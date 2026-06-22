Avanza la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas: así va la obra entre Cali y Jamundí

La segunda calzada de la Avenida Cañasgordas registra un avance cercano al 57%, por encima de la meta prevista del 27% para esta etapa. (Gobernación del Valle)

La construcción de la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas, uno de los corredores más transitados entre Cali y Jamundí, registra un avance cercano al 57%. Este porcentaje supera ampliamente la meta prevista de 27% para esta etapa, según información oficial.

La intervención, ejecutada por la Gobernación del Valle del Cauca con el apoyo de la Alcaldía de Cali, busca responder a las necesidades de movilidad de una vía por la que transitan más de 360 mil personas cada día.

El proyecto contempla la ampliación de 6,1 kilómetros entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara, con dos nuevos carriles de 3,65 metros de ancho, una ciclorruta bidireccional, andenes peatonales, iluminación, puentes y obras complementarias.

La segunda calzada de la Avenida Cañasgordas podría reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. (Gobernación del Valle)

La expectativa es que, una vez finalizada, la obra permita reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí, un beneficio que impactaría a miles de personas que utilizan diariamente este corredor para movilizarse entre sus hogares, lugares de trabajo y centros educativos.

Para la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcance del proyecto trasciende la construcción de nueva infraestructura. “No estamos hablando únicamente de construir una nueva calzada, estamos hablando de que miles de personas puedan recuperar tiempo, llegar más temprano a sus hogares y movilizarse de manera más segura”, afirmó.

Progreso de la obra Avenida Cañasgordas

El ritmo de construcción ha sorprendido a comerciantes y residentes de la zona, quienes inicialmente tenían dudas sobre posibles demoras. Gabriel Viña Gastaca, comerciante del sector, afirmó que la obra “responde a una necesidad generada por el crecimiento de la zona” y valoró la organización de los trabajos: “La gente está sorprendida de lo rápido que va todo. Estamos acostumbrados a obras eternas, pero aquí vemos organización y cumplimiento”.

El proyecto contempla la ampliación de 6,1 kilómetros entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara con nuevos carriles, andenes, iluminación, puentes y obras complementarias. (Gobernación del Valle)

Por su parte, Luz Mila Montesino, también comerciante, resaltó que la intervención trae “progreso para todos”, beneficiando tanto a residentes como a emprendedores y deportistas que utilizan la avenida.

Infraestructura para peatones y ciclistas

La intervención también busca mejorar las condiciones para peatones y ciclistas. Además de los nuevos carriles, incorpora una ciclorruta bidireccional de 6,1 kilómetros y 2,5 metros de ancho, así como espacios peatonales que permitirán una circulación más organizada para quienes utilizan medios alternativos de transporte.

Henry García, ciclista habitual de la zona, destaca que contar con un espacio exclusivo representa un cambio importante para quienes recorren frecuentemente este tramo. “Vamos a tener un carril exclusivo para nosotros. Eso significa más seguridad y tranquilidad”, comentó.

De acuerdo con lo informado, a estos elementos se suma un componente ambiental que contempla la siembra de más de 5.600 árboles, la recuperación de zonas de guadual y la construcción de pasos de fauna para proteger especies silvestres presentes en el corredor.

La ejecución de la obra cuenta con veeduría ciudadana y la información sobre avance, contratos y seguimiento puede consultarse en la plataforma Valle Transparente. (Gobernación del Valle)

La ejecución del proyecto también cuenta con seguimiento ciudadano. Antes del inicio de las obras se realizaron espacios de socialización con residentes, comerciantes y líderes del sector, proceso que dio origen a una veeduría ciudadana que actualmente acompaña el desarrollo de los trabajos.

“Hemos participado en reuniones constantes y vemos un avance superior al esperado”, afirmó José Javier Pabón, vicepresidente de la veeduría.

Los ciudadanos pueden consultar información relacionada con el avance, los contratos y el seguimiento de la obra a través de la plataforma Valle Transparente.

Mientras continúan los trabajos, la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas avanza sobre uno de los principales accesos al sur del Valle del Cauca, una intervención con la que la Gobernación del Valle busca responder al crecimiento de la zona y a las necesidades de movilidad de quienes recorren diariamente esta vía.

Ejecución de la obra. (Gobernación del Valle)