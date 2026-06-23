Deepal S05 recorrerá Europa: así se pone a prueba el híbrido enchufable más vendido de Colombia

La ruta europea del Deepal S05 hace parte de las primeras acciones de la alianza global entre Changan Automobile y la Federación Portuguesa de Fútbol rumbo al Mundial de la FIFA 2026. (Deepal)

Del liderazgo en ventas en Colombia a las carreteras de Europa. El Deepal S05, que hoy encabeza el segmento de híbridos enchufables en el país, inició un recorrido de más de 1.000 kilómetros entre Lisboa, Madrid y Turín para poner a prueba las capacidades que lo han convertido en uno de los protagonistas de la movilidad electrificada.

La travesía, denominada “Os Navegadores”, conectará las tres ciudades como parte de una iniciativa impulsada por Changan Automobile. Durante el recorrido, el vehículo enfrentará diferentes escenarios, desde trayectos urbanos hasta autopistas y carreteras interurbanas, con el objetivo de evaluar aspectos como autonomía, eficiencia energética, confort y adaptabilidad en distintas condiciones geográficas y climáticas.

La ruta hace parte de las primeras acciones derivadas de la alianza global entre Changan Automobile y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), una colaboración que busca conectar innovación, rendimiento y visión de largo plazo en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Deepal S05 está disponible en versión REEV y en versión 100 % eléctrica para responder a diferentes necesidades de movilidad y hábitos de uso. (Deepal)

El híbrido enchufable más vendido de Colombia

La participación del Deepal S05 en esta prueba internacional coincide con un momento destacado para el modelo en el mercado colombiano. Desde su lanzamiento comercial, el 31 de agosto de 2025, acumula 856 unidades entregadas y se consolidó como el híbrido enchufable más vendido del país, de acuerdo con los resultados de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Su desempeño ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento de Deepal en Colombia. Actualmente, la marca se posiciona como la tercera marca china líder en ventas de vehículos particulares en el país y se acerca a las 3.000 unidades comercializadas desde su llegada al mercado colombiano.

De hecho, durante mayo de 2026, el Deepal S05 MAX volvió a liderar las matrículas dentro del portafolio de la marca con un total de 202 registros, reflejando el creciente interés de los consumidores por tecnologías que combinan eficiencia, autonomía y conectividad.

En mayo de 2026, el Deepal S05 MAX lideró las matrículas del portafolio de la marca con 202 registros en Colombia. (Deepal)

Tecnología para diferentes necesidades de movilidad

Parte del crecimiento del modelo responde a una estrategia enfocada en ofrecer distintas alternativas de electrificación. El Deepal S05 está disponible en versión REEV (Range Extended Electric Vehicle) y en versión 100 % eléctrica, lo que permite adaptarse a diferentes hábitos de uso y necesidades de desplazamiento.

La marca ha sido además una de las impulsoras de la tecnología de rango extendido enchufable (REEV) en Colombia, una alternativa que combina la experiencia de conducción eléctrica con una mayor autonomía para recorridos de larga distancia.

Según la compañía, este tipo de soluciones ha contribuido a acercar la movilidad electrificada a más usuarios y a acelerar la adopción de nuevas tecnologías dentro del mercado automotor nacional.

La ruta europea del Deepal S05 hace parte de las primeras acciones de la alianza global entre Changan Automobile y la Federación Portuguesa de Fútbol rumbo al Mundial de la FIFA 2026. (Deepal)

Una prueba para demostrar su desempeño

La participación del Deepal S05 en esta ruta europea busca precisamente poner a prueba las capacidades que han impulsado su crecimiento comercial en Colombia. Durante más de 1.000 kilómetros de recorrido, el vehículo será evaluado en aspectos como eficiencia energética, autonomía, conectividad, confort y versatilidad frente a diferentes escenarios de conducción.

“Que el Deepal S05 sea hoy el híbrido enchufable más vendido de Colombia confirma que los usuarios están encontrando en esta tecnología una alternativa real para avanzar hacia una movilidad más eficiente”, señaló Juan Carlos López, Gerente General de Deepal y Changan en Colombia.

El directivo agregó que “su participación en esta travesía europea es una demostración de las capacidades que han convertido al modelo en un referente del segmento tanto a nivel global como local"

Mientras avanza entre Lisboa, Madrid y Turín, el Deepal S05 no solo representa la apuesta global de Changan por la movilidad inteligente, sino también uno de los modelos que ha ganado protagonismo dentro del proceso de electrificación que vive actualmente el mercado automotor colombiano.