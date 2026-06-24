7 beneficios comprobados del ajo para la salud, según la ciencia

El ajo contiene alicina, un compuesto bioactivo que se activa al triturar el bulbo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presente en las cocinas de todo el mundo, el ajo es uno de los ingredientes más antiguos y versátiles que existen. Conocido científicamente como Allium sativum, este pequeño bulbo ha sido valorado durante siglos tanto por su capacidad para realzar el sabor de los platos como por sus aplicaciones en la medicina tradicional. Su aroma penetrante y su sabor intenso lo han convertido en un componente esencial de innumerables recetas, desde salsas y guisos hasta marinadas y ensaladas.

Más allá de su uso culinario, ha ocupado un lugar destacado en la historia de la medicina natural. Diferentes culturas han empleado este alimento para tratar dolencias, prevenir infecciones y estimular la vitalidad. En la antigua Grecia, por ejemplo, los atletas lo consumían antes de competir, creyendo que les otorgaba fuerza y resistencia. En el marco de la salud tradicional china e india, se utilizó durante siglos para apoyar la función digestiva y reforzar el sistema inmunológico.

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Se trata de un ingrediente rico en compuestos bioactivos, especialmente la alicina, que se genera cuando el ajo crudo es triturado o picado. Esta sustancia es responsable de sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes, atributos que han despertado el interés de la ciencia moderna. Además, contiene una variedad de vitaminas, minerales y otros compuestos sulfurados que contribuyen a su perfil nutricional.

El consumo regular de este ingrediente puede bajar la presión arterial en personas con hipertensión leve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 7 beneficios del ajo comprobados por la ciencia

Reduce la presión arterial: un Nutrients en 2026 ha demostrado que el consumo regular de ajo puede disminuir la presión arterial en personas con hipertensión leve. Este efecto se atribuye a la capacidad de los compuestos sulfurados del ajo para favorecer la vasodilatación y mejorar la circulación sanguínea. un metaanálisis publicado en la revistaen 2026 ha demostrado que el consumo regular de ajo puede. Este efecto se atribuye a la capacidad de los compuestos sulfurados del ajo para favorecer la vasodilatación y mejorar la circulación sanguínea. Disminuye el colesterol LDL (“malo”): el Journal of Nutrition señala que el ajo contribuye a reducir los niveles de colesterol total y LDL, ayudando así a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este efecto se debe en gran parte a la acción de la alicina, que también favorece la circulación y bloquea la agregación de plaquetas en la sangre. El consumo regular en la versión cruda potencia estos beneficios, siempre que se respete la dosis recomendada por los especialistas. Fortalece el sistema inmunológico: según University of Maryland Medical Center, quienes lo consumen crudo de forma habitual presentan menos síntomas y una recuperación más rápida frente a infecciones respiratorias, como resfriados y gripes. Este alimento actúa modulando la respuesta inmune y estimulando la producción de células defensivas, como los linfocitos y macrófagos. Además, su capacidad para reducir la frecuencia y duración de los episodios infecciosos ha sido confirmada en ensayos donde los participantes reportaron menos días de enfermedad y síntomas más leves tras incorporar ajo crudo a su dieta diaria. según estudios realizados por el, quienes lo consumen crudo de forma habitual presentan menos síntomas y una recuperación más rápida frente a infecciones respiratorias, como resfriados y gripes. Este alimento actúa modulando la respuesta inmune y, como los linfocitos y macrófagos. Además, su capacidad para reducir la frecuencia y duración de los episodios infecciosos ha sido confirmada en ensayos donde los participantes reportaron menos días de enfermedad y síntomas más leves tras incorporar ajo crudo a su dieta diaria. Actúa como antibacteriano y antifúngico natural: la alicina, principal compuesto bioactivo, exhibe actividad antimicrobiana frente a bacterias, virus y hongos. Esta propiedad ha sido confirmada por publicaciones en la Journal of Antimicrobial Chemotherapy y por la Mayo Clinic. Ofrece efectos antioxidantes: es rico en antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres, ralentizando procesos degenerativos celulares asociados al envejecimiento y enfermedades crónicas, según la evidencia presentada por la Fundación Española de Nutrición (FEN). Estos compuestos protegen las células frente al daño oxidativo, lo que contribuye a mantener la integridad de tejidos y órganos. Además, se ha documentado que el consumo regular puede mejorar la respuesta del organismo frente al estrés oxidativo, influyendo positivamente en la prevención de trastornos como la arteriosclerosis y ciertos tipos de cáncer. Contribuye al control de la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina: la investigación de Nutrients, basada en 29 ensayos clínicos controlados, mostró que puede ser útil como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes tipo 2. De este modo, favorece la regulación de los niveles de glucosa en sangre y ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con resistencia. Puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer: según una investigación publicada en Cancer Prevention Research, el consumo regular de ajo se ha vinculado con una menor incidencia de cáncer de estómago y colon, atribuido a sus compuestos de azufre que previenen el daño al ADN y limitan la proliferación de células cancerígenas.

El ajo crudo fortalece el sistema inmunológico y se asocia con menos síntomas de resfriados y gripes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir ajo para absorber todos sus nutrientes

Para aprovechar al máximo los beneficios y asegurar la absorción de sus nutrientes esenciales, es fundamental prestar atención a la forma de preparación y consumo. El ajo crudo contiene precursores de compuestos activos, como la aliína, que solo se transforman en alicina cuando el bulbo es triturado, picado o machacado.

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El proceso recomendado comienza pelando un diente fresco y triturándolo o picándolo finamente. Es importante dejarlo reposar entre cinco y diez minutos antes de ingerirlo; este tiempo permite que las enzimas actúen y se genere la máxima cantidad de alicina. Consumirlo inmediatamente después de cortarlo puede reducir la disponibilidad de este compuesto, por lo que la espera es clave.

Para conservar la alicina, conviene picarlo, dejarlo reposar entre cinco y diez minutos y evitar la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingrediente puede consumirse solo, acompañado de agua, o mezclado con alimentos fríos como tostadas, palta o ensaladas. Se desaconseja exponerlo al calor, ya que la cocción destruye buena parte de la alicina y limita sus beneficios medicinales. Para obtener efectos positivos, la literatura científica sugiere una dosis de uno a dos dientes de ajo crudo al día, equivalente a unos 3 a 6 gramos.

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Esta cantidad es segura para la mayoría de las personas y aporta beneficios que van desde la protección cardiovascular hasta el refuerzo del sistema inmunológico. Es fundamental respetar la dosis recomendada y adaptar el consumo a la tolerancia individual, especialmente en personas con sensibilidad digestiva.