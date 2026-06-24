El Salvador

El Salvador: Fiscalía presenta alegatos finales por 118 crímenes y acusa a la MS-13 de incinerar cuerpos y usar cementerios clandestinos en La Libertad

El Ministerio Público pidió un fallo condenatorio contra 485 presuntos cabecillas por homicidios y desapariciones en ese departamento, dentro de una causa que documenta 131 víctimas y expone la operación jerárquica de la estructura criminal

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Los alegatos finales por 118 casos de homicidios y desapariciones atribuidos a la MS-13 en La Libertad concluyeron ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. (Foto: Secretaría de Prensa).
Los alegatos finales por 118 casos de homicidios y desapariciones atribuidos a la MS-13 en La Libertad concluyeron ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. (Foto: Secretaría de Prensa).

Concluyeron los alegatos finales correspondientes a ciento dieciocho casos de homicidios y desapariciones atribuidos a la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el departamento de La Libertad. El fiscal del caso sostuvo que el Ministerio Público expuso pruebas ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, señalando la responsabilidad de 485 cabecillas en delitos cometidos bajo la dirección de ranfleros históricos, internos y externos, así como corredores de programa.

La acusación abarca crímenes perpetrados por las clicas de los programas Libertad, Delicias y Puerto de La Libertad, con víctimas entre las que se encuentran menores de edad, adultos mayores y la futbolista Jimena Granados. Muchas de estas personas aún no han sido localizadas.

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Estructura criminal y responsables

Durante la jornada, la Fiscalía presentó los argumentos finales relativos a los delitos cometidos en La Libertad. El fiscal detalló que los responsables pertenecen a distintas jerarquías dentro de la MS-13, incluyendo líderes históricos y operativos tanto en libertad como en prisión.

La Fiscalía sostuvo que 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha participaron en delitos dirigidos por ranfleros históricos, internos y externos, junto con corredores de programa. (Foto: FGR)
La Fiscalía sostuvo que 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha participaron en delitos dirigidos por ranfleros históricos, internos y externos, junto con corredores de programa. (Foto: FGR)

El fiscal describió la organización interna de la Mara Salvatrucha en la zona central. Explicó que la estructura operaba bajo un esquema de corporativo criminal, integrado por ranfleros históricos, ranfleros de penal, ranfleros en libertad y corredores de programa, con presencia tanto dentro como fuera de los centros penales.

Los programas Libertad, Delicias y Puerto de La Libertad fueron identificados como los principales núcleos de ejecución de órdenes y coordinación de homicidios y desapariciones.

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Víctimas y métodos de ocultamiento

La acusación documenta ciento treinta y una víctimas. El fiscal indicó que la mayoría correspondía a civiles, entre los que se encuentran menores de edad y adultos mayores. Añadió que muchas de estas personas aún no han sido localizadas.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la existencia de cementerios clandestinos utilizados por la MS-13 en La Libertad. El fiscal relató que las investigaciones permitieron localizar diversos lugares donde la estructura inhumó ilegalmente los cuerpos de sus víctimas.

La Fiscalía documentó 131 víctimas en los casos atribuidos a la Mara Salvatrucha, entre ellas menores de edad, adultos mayores y la futbolista Jimena Granados. (Foto: FGR)
La Fiscalía documentó 131 víctimas en los casos atribuidos a la Mara Salvatrucha, entre ellas menores de edad, adultos mayores y la futbolista Jimena Granados. (Foto: FGR)

Afirmó: “Hemos logrado encontrar en el territorio, en varios de los cementerios que en ese departamento tenía la Mara Salvatrucha, cementerios clandestinos, en donde se han logrado ubicar víctimas de esta estructura criminal cuyos cuerpos fueron inhumados ilegalmente”.

La Fiscalía expuso que la MS-13 incineraba cuerpos y dispersaba cenizas para dificultar la localización de las víctimas y borrar evidencia. Esta práctica fue documentada en varios de los casos presentados ante el tribunal.

Avance del proceso judicial

El fiscal indicó que la FGR presentó ante el juez primero las pruebas y razones jurídicas por las cuales solicita un fallo condenatorio en concurso real por los delitos de desaparición de personas y homicidio. La argumentación se basó en la gravedad de los hechos y las responsabilidades individuales identificadas.

Hasta el momento, ya se han presentado más de doscientos cuarenta casos en sus fases de alegatos finales. El fiscal adelantó que este martes continuará la exposición, enfocándose en los hechos ocurridos en la zona metropolitana.

La Fiscalía expuso que la Mara Salvatrucha incineraba cuerpos y dispersaba cenizas para dificultar la localización de víctimas y borrar evidencia. (Foto: FGR)
La Fiscalía expuso que la Mara Salvatrucha incineraba cuerpos y dispersaba cenizas para dificultar la localización de víctimas y borrar evidencia. (Foto: FGR)

Este proceso es considerado uno de los más amplios contra estructuras criminales en El Salvador.

El fiscal explicó que la estructura procesada se compone de ranfleros históricos, internos y corredores de programa, quienes coordinaban acciones delictivas desde centros penitenciarios y en libertad. Esta red jerárquica permitió a la organización mantener operaciones en diferentes municipios y ejecutar los crímenes por los que hoy son procesados.

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