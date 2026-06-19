Expertos internacionales analizarán en Trujillo, Lima y Piura el impacto de la IA y la geopolítica en las empresas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad César Vallejo (UCV) organizará el International FACEM Day, un evento académico que convocará a especialistas internacionales, estudiantes, egresados y ejecutivos para analizar los principales desafíos del entorno empresarial actual, con énfasis en la geopolítica, la inteligencia artificial y la innovación, en un contexto de transformación global de las organizaciones.

La actividad se desarrollará de manera presencial el 22 de junio en Trujillo, el 23 en Lima y el 24 en Piura, en los respectivos campus de la universidad, como parte de una iniciativa impulsada por la Facultad de Ciencias Empresariales.

“Este tipo de espacios permite a nuestros estudiantes y egresados entender cómo el entorno disruptivo actual está transformando las empresas a nivel global y qué habilidades necesitan desarrollar para liderar esos cambios”, señaló Xavier Gimbert Rafols, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCV.

Asimismo, destacó el valor del contacto directo con especialistas internacionales: “El contacto con expertos internacionales de primer nivel, así como la reflexión sobre aspectos vitales les brinda una visión más amplia, crítica y preparada para enfrentar escenarios complejos con innovación y criterio”.

Especialistas y temas clave

Entre los expertos invitados figuran Ángel Pascual-Ramsay, exasesor del presidente de España, quien abordará el impacto del riesgo geopolítico en la economía y las empresas; Alfons Cornella, fundador de Infonomia, quien analizará el papel de la curiosidad como motor empresarial; y Ignacio Alperín, asesor del Banco Central de Argentina, quien explorará la relación entre creatividad, toma de decisiones e inteligencia artificial.

De acuerdo con la organización, el International FACEM Day integrará aprendizaje intensivo, networking y experiencias académicas, con el objetivo de vincular la formación universitaria con temas que impactan de manera transversal en el ámbito empresarial.