próxima generación de médicos

La UTP informó que, además de estas jornadas presenciales con especialistas de Harvard Medical School, los docentes, estudiantes y el equipo académico participan en iniciativas de formación internacional. Asimismo, precisó que los alumnos más destacados de Medicina pueden acceder a un programa académico de inmersión médica en Harvard Medical School (Boston), que incluye simulaciones clínicas, trabajo de laboratorio y contacto con profesionales de la salud.

Del mismo modo, la institución indicó que los estudiantes tienen la posibilidad de llevar cursos de ciencias básicas —como Fisiología, Genética, Bioquímica, Inmunología y Farmacología— a través de la plataforma Harvard Medical School Online Learning.