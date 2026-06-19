America Inhouse

Expertos internacionales analizarán en Trujillo, Lima y Piura el impacto de la IA y la geopolítica en las empresas

El International FACEM Day, organizado por la Universidad César Vallejo (UCV), propone espacios de networking para conectar la formación universitaria con el entorno empresarial

Guardar
Silueta de una persona de pie sobre un globo terráqueo azul claro, con un fondo complejo de placas de circuito brillantes, pantallas de datos y líneas tecnológicas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad César Vallejo (UCV) organizará el International FACEM Day, un evento académico que convocará a especialistas internacionales, estudiantes, egresados y ejecutivos para analizar los principales desafíos del entorno empresarial actual, con énfasis en la geopolítica, la inteligencia artificial y la innovación, en un contexto de transformación global de las organizaciones.

La actividad se desarrollará de manera presencial el 22 de junio en Trujillo, el 23 en Lima y el 24 en Piura, en los respectivos campus de la universidad, como parte de una iniciativa impulsada por la Facultad de Ciencias Empresariales.

“Este tipo de espacios permite a nuestros estudiantes y egresados entender cómo el entorno disruptivo actual está transformando las empresas a nivel global y qué habilidades necesitan desarrollar para liderar esos cambios”, señaló Xavier Gimbert Rafols, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCV.

Asimismo, destacó el valor del contacto directo con especialistas internacionales: “El contacto con expertos internacionales de primer nivel, así como la reflexión sobre aspectos vitales les brinda una visión más amplia, crítica y preparada para enfrentar escenarios complejos con innovación y criterio”.

Imagen XKB35GEMQZFYRHLC4TN3SZE35I

Especialistas y temas clave

Entre los expertos invitados figuran Ángel Pascual-Ramsay, exasesor del presidente de España, quien abordará el impacto del riesgo geopolítico en la economía y las empresas; Alfons Cornella, fundador de Infonomia, quien analizará el papel de la curiosidad como motor empresarial; y Ignacio Alperín, asesor del Banco Central de Argentina, quien explorará la relación entre creatividad, toma de decisiones e inteligencia artificial.

De acuerdo con la organización, el International FACEM Day integrará aprendizaje intensivo, networking y experiencias académicas, con el objetivo de vincular la formación universitaria con temas que impactan de manera transversal en el ámbito empresarial.

Temas Relacionados

International FACEM DayUCVUniversidad César Vallejo

Últimas Noticias

Educación virtual en Colombia crece: estas son sus principales ventajas

La combinación entre tecnología, flexibilidad y nuevas dinámicas de estudio ha impulsado esta modalidad en el país. Estas son algunas de las razones que explican su expansión

Educación virtual en Colombia crece: estas son sus principales ventajas

Doble pantalla, creatividad sin límites: descubre como la nueva ASUS Zenbook DUO cambia el multitasking

La edición, la colaboración y la gestión de proyectos se transforman con el espacio ampliado y la inteligencia artificial de la ASUS Zenbook DUO

Doble pantalla, creatividad sin límites: descubre como la nueva ASUS Zenbook DUO cambia el multitasking

Mundial 2026: los cambios que podrían jugar a favor de México en la próxima Copa del Mundo, según expertos

La Selección Mexicana jugará la primera ronda en casa, con apoyo en las gradas, menos traslados y mayor familiaridad con la altitud y el clima, factores que pueden pesar en los cierres

Mundial 2026: los cambios que podrían jugar a favor de México en la próxima Copa del Mundo, según expertos

El aumento de dispositivos conectados dispara los riesgos digitales: se detectan medio millón de archivos maliciosos al día

El crecimiento del ecosistema digital ha aumentado los ataques informáticos y obliga a usuarios y empresas a reforzar sus estrategias de ciberseguridad

El aumento de dispositivos conectados dispara los riesgos digitales: se detectan medio millón de archivos maliciosos al día

Latam Mobility 2026: el auge de los vehículos eléctricos impulsa la agenda de movilidad sostenible en Colombia

En el marco del evento, Chery está compartiendo su visión sobre el futuro de la movilidad sostenible y las nuevas energías en América Latina

Latam Mobility 2026: el auge de los vehículos eléctricos impulsa la agenda de movilidad sostenible en Colombia

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustar el robo de su moto en Lanús

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustar el robo de su moto en Lanús

Ravier, nuevo vocero presidencial: las claves de un giro en las formas y el fondo de la comunicación del Gobierno

Quién es y cómo piensa Adrián Ravier, el economista que eligió Milei para ser su nuevo vocero presidencial

¿Quién responde por una fake news en un canal de streaming?

Quién es Kashe Quest, la niña prodigio de 6 años que alcanzó un coeficiente intelectual similar al de Einstein

INFOBAE AMÉRICA

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

Los productores de leche fresca piden un etiquetado que diferencie los lácteos reconstituidos en El Salvador

El Inguat reporta que Guatemala sube a 84.7 puntos en el índice global de percepción turística

El ex policía nicaragüense condenado en Nueva York: el intento de robo en un supermercado, la fuga de un patrullero y el choque con un agente federal

Así las plantas concentran glucosa en las “heridas” para impulsar la reparación

TELESHOW

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, festejó 2 años: dinosaurios, sorpresas y el amor de sus hermanas