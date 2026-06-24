Nicaragua

La visita de funcionarios chinos y militares a Kukumine, norte de Nicaragua, reaviva la presión por proyectos extractivos de oro sin consulta

El video difundido por habitantes muestra a representantes de Recursos Naturales, el Ejército, operadores políticos y ciudadanos chinos pidiendo ubicar sitios para muestreos geológicos, con promesas de obras e ingresos por oro

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Durante una visita reciente a la zona, captada en video y difundida por habitantes locales, se observó a representantes de la Secretaría de Recursos Naturales, miembros del Ejército de Nicaragua, operadores políticos y ciudadanos de origen chino. (Captura de pantalla de 100% Noticias)
Durante una visita reciente a la zona, captada en video y difundida por habitantes locales, se observó a representantes de la Secretaría de Recursos Naturales, miembros del Ejército de Nicaragua, operadores políticos y ciudadanos de origen chino. (Captura de pantalla de 100% Noticias)

La expansión de concesiones mineras vinculadas a empresas chinas ha superado los 1.3 millones de hectáreas en Nicaragua, según denunció el ambientalista Amaru Ruiz.

Las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte, concretamente en el territorio miskitu de Kukumine, afrontan la presión de aceptar proyectos extractivos sin consulta previa.

Durante una visita reciente a la zona, captada en video y difundida por habitantes locales, se observó a representantes de la Secretaría de Recursos Naturales, miembros del Ejército de Nicaragua, operadores políticos y ciudadanos de origen chino.

Este video presenta, subtitulado por la Revista Indígena Centroamericana Prâhaku, se expuso el objetivo de los visitantes era recolectar muestras y enviarlas a laboratorios para su análisis. Los funcionarios presentes prometieron posibles beneficios, como mejoras en infraestructura y la oportunidad de comercializar oro. Además, reconocieron de manera explícita la intención de que empresas chinas participen en la futura explotación minera.

El grupo solicitó a los comunitarios identificar puntos para la toma de muestras geológicas, argumentando que los estudios permitirían evaluar el potencial minero del área.

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Evaluación de los intereses mineros en territorios indígenas

En la grabación, subtitulada por la Revista Indígena Centroamericana Prâhaku, se expuso el objetivo de recolectar muestras y enviarlas a laboratorios para su análisis.

Los funcionarios presentes prometieron posibles beneficios, como mejoras en infraestructura y la oportunidad de comercializar oro. Además, reconocieron de manera explícita la intención de que empresas chinas participen en la futura explotación minera.

Entre las frases transmitidas a la asamblea local, una resaltó el enfoque de los visitantes: “Ustedes tienen la riqueza, pero ellos tienen el dinero”. Esta declaración resume la postura de quienes promueven el desarrollo minero en la región.

Temores y cuestionamientos de las comunidades indígenas

El ambientalista Amaru Ruiz advirtió que el material audiovisual demuestra la colaboración de instituciones estatales para facilitar el ingreso de compañías mineras en los territorios indígenas.

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Ruiz sostuvo ante el periódico 100% Noticias que los funcionarios del Consejo Regional actúan como promotores de la actividad minera y, en la práctica, como representantes de los intereses empresariales extranjeros.

Ruiz subrayó la inquietud que genera la presencia militar durante estas visitas. Según su análisis, “el Estado debería estar protegiendo a las comunidades frente a los intereses empresariales y frente a la falta de consulta libre, previa e informada”.

En el video se observa a ciudadanos asiáticos escoltados por miembros del Ejército. Fotografía retomada de periódico Artículo 66.
En el video se observa a ciudadanos asiáticos escoltados por miembros del Ejército. Fotografía retomada de periódico Artículo 66.

El registro en video también recoge el malestar entre los habitantes, quienes temen que los nuevos actores empresariales desplacen a la minería artesanal, fuente histórica de sustento local. Ruiz agregó que los reclamos sobre invasiones de colonos fueron ignorados por los funcionarios, quienes desviaron la conversación.

Incertidumbre sobre el estado legal de las concesiones

El ambientalista precisó que no existe claridad sobre la situación legal de la empresa involucrada en Kukumine. De acuerdo con sus declaraciones, no se sabe si la compañía está apenas solicitando el lote o si ya fue otorgado sin que las comunidades lo sepan. La ausencia de información oficial incrementa la incertidumbre entre los habitantes.

Desde 2021, la organización de Ruiz ha contabilizado el crecimiento constante de concesiones mineras, alcanzando la cifra de más de 1.3 millones de hectáreas otorgadas a empresas vinculadas a capital chino. El ambientalista advirtió que la tendencia continúa al alza, con nuevas autorizaciones registradas de forma periódica.

El avance de inversionistas extranjeros en territorios indígenas y la ampliación de las áreas concesionadas mantienen abiertos los interrogantes sobre la consulta comunitaria, el uso de los recursos naturales y los eventuales beneficios para las poblaciones de la Costa Caribe nicaragüense.

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