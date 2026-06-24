60% de los casos de neumonía atendidos en El Salvador son menores de nueve años

Las enfermedades respiratorias en El Salvador mantienen bajo vigilancia del MINSAL los casos de IRAS y los cuadros que avanzan hacia la neumonía. (Centro Médico ABC)

Las enfermedades respiratorias han impactado de forma significativa en El Salvador durante los últimos meses. Las autoridades de salud mantienen una vigilancia constante sobre los casos detectados de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y sobre los cuadros graves que avanzan hacia la neumonía. Esta última ha generado más de 4,000 atenciones a nivel nacional, de las cuales el 60% corresponde a niños menores de nueve años.

Hasta la Semana Epidemiológica 23, que abarca del 7 al 13 de junio, el Ministerio de Salud (MINSAL) reporta un promedio semanal superior a 30,000 casos de IRAS. Los datos oficiales muestran una leve disminución en las últimas tres semanas.

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En paralelo, las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) han mantenido un promedio de 150 atenciones semanales, sumando un total de 3,703 casos en lo que va del año en todo el país.

Actualmente, el MINSAL registra una concentración de casos de IRAS en 13 de los 44 municipios ubicados en la zona central y oriental, clasificados como de “moderada afectación”. A pesar de este panorama, los registros oficiales indican que la enfermedad permanece bajo control.

El MINSAL reportó hasta la Semana Epidemiológica 23 un promedio semanal superior a 30,000 casos de IRAS, con una leve disminución en las últimas tres semanas. (Freepik)

Una Infección Respiratoria Aguda mal tratada, como un resfriado severo o una gripe, puede extenderse hacia los pulmones y convertirse en neumonía. Esto ocurre por dos razones: cuando la infección se propaga, los virus o bacterias avanzan desde las vías respiratorias superiores (nariz y garganta) hasta el tracto inferior (bronquios y alvéolos). También puede presentarse por una infección bacteriana, cuando el sistema inmunitario debilitado por la infección original permite que bacterias oportunistas lleguen hasta los pulmones.

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El médico especialista en infectología Ernesto Navarro Marín señaló que “durante el periodo de lluvias hay un aumento en las enfermedades respiratorias y diarreicas siempre aumentan”, por lo que insistió a los padres de familia en la importancia de completar el esquema de vacunación de los menores para evitar cuadros graves de las enfermedades que se encuentran bajo vigilancia activa, durante su participación en una entrevista de televisión.

En caso de presentar síntomas gripales, el especialista resaltó la importancia de “mantener distancia, el uso de las mascarillas, siguen funcionando precisamente para la prevención de estas enfermedades, tener la mascarilla, tanto el que adolece la enfermedad como los contactos.”

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Las IRAG suman 3,703 casos en lo que va del año en El Salvador y registran un promedio de 150 atenciones semanales. (Foto archivo Infobae)

60% de los casos de neumonía son niños

El panorama específico de las neumonías muestra una variación relevante. Según los datos oficiales del MINSAL, la enfermedad sigue controlada, pero ya se han atendido 4,417 casos a nivel nacional. Al menos 11 municipios se encuentran en “moderada afectación” y otros 25 están clasificados con “leve afectación”.

La última actualización del Boletín Epidemiológico indica que el grupo más afectado son los niños menores de nueve años, con 2,624 casos registrados, lo que representa el 60% de las atenciones brindadas por las autoridades de salud a nivel nacional.

Aproximadamente 159 personas habrían perdido la vida a causa de la neumonía en El Salvador, aunque el reporte no brinda este dato, especifica que la enfermedad tiene una letalidad del 3.60% según datos oficiales.

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Una Infección Respiratoria Aguda mal tratada puede convertirse en neumonía cuando virus o bacterias avanzan desde la nariz y la garganta hasta los pulmones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de la neumonía

La neumonía puede manifestarse con síntomas similares tanto en su forma vírica como bacteriana, aunque las infecciones víricas suelen presentar una mayor diversidad de señales. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Respiración rápida o con dificultad

Tos

Fiebre

Escalofríos

Pérdida de apetito

Sibilancia (silbido agudo al respirar, más habitual en infecciones víricas)

En los casos graves, los niños pueden presentar tiraje subcostal, que es la retracción de la parte inferior del tórax durante la inspiración. En lactantes, la neumonía puede provocar incapacidad para alimentarse, pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones.

La neumonía presenta síntomas como tos, fiebre y dificultad para respirar, y el riesgo aumenta con desnutrición, VIH, sarampión, hacinamiento y humo en el hogar. (Freepik)

Factores de riesgo

Aunque la mayoría de los niños sanos logra superar la infección gracias a sus defensas naturales, aquellos con sistemas inmunitarios debilitados enfrentan un mayor riesgo. La malnutrición o desnutrición, especialmente en los lactantes que no reciben alimentación exclusiva con leche materna, aumenta la vulnerabilidad ante la enfermedad.

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La presencia previa de enfermedades como sarampión o infección por VIH, incluso sin síntomas, también incrementa el riesgo. Además, factores ambientales como la contaminación del aire interior por el uso de biomasa para cocinar o calentar, el hacinamiento en el hogar y el consumo de tabaco por parte de los padres aumentan la susceptibilidad de los niños a desarrollar neumonía.