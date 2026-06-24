Guatemala

Los gremios empresariales en Guatemala advierten que los productos adulterados ponen en riesgo cosechas y la economía rural

La expansión de fertilizantes, semillas y plaguicidas apócrifos, según las organizaciones, puede derivar en rendimientos menores, pérdidas directas y afectaciones al abastecimiento alimentario, al comprometer insumos clave para cada ciclo agrícola

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Infografía sobre insumos agrícolas con cultivos, sacos de fertilizantes, semillas, pesticidas. Muestra familias rurales, mercado, mapa de Guatemala y símbolos de control.
Una infografía detalla cómo los insumos agrícolas falsificados ponen en riesgo las cosechas, la economía rural y el abastecimiento alimentario en Guatemala, señalando departamentos afectados y medidas de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Industria de Guatemala alertó este martes 23 de junio sobre la expansión de fertilizantes, plaguicidas, semillas y otros insumos agrícolas falsificados en municipios de todo el país, una práctica que, según los gremios empresariales, ya golpea a miles de familias campesinas y amenaza la producción nacional, la economía rural y la soberanía alimentaria.

La advertencia identifica afectaciones en Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Jutiapa y Chiquimula, con señales de avance hacia otras regiones. El problema, sostienen las organizaciones, no se limita a productos aislados: alcanza a insumos clave para cada ciclo agrícola y compromete la inversión hecha por los productores.

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En un pronunciamiento público, la Cámara de Industria de Guatemala, junto con Gremiagro y Agrequima, señaló que muchos de los productos adulterados se comercializan sin registro oficial, con dosis incorrectas o elaborados con materias primas que no aportan los nutrientes esenciales para el desarrollo de los cultivos. Ese deterioro en la calidad, añadieron, puede traducirse en cosechas inviables, menor rendimiento y pérdidas económicas directas.

Documento digital con los logos CIG y GREMIAGRO. Muestra el título "Alerta por falsificación de fertilizantes e insumos en Guatemala" y texto informativo
Un documento de la Cámara de Industria de Guatemala y GREMIAGRO emite una alerta sobre la falsificación de fertilizantes e insumos agrícolas en el país. (Cámara de Industria de Guatemala)

Los gremios advirtieron que los insumos adulterados ya afectan a seis departamentos

La alerta responde a una pregunta central para el campo guatemalteco: qué está en riesgo. La respuesta de los gremios es que el uso de insumos falsificados puede arruinar cosechas, reducir la producción y comprometer el sustento de familias que dependen de la agricultura en distintas zonas del país.

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El comunicado resume ese impacto en una frase: “Un fertilizante barato hoy puede significar una cosecha perdida mañana”. La advertencia apunta a productos de bajo costo y procedencia dudosa que, lejos de abaratar la producción, pueden provocar daños en los ciclos posteriores.

Las organizaciones sostienen que estos delitos afectan de forma directa a la economía de los productores y de las comunidades rurales. También afirman que el avance de este mercado ilegal representa una amenaza para el abastecimiento alimentario y para la estabilidad de un sector que depende de la calidad de semillas, fertilizantes y plaguicidas.

Verificar el registro del MAGA y evitar ventas ambulantes, las principales recomendaciones

Frente a ese escenario, los gremios pidieron a los agricultores revisar con cuidado cada compra. Entre las recomendaciones figuran comprobar que los insumos cuenten con registro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y que el número de lote sea legible.

También aconsejaron revisar que los empaques estén sellados, sin errores ortográficos ni etiquetas borrosas. A eso sumaron otra pauta: comprar únicamente a distribuidores autorizados y evitar la venta ambulante, señalada como una de las vías de circulación de estos productos.

Un documento digital con texto sobre falsificación de fertilizantes e insumos, incluye los logotipos de Gremiagro y Agrequima
Un comunicado de Gremiagro y Agrequima advierte a los agricultores de Guatemala sobre la falsificación de fertilizantes e insumos y los riesgos económicos asociados. (Gremiagro y Agrequima)

El llamado incluye exigir factura y conservar los empaques vacíos como respaldo ante una eventual denuncia o reclamación. En otro tramo del mensaje, las entidades pidieron a la población y a los agricultores que no se dejen engañar por ofertas de procedencia incierta.

La Cámara de Industria pidió reforzar controles y procesos penales

La respuesta que reclaman los gremios no se limita a la prevención en el punto de venta. La CIG también solicitó a las autoridades competentes mantener y reforzar las acciones de fiscalización sobre estos hechos y dar seguimiento a los procesos penales que correspondan.

De acuerdo con el comunicado, el incremento de este tipo de delitos exige aplicar con rigor las sanciones previstas en la legislación vigente. Las organizaciones remarcaron que la falsificación de insumos agrícolas no solo perjudica a los productores, sino que impacta sobre el bienestar de las familias guatemaltecas.

El mensaje final de las entidades fue una convocatoria a actuar en conjunto entre agricultores, sector privado y autoridades. “Trabajemos unidos frente a la codicia de unos pocos, para que Guatemala no pierda sus cosechas".

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